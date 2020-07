Play chwali się Gorącą przeceną, czyli letnią promocją dla osób przenoszących numer. Abonament może być niższy aż o 15 zł miesięcznie.

Play przygotował lenią promocję dla osób, które przenoszą numer. Dotychczasowy abonament za 65 zł miesięcznie teraz jest tańszy aż o 15 zł, dzięki czemu miesięczne zobowiązanie wynosi 50 zł.

W tej cenie dostajemy właściwie wszystko, czego można oczekiwać:

Nielimitowane połączenia na numery komórkowe i stacjonarne,

Nielimitowane SMS-y i MMS-y,

7 GB pakietu internetu,

Dostęp do usługi Tidal na 3 miesiące bez dodatkowych opłat,

Dostęp do usługi Amazon Prime Video na 6 miesięcy bez dodatkowych opłat,

Smartfon do wyboru od 1 zł.

Czas trwania umowy wynosi 24 miesiące, a do tego trzeba wybrać nowy smartfon. Jaki? Play poleca Samsunga Galaxy A20e, za którego jednorazowo zapłacimy 1 zł, a miesięcznie po rabatach 50 zł. W takiej samej cenie są dostępne również LG K41S, Motorola Moto G8 Power Lite oraz Huawei Y5p.

Do abonamentu można dobrać również inne smartfony, a cała lista jest naprawdę obszerna. Znajdziecie ją na stronie Play.

Podane ceny uwzględniają rabat w wysokości 5 zł za wybór e-faktury, kolejne 5 zł za zgodny marketingowe na profilowanie oraz terminowe płatności.

Play ułatwia przeniesienie numeru, jeśli kontrakt u twojego operatora skończy się dopiero za kilka miesięcy.

Oferta jest limitowana czasowo, ale jeśli koniecznie chcesz z niej skorzystać, a twój obecny abonament u innego operatora skończy się dopiero za kilka miesięcy, Play daje możliwość „zarezerwowania” nowej umowy.

Jeśli zdecydujesz się przenieść numer do Play przed zakończeniem kontraktu u dotychczasowego operatora, otrzymasz dodatkowy rabat na abonament za usługi. Za umowę w Play nie zapłacisz nic nawet do 6 miesięcy, aż do czasu faktycznego przeniesienia numeru.



