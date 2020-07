Nareszcie powiew świeżości w GoPro. Hero 9 zdecydowanie będzie się różnić od poprzedników

GoPro Hero 9 nadchodzi, a my być może właśnie poznaliśmy największą nowość w tej kamerce sportowej. Będzie nią zdecydowanie większy przedni ekran, najpewniej z trybem podglądu kadru. Nareszcie!

Każda kolejna generacja kamer GoPro jest coraz bardziej dopracowana, a najnowsza GoPro Hero 8 to już praktycznie ideał małej kamerki sportowej. W najnowszej odsłonie producent pozwolił nam zrezygnować z jakichkolwiek zewnętrznych obudów. Nie dość, że kamera sama w sobie jest wodo- i wstrząsoodporna, to jeszcze ma zintegrowane listki do mocowania w systemie akcesoriów.

Podczas testu GoPro Hero 8 zastanawiałem się, co jeszcze można zmieścić w tak małym sprzęcie. Podświadomie czułem, że GoPro dobija powoli do sufitu, a kolejne generacje nie mogą być rewolucją. Najnowszy przeciek sugeruje, że mocno się myliłem.

GoPro Hero 9 z przednim ekranem do podglądu

Do sieci właśnie wyciekło zdjęcie przedniego panelu kamery GoPro Hero 9. Wygląda bardzo podobnie do GoPro Hero 8, ale widać wyraźnie większe wcięcie na przedni ekranik. Tylko spójrzcie, jak ekranik LCD wygląda w obecnej GoPro Hero 8.

Niewielki monochromatyczny wyświetlacz pokazuje podstawowy zestaw informacji, w tym włączony tryb nagrywania, ale nie daje podglądu kadru. Ekranik w GoPro Hero 9 jest nie tylko zdecydowanie większy, ale też jest bardziej wyeksponowany na obudowie. Od razu pojawiły się przypuszczenia, że Hero 9 doczeka się przedniego ekranu z podglądem kadru.

Kamery GoPro z uwagi na swoje miniaturowe rozmiary, bardzo wysoką jakość nagrań, świetną stabilizację i wszystkoodporność są popularnym wyborem jako sprzęt do vlogowania. W tej kwestii mają jednak jedną zasadnicza wadę, a mianowicie brak podglądu obrazu.

Do tej pory vlogerzy przymykali na to oko, bo bardzo szeroki kąt widzenia sprawiał, że nawet przy dość niechlujnym kadrowaniu twarz pozostawała w kadrze. Ekranik daje jednak zupełnie inny komfort nagrywania, z czego zdaje sobie sprawę nawet producent.

Najnowsza generacja kamer, GoPro Hero 8, współpracuje z zestawem Media Mod, czyli systemem akcesoriów. Jednym z nich jest zewnętrzny ekran. Zestaw z takim dodatkiem wygląda dość pokracznie i traci swoją kompaktową naturę.

GoPro po prostu musi pokazać kamerę z przednim ekranem wyposażonym w podgląd.

Większość najważniejszych konkurentów GoPro - w tym tacy, którzy przez lata kopiowali rozwiązania tego producenta - coraz śmielej eksperymentuje z przednim ekranem.

Weźmy np. propozycję od DJI, bodaj największego konkurenta firmy GoPro. Jej kamerka sportowa to DJO Osmo Action. Proszę bardzo, podgląd jak się patrzy.

Jest też rozpychająca się łokciami, szalenie popularna Insta360 One R określana mianem „GoPro killera”. Chcesz podgląd? Nie ma sprawy.

Konkurenci już w poprzedniej generacji sprzętu wyprzedzili GoPro w kwestii funkcjonalności, a GoPro nie lubi być z tyłu. Przedni ekran z GoPro Hero 9 ma mnóstwo sensu.