Kolejny składany smartfon marki Samsung z elastycznym ekranem lada moment wejdzie do sprzedaży. Do sieci trafiło pierwsze zdjęcie Galaxy Z Fold 2 5G.

Samsung Unpacked odbędzie się dopiero 5 sierpnia, ale już teraz do sieci trafiły bodaj wszystkie informacje na temat produktów koreańskiej firmy. Lada moment do jej oferty wejdą słuchawki Galaxy Buds Live, zegarek Galaxy Watch 3, tablety Galaxy Tab S7 oraz nowe smartfony. Oprócz co najmniej dwóch modeli z linii Galaxy Note 20 pojawi się też nowy składak: Galaxy Z Fold 2 5G.

Nowy składany smartfon marki Samsung, chociaż nazwą nawiązuje go przywodzącego na myśl telefony z klapką modelu Galaxy Z Flip, będzie bezpośrednim następcą pierwszego Galaxy Folda. Ponownie będzie to telefon z elastycznym ekranem zamykanym do środka oraz dodatkowym wyświetlaczem na pleckach, z którego będzie można korzystać po zamknięciu zawiasu.

Do tej pory nie dysponowaliśmy zdjęciem tego telefon, a jedynie renderami oraz opisami jego specyfikacji, ale dzisiaj się to zmieniło. Fotografia, na której pozuje Galaxy Z Fold 2 5G w pełnej krasie, trafiła właśnie do sieci. Zdjęcie potwierdza zarówno nazwę, jak i doniesienia na temat tego, jak się zmieni urządzenie względem poprzednika.

Galaxy Z Fold 2 5G, bo tak ma nazywać się nowy telefon, pozbawiony zostanie nietypowego notcha. W Galaxy Foldzie prawy górny róg wyświetlacza był dość mocno ścięty, tym razem jednak o niczym takim nie ma mowy. Zamiast tego w ekranie o rozdzielczość 2142 na 1536 pikseli, który ma mieć przekątną długości 7,5 cala, znalazła się dziurka na obiektyw aparatu do zdjęć typu selfie.

Co jeszcze wiemy o Galaxy Z Fold 2 5G?

W urządzeniu znajdzie się niewidoczny na zdjęciu drugi, nieelastyczny wyświetlacz, którego parametry znacznie się poprawią względem poprzednika. Ten panel o przekątnej długości 6,23-cala ma mieć rozdzielczość 1080p i znacznie węższe ramki dookoła niego niż miało to miejsce poprzednio.

Oprócz tego Galaxy Z Fold 2 ma być wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 865+ lub Exynosa z serii 900. Do tego spodziewamy się 12 GB RAM-u, dysku o pojemności 512 GB i modemu 5G, a także potrójnego aparatu głównego i ładowanego z mocą 25 W akumulatora o pojemności 4500m mAh.



Nie przegap nowych tekstów. Obserwuj Spider's Web w Google News.

Udostępnij na FB

nie mobile