Canon szybko nadrabia. Oto cztery nowe, zaskakujące obiektywy

System Canon EOS R rozwija się coraz szybciej i to nie tylko w kwestii aparatów. Rośnie też gama obiektywów. Dzisiaj japoński producent pokazał aż cztery nowe konstrukcje: Canon RF 100-500 f/4.5-7.1L IS USM, RF 85 mm f/2 Macro IS STM, RF 600 mm f/11 IS STM i RF 800 mm f/11 IS STM.

Canon RF 100-500 f/4.5-7.1L IS USM — potężny teleobiektyw ze stabilizacją

Nowy teleobiektyw to wyraźny następca lustrzankowego teleobiektywu EF 100-400 f/4.5-5.6L. Jego konstrukcja skład się z 20 soczewek w 14 grupach, w tym jednej soczewki Super UD i aż sześciu soczewek UD. Dzięki temu obiektyw ma eliminować aberrację chromatyczną i efekty mory/blasku na całym zakresie ogniskowych, dając wysokiej rozdzielczości obraz o wysokim kontraście. 9-listkową przysłonę przymkniemy do f/32 lub f/54, a minimalna odległość ostrzenia wynosi 90 i 120 cm.

Mocnym punktem jest też 5-stopniowy system stabilizacji obrazu o deklarowanej wartości 5 EV lub 6 EV z korpusami EOS R5 i R6. Nie zabrakło także wbudowanego silnika Dual Nano USM AF, który ma gwarantować cichą, szybką i pewną pracę autofokusa.

Jak w przypadku wszystkich obiektywów RF, model RF 100-500 mm F4,5-7,1L IS USM jest wyposażony w dodatkowy, programowalny pierścień kontrolny na tubusie, który umożliwia zmianę ustawień bez odrywania wzroku od wizjera. Regulowany pierścień zoomu może działać w dwóch trybach – „ściślej” lub „luźniej”. Sama konstrukcja jest uszczelniona, a jej rozmiary to 207,6 x 93,8 mm przy masie 1370 g. Obiektyw jest zatem tylko 1,5 mm dłuższy, ale aż o 200 g lżejszy.

Canon RF 85 mm f/2 Macro IS STM — przystępna cenowo portretówka

Obiektyw Canon RF 85 mm f/2 Macro IS STM został wykonany z 12 soczewek w 11 grupach. Ma też 9 listkową przysłonę, która ma dawać piękny bokeh. Szkło ma w nazwie Macro, chociaż maksymalne powiększenie wynosi tu 1:2. To i tak dobry wynik, który w praktyce umożliwia fotografowanie z minimalnej odległości 35 cm.

Nie mogło zabraknąć systemu stabilizacji optycznej. Producent podaje, że jego skuteczność to 5 EV lub nawet 8 EV, kiedy współpracujemy z korpusami EOS R5 i R6. Do tego mamy tu cichy silnik autofokusa STM. Ma on zapewnić szybkie i płynne ustawianie ostrości zarówno na zdjęciach, jak i wideo, dzięki czemu Canon RF 85 mm f/2 Macro IS STM to dobra propozycja zarówno dla fotografów, jak i osób zajmujących się nagrywaniem filmów. Na obudowie znajdziemy pierścień funkcyjny. Obiektyw waży jedynie 500 g.

Canon RF 85 mm f/2 Macro IS STM będzie dostępny we wrześniu w cenie 3210 zł. To wprawdzie konstrukcja nieco droższa niż wiele obiektywów o podobnych parametrach, ale zarazem jedno z najtańszych szkieł w systemie Canon EOS R.

Canon RF 600 mm f/11 IS STM i RF 800 mm f/11 IS STM — superteleobiektywy dla entuzjastów fotografii dzikiej przyrody i sportu

RF 600 mm F11 IS STM i RF 800 mm F11 IS STM to niedrogie i lekkie obiektywy typu tele o niezwykle interesujących i wręcz nietypowych parametrach. Normalnie szkła o tak długich ogniskowych kosztują fortunę i stać na nie zaledwie kartkę zawodowych fotografów. W tym przypadku jest zupełnie inaczej.

Konstrukcja optyczna szkieł to 10 soczewek w 7 grupach (600 mm f/11) lub 11 soczewek w 8 grupach (800 mm f/11), w tym soczewki o obniżonej dyfrakcji w celu lepszej kontroli aberracji chromatycznej. Jeszcze ciekawiej zapowiada się ich konstrukcja. Ich charakterystyczny wygląda to zasługa budowy tubusowej: wymusza wysunięcie przodu obiektywu do pozycji roboczej, ale po złożeniu szkła są naprawdę nieduże. Rozmiary 600 mm f/11 to zaledwie 93 x 199,5 mm, podczas gdy 800 mm f/11 101,6 x 281,8 mm. Teleobiektywy mają imponującą wagę: 930 g (600 mm f/11) i 1260 g (800 mm f/11).

Nie zabrakło pierścienia funkcyjnego, który zapewnia możliwość szybkiej zmiany podstawowych ustawień. Jest też silnik STM, zatem można liczyć na cichy i szybki AF, także w filmach. Oba obiektywy trafią na rynek pod koniec lipca w cenie 3670 zł (600 mm f/11) i 4829 zł (800 mm /11). To wprawdzie bardzo ciemne szkła, ale interesujące pozycje dla fotografów przyrody robiących zdjęcia w warunkach naturalnego światła.

Canon szybko nadrabia zaległości w rodzinie obiektywów

Dzisiejsze nowości pokazują, że Canon szybko i na poważnie wchodzi w system bezlusterkowców. Idzie przy tym interesującą drogą. Wszystkie obiektywy systemu EOS R naprawdę wyróżniają się na tle konkurencji, a nowe szkła nie są tu wyjątkiem.