Mówiłem ci już, na czym polega szaleństwo? Szaleństwo to ciągłe, pieprzone, robienie tego samego w nadziei, że coś się zmieni - parafraza Einsteina w wykonaniu Vaasa z Far Cry 3 to dzisiaj kultowy cytat wśród graczy. Czy uwielbiany bohater powraca w Far Cry 6, występując jako nastolatek? Odpowiadamy na te i inne pytania.

Vaas Montenegro to jeden z najbardziej wyrazistych szwarccharakterów we współczesnych grach FPS. Fikcyjna postać w Far Cry 3 zyskała masę fanów, czarując publikę brutalną charyzmą oraz świetnymi liniami dialogowymi. Ostatecznie Vaas ginie z ręki gracza, przebity na wylot rytualnym ostrzem. Mimo tego wielu fanów do dzisiaj spekuluje na temat tego, czy śmierć Vaasa faktycznie miała miejsce.

Nic dziwnego, że gdy w Internecie pojawiła się pewna grafika, fani wpadli w euforię.

Ktoś spostrzegawczy dokonał bardzo ciekawego spostrzeżenia, analizując grafikę promocyjną Far Cry 6. Znajduje się na niej nastoletni chłopiec, którego rysy twarzy są bardzo podobne do Vaasa. Obaj mężczyźni mają ten sam kolor oczu, podobną karnację i podobne pochodzenie. Najbardziej sensacyjna była jednak charakterystyczna blizna na brwi. Zarówno nastoletni chłopiec, jak i dorosły Vaas mają ją w dokładnie tym samym miejscu.

Internauci zaczęli spekulować. Popularna teza stanowi, że Far Cry 6 cofnie nas w czasie, pokazując dzieciństwo i okres dojrzewania Vaasa. Trafimy gdzieś do autorytarnego kraju w latach zimnej wojny lub w latach 90., biorąc udział w wydarzeniach kształtujących psychikę Vaasa. Ba, być może sami na tę psychikę wpłyniemy. Tak silna obecność nastolatka na materiałach promocyjnych wydawała się wręcz oczywista: dostaniemy prequel z uwielbianym szwarccharakterem.

Czy Vaas faktycznie pojawi się w Far Cry 6? Nie!

Chociaż teza o prequelu wydaje się naprawdę sensownie, nie zgadzają się daty, realia oraz okoliczności. Pomimo otoczki wskazującej na minione lata, wyrażonej modelami samochodów czy architekturą budynków, Far Cry 6 rozgrywa się w 2020 r. Zdradza to oficjalny opis gry w materiałach prasowych. Oficjalny zwiastun FC6 również wyklucza daleką przeszłość. Spójrzcie na powyższy kadr ze smartfonem. Urządzenie jest zdecydowanie zbyt nowoczesne, aby pasowało do lat 90.

Takich smartfonów nie było nawet w 2012 r. Czyli wtedy, kiedy ma miejsce akcja Far Cry 3, a Vaas jest już w pełni dorosłym, 27-letnim mężczyzną. Rozwój technologiczny nie kłamie. Nie jest możliwe, aby w prequelu korzystano z nowszej technologii niż dekadę później. To się po prostu do siebie nie klei. I chociaż sam również bardzo bym chciał powrotu Vaasa, ten etap w historii uniwersum Far Cry jest już raczej zamknięty. Inny gadżet świadczący o współczesnych ramach czasowych to zapalniczka, którą posługuje się opiekun nastolatka.

Kim jest zatem młodzieniec z okładki Far Cry 6?

Nastolatek to Diego Castillo - syn władcy fikcyjnego państwa Yara. Wyspiarska Yara jest rządzona przez tyrana Antona Castillo, któremu głosu oraz facjaty użyczył sam Giancarlo Esposito - znany np. jako Gus z serialu Breaking Bad. Diego ma być kolejnym el presidente - autorytarnym liderem kraju silnie wzorowanego na Kubie. W tym celu młodzieniec jest indoktrynowany przez swojego bezwzględnego opiekuna.

Oczywiście gracz dołączy do ruchu przeciwko dyktatorowi. Zostaniemy wciągnięci w walkę partyzancką, której przyświecać będzie jasny cel: obalenie dyktatora oraz rewolucja polityczna. W edytorze postaci stworzymy własnego „ja“ - cyfrowego mieszkańca Yary, zarówno w męskiej, jak i żeńskiej wersji. Tak jak w poprzednich odsłonach serii, w walce o słuszną sprawę skorzystamy z szerokiego wachlarza pojazdów, w tym tych bojowych. Wszystko po to, aby zjednoczyć całą wyspę przeciwko dyktatorowi.

Gwiazdorska obsada i reżyser True Detective.

Znany z serialu Breaking Bad aktor Giancarlo Esposito to nie jedyna gwiazda zaangażowana w Far Cry 6. W grze pojawi się także Anthony Gonzales, odgrywający główną rolę w kinowej animacji Coco. Za muzykę odpowiada z kolei Pedro Bromfman - kompozytor odpowiedzialny za ścieżkę dźwiękową do serialu Narcos.

Pięknym dopełnieniem artystycznej gromady jest znany z True Detective reżyser Patrick Clair, którego próbkę umiejętności możecie zobaczyć powyżej. Skojarzenia z Detektywem są jak najbardziej na miejscu. Materiał przygotowany dla Ubisoftu jest niezwykle artystyczny i trudno oderwać od niego oczy. Absolutna rewelacja. Mam nadzieję, że sama gra będzie chociaż w połowie tak klimatyczna.

Far Cry 6 za darmo na PS5 i XSX dla posiadaczy wersji na starsze konsole.

W przeciwieństwie do 2K czy EA, Ubisoft zachowuje się bardzo prokonsumencko, jeśli chodzi o platformy nowej generacji. Osoby posiadające Far Cry 6 w wersji na PlayStation 4 lub Xboksa One pobiorą edycję dla PlayStation 5 lub Xboksa Series X bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Wielki plus. Szkoda, że nie wszyscy ogólnoświatowi wydawcy decydują się na takie samo rozwiązanie. Tak, patrzę w twoim kierunku, NBA 2K21!

Far Cry 6 zadebiutuje 18 lutego 2021 r. w wersji na platformy PS4, PS5, XONE, XSX oraz PC (Stadia, Epic Games, uPlay). Zamówienia przedpremierowe właśnie się rozpoczęły. Co ciekawe, głównym gadżetem dla w najdroższej edycji kolekcjonerskiej jest... miotacz płomieni.