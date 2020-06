Myślisz, że znasz się na sztuce? Quiz w Google Arts & Culture to zweryfikuje

Google do internetowego muzeum Google Arts & Culture zaprasza tym razem nie na multimedialną wystawę o historii naszych przodków, problemach współczesności czy wizjach świata, który dopiero nadejdzie, tym razem proponuje nam coś lżejszego – gry, zabawy i puzzle.

W ramach Experiments with Google zaprezentowano pięć interaktywnych gier związanych z historią, intrygującymi wynalazkami, architekturą i szeroko pojętą kulturą świata. Każdy z nas będzie mógł przetestować swoją wiedzę o sztuce, ułożyć puzzle ze znanymi obrazami, a nawet poprawić nieco niektórych artystów i samodzielnie pokolorować ich obrazy na nowo. ​

Play with Arts & Culture proponuje naukę przez zabawę.

What came first to quiz, który może się okazać wyzwaniem nawet dla miłośników historii. W grze mamy za zadanie wskazać, co wydarzyło się przed czym. Do wyboru mamy tylko dwie opcje, więc teoretycznie powinno być prosto.

Trudność jednak tkwi w zakresie pytań, które są szalenie zróżnicowane. Tu nie ma tylko Bardzo Ważnych Wydarzeń Historycznych, których daty wbijano nam do głowy na lekcjach - tu są pytanie o czas powstania różnych obrazów, stworzenia przełomowych wynalazków, daty narodzin gwiazd kultury, także tej popularnej.

Nie będziemy porównywać więc bitwy pod Grunwaldem z hołdem pruskim, ale wynalezienie Braille'a z datą urodzenia Spielberga lub rok namalowania Mleczarki Vermeera z powstaniem zamku w Osace. Dodatkowo przy każdym porównywanym obiekcie znajdziemy jedno zdanie komentarza na jego temat, które osadzi go nieco w kontekście.

Pod koniec gry można wszystkie wydarzenia zobaczyć w kolejności chronologicznej.

Cultural Crosswords jest dokładnie tym, na co wygląda. To interaktywna krzyżówka z pytaniami dotyczącymi historii, kultury i popkultury. Pytania są takie, że nawet weterani 1000 Panoramicznych mogą mieć problemy z podaniem poprawnej podpowiedzi. Tylko dla zaawansowanych.

Puzzle Party oferuje rozrywkę dla osób, które na co dzień nie zabawiają towarzystwa (ułożonymi chronologicznie) ciekawostkami z życia Rembrandta. To zestaw różnych dzieł sztuki, które za dotknięciem myszki można zmienić w łatwe, średnie lub naprawdę trudne puzzle.

Ok, niektóre wzory to jest poziom ciekawostek z życia Rembrandta.

Visual Crosswords to też krzyżówka, a raczej ciekawa wariacja na temat tego formatu rozrywki. Zamiast pytań i zagadek mamy w niej do czynienia z obrazami i zdjęcia, które trzeba umieścić w odpowiednim miejscu krzyżówki. Kolumny i wiersze oznaczone są nazwiskami artystów, którzy stworzyli dane dzieła, miejscami, w których można je zobaczyć, lub nazwami stylów artystycznych, które reprezentują.

Rozwiązanie jednej krzyżówki daje nam dostęp do kolejnych, bardziej skomplikowanych.

Na koniec coś, przy czym można się w pełni zrelaksować. Art Coloring Book pozwala nam zabawić się kolorem i sprawdzić, jak świat sztuki wyglądałby w nieco innych barwach.

Malować można korzystając z oryginalnej palety barw wykorzystanej przez artystę.