Jeśli ktoś tęsknił za kolejnymi deklaracjami Elona Muska, to uspokajam: mamy jego kolejne oświadczenie. Tym razem Musk zabrał głos jako założyciel firmy Tesla i stwierdził, że jego elektryczne auta są już bardzo blisko osiągnięcia autonomii na poziomie 5.

Jest to bardzo odważna deklaracja, zważywszy, że 5. poziom autonomii oznacza, że auto właściwie już zupełnie nie potrzebuje kierowcy. Można wymontować z niego kierownicę, pedały i urządzić jego wnętrze w zupełnie innym stylu niż w dotychczasowych, nieautonomicznych pojazdach.

Pełna autonomia jest zresztą według ogromnej rzeszy ekspertów nieuniknionym kierunkiem rozwoju transportu.

Eliminując w pełni czynnik ludzki i powierzając pełne sterowanie pojazdem odpowiednio inteligentnym komputerom, możemy przestać się martwić o manifestacje ułańskiej fantazji, nadmierną brawurę i wszystkie inne zachowania, które wszyscy czytający ten tekst kierowcy zapewne kojarzą aż za dobrze.

— Jestem przekonany, że w tym roku ukończymy podstawową funkcjonalność autonomii poziomu 5 - powiedział Elon Musk w swoim wystąpieniu otwierającym tegoroczną edycję Światowej Konferencji Sztucznej Inteligencji (WAIC) w Szanghaju.

Tesla o dwa kroki przed rywalami?

Piąty poziom autonomiczności, który według Muska Tesla osiągnie lada moment, byłby sporym krokiem naprzód w porównaniu do pozostałych koncernów samochodowych. Większość aut, które aktualnie posiadają systemy wspomagania kierowcy, nie przekracza trzeciego poziomu autonomiczności. Oznacza to, że owszem, auto potrafi jechać samo, ale po pierwsze: wymaga to od kierowcy stałej uwagi, a po drugie: tryb autonomiczny dostępny jest tylko na dobrze oznaczonych i w miarę prostych (do odczytania przez komputer) drogach.

Musk twierdzi co prawda, że uzyskanie 5. poziomu autonomiczności będzie możliwe dzięki bardziej wydajnym komputerom, które pojawią się w Teslach zaraz po opracowaniu ich (tych komputerów) systemu chłodzenia. Jest to jakiś plan - pytanie tylko, kiedy zostanie zrealizowany. I czy taka w pełni autonomiczna Tesla poradzi sobie na przykład na jakimś polskim prowizorycznym objeździe spowodowanym remontem głównej drogi, czy nagle okaże się, że owszem, Tesla oferuje 5. poziom autonomii, ale tylko w wybranych regionach i w bardzo ściśle określonych warunkach drogowych. Odpowiedź na to pytanie poznamy na pewno w stosownym czasie.