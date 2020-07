PlayStation 5 z wymienną obudową niczym Nokia 3310. Sugerują to zdjęcia z fabryki

4 interakcji

Nowa konsola Sony może mieć sporo wspólnego z Nokią 3310. Zdjęcia z fabryki wskazują na możliwość samodzielnej wymiany białej części obudowy PlayStation 5. Dzięki temu możliwe byłoby łatwe przerobienie PS5 na całkowicie czarne.

Wygląd obudowy PlayStation 5 zaskoczył chyba wszystkich i nie chodzi tu tylko o jej kształt. Japońska firma do projektu podeszła dość odważnie, jeśli chodzi o kolory, a designerzy wybrali kontrastowe połączenie czerni i bieli, które przykuwa wzrok. Strzelam jednak, że z tego względu mało jest w świecie kącików RTV, do których nowa konsola Sony będzie pasować.

Japończycy idą jednak w zaparte, a Sony na wszystkich materiałach promocyjnych umieszcza właśnie to dwukolorowe PlayStation 5 i pasujący do niego wizualnie kontroler DualSense. Na prezentację całego czarnego PS5 cały czas czekamy, ale możliwe, że się go nie doczekamy, a dodatkowe wersje kolorystyczne się nie pojawią — a przynajmniej nie na premierę.

Nie zdziwię się natomiast, jeśli klienci będą mogli modyfikować wygląd konsoli PS5… we własnym zakresie.

Konsole z rodziny PlayStation 4 to były zwarte bryły, ale PlayStation 5 ma inną konstrukcję — czarne i białe elementy nie wyglądają na zbite. Już dawno temu przyszło mi do głowy, iż informacje o tym, że wygląd nowej konsoli Sony będzie można „dostosować do własnych potrzeb”, które krążyły do sieci, to zwiastun tego, że białe elementy będą demontowalne.

Najnowszy przeciek z fabryki wskazuje na to, że trafiłem. Na zdjęciach widać te białe fragmenty obudowy PS5, a ich konstrukcja wskazuje na to, że będzie można je łatwo odpiąć od głównego modułu konsoli — a możliwość łatwego demontażu oznacza, że równie łatwo będzie można zamontować zamienniki (co pozwoli pozbyć się bieli na rzecz np. czerni).

Wymienne obudowy w PlayStation 5 mogą zmienić całkowicie rynek limitowanych edycji konsol.

Zamiast namawiać na kolejną wersję tego samego sprzętu graczy, którzy już mają PS5 w domu, japońska firma może zaoferować zestawy pozwalające na odświeżenie posiadanego sprzętu. Mogą składać się na nie odpowiednio pokolorowany kontroler (kosztujący o rząd wielkości mniej pieniędzy niż konsola) oraz kawałek plastiku, który zastąpi ten biały fragment obudowy.

Taki renesans wymiennych obudów w sprzęcie z kategorii elektroniki konsumenckiej nie byłby zresztą wcale aż taki nierealny. Nokia 3310 przetarła szlaki, a biorąc pod uwagę to, jak bardzo rozrośnięty jest rynek etui i case’ów do smartfonów można pokusić się o stwierdzenie, że konsumenci uwielbiają personalizować swoje urządzenia.

Nie można też zapomnieć, iż kolorowe akcesoria to obecnie domena konkurencyjnego Nintendo, które spopularyzowało kolorowe Joy-Cony — sam mam w domu już kilka zestawów do Switcha w różnych wariantach kolorystycznych. Sony może chcieć powtórzyć przy okazji stacjonarnego PlayStation 5 sukces mobilnego rywala oraz legendy rynku komórek.

Oczywiście możliwe, że widzę tu coś, czego nie ma i PS5 będzie skręcone na zicher, a z białą budą będziemy musieli żyć, a klienci czekający na czarną konsolą — uzbroić się w cierpliwość (albo spray). Mimo to chciałbym, by te pogłoski o wymiennych obudowach w PS5 okazały się prawdą, bo… ten biały kolor naprawdę mi do niczego nie pasuje.



