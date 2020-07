Do galaktyki GOG-a dołącza Epic. CD Projekt ma platformę niemal kompletną

GOG zamiast bezpośrednio rywalizować z konkurującymi z nim platformami, stara się z nimi… współpracować. Jego GOG Galaxy łączy usługi GOG-a z Xboxem, Battle.net, Steamem i wieloma innymi. Od teraz również z Epic Games Store.

CD Projekt robi rzeczy całkowicie po swojemu, często wbrew rynkowym trendom. Jego najświeższy projekt – aplikacja GOG Galaxy 2.0 – to nie tylko wrota do sklepu i platformy GOG, ale również miejsce integrujące większość innych gamingowych ekosystemów. Pod Galaxy 2.0 podepniemy, między innymi, PlayStation Network, Steama, Origina, uPlay, Xbox Live i wiele innych. Choć jednej bardzo popularnej platformy brakowało. To właśnie się zmienia. Galaxy 2.0 od dziś współpracuje również z Epic Games Store.

-Cieszymy się, że integracja z Epic Games Store dołącza do GOG Galaxy 2.0. To kolejny krok na drodze burzenia podziałów między sklepami z grami PC. Dzięki temu gracze mogą zarządzać swoją biblioteką gier niezależnie od platformy, na której te gry kupili - powiedział przy tej okazji Steve Allison, General Manager Epic Games Store.

Epic Games Store w GOG Galaxy 2.0 w zasadzie czyni aplikację CD Projektu uniwersalnym wytrychem gracza.

Jednym z ostatnio zaimplementowanych usprawnień w aplikacji jest możliwość obserwowania wszystkich subskrypcji gamingowych w jednym miejscu. Dzięki temu możemy wygodnie przeglądać, instalować i uruchamiać gry z gigantycznych bibliotek tytułów, które są dostępne w ramach różnych subskrypcji.

To bardzo ciekawe podejście. Dziś mówi się, że wojny sprzętowe (w szczególności konsol do gier) to koncepcja archaiczna, bo dziś rywalizują ze sobą platformy. Dla Xboxa rywalem jest zarówno PlayStation od Sony, jak i… Steam od Valve’a działający na PC z Windows. GOG stawia jednak na sojusze i współpracę. Kto wie, może właśnie tędy droga do największego sukcesu.