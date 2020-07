39 interakcji

Telefony Hammer Energy 2 i Explorer zyskały certyfikaty programu Android Enterprise Recommended. A więc spełniają wymagania Google’a związane z wykorzystaniem ich w biznesie i strukturach organizacji.

Android Enterprise Recommended to program, który ułatwia wybór najlepszych urządzeń z Androidem do zastosowania w firmach. Telefony, które się kwalifikują do niego muszą spełniać określone kryteria dotyczące samego sprzętu i jego oprogramowania. Muszą ułatwiać administrowanie i zarządzanie urządzeniami zdalnie, systemowo i masowo, zarówno pod kątem danych, jak i narzędzi czy usług. Działanie tych urządzeń jest bezpieczniejsze i wygodniejsze w pracy właśnie ze względu na łatwiejsze zarządzanie i prostsze dołączanie ich do wykorzystywanych systemów Enterprise Mobility Management (EMM) oraz Mobile Device Management (MDM).

Hammer Explorer i Energy 2 to pierwsze telefony polskiej firmy, które dołączyły do Android Enterprise Recommended.

Sprawa dotyczy przede wszystkim klientów firmowych, jednak członkostwo w tym programie jest ciekawe również i dla nas, zwykłych konsumentów. Oznacza to bowiem, że producent zobowiązuje się do systematycznego wdrażania poprawek bezpieczeństwa Google nie później niż 90 dni od ich publikacji przez co najmniej pięć lat od ich premiery. A także do aktualizacji do kolejnej pełnej wersji Androida. Oznacza to, że zarówno Energy 2 jak i Explorer z Androidem Pie doczekają się aktualizacji do Androida 10.

mPTech, właściciel marki Hammer, zapewnia w swojej informacji prasowej, że zamierza się ubiegać o dołączenie kolejnych urządzeń z jego oferty do programu Android Enterprise Recommended. Listę wszystkich telefonów znajdujących się w programie, jak i jego szczegółowe wymagania, znajdziemy na przeznaczonej mu witrynie.