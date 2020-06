Nowy system macOS 11 Big Sur to wizualna rewolucja. Apple odświeży właściwie każdy element systemu. Sprawdźmy, co się zmieni i porównajmy nowy wygląd z obecnym.

Na wczorajszej konferencji otwierającej WWDC 2020 największą nowością była zapowiedź porzucenia procesorów Intela w Makach na rzecz autorskich czipów tworzonych w ramach mobilnej architektury ARM. Choć nie zobaczyliśmy jeszcze nowych komputerów z takimi procesorami, to całość zapowiada się ambitnie i imponująco.

Zupełną niespodzianką był nowy system macOS, a właściwie fakt, że Apple tak mocno go odświeży. Nowy macOS Big Sur zawiera tak wiele nowości, że Apple zmienia jego numer. Tym samym po prawie 20 (!) długich latach żegnamy się z macOS X i witamy macOS 11.

Na pierwszy plan wysuwa się nowy wygląd systemu. Zacznijmy od Docka.

Powyższą grafikę przygotował użytkownik Reddita GREB07. Porównanie wyraźnie pokazuje zupełnie nowe podejście do ikon. W macOS Big Sur przypominają one ikony z iPada i iPhone’a. Wszystkie są ujednolicone do formy kwadratu z zaokrąglonymi rogami.

Taka unifikacja wygląda dobrze na tle poprzedniej wersji, gdzie część ikon była kwadratowa, część okrągła, jedne były pokazane standardowo, a inne były obrócone o pewien kąt. Warto też zwrócić uwagę na tło docka. Jego kształ przypomina teraz docka z iOS i iPadOS.

Zmieni się też wygląd okien.

Powyżej znajdziecie porównanie okna Findera. W nowej wersji systemu okno jest bardzo minimalistyczne. Apple pokazuje tzw. top to bottom design, dzięki czemu znikają poziome paski. Całość wygląda świeżo i po prostu lepiej.

Menu na głównym pasku domyślnie jest niewidoczne i pojawia się wtedy, gdy najeżdżamy na ten element kursorem. Widać też zupełnie nowe, ładniejsze ikony na bocznym pasku.

Zmienia się też promień zaokrąglenia okien. Obłości będą większe.

Aplikacja Mail nareszcie wygląda jak przystało na XXI wiek.

Mail jest jedną z najbrzydszych aplikacji Apple. W obecnej formie to potworek, choć jest naprawdę użyteczny. Nowy projekt obejmuje uproszczony pasek nawigacji, minimalistyczny pasek boczny, a także nowy sposób zaznaczenia obiektów. Zaznaczenie jest teraz obłe.

Ten sam styl wizualny trafi też do Zdjęć.

W tym przypadku uwagę zwraca górny pasek z nowym widokiem zmiany siatki zdjęć.

W kalendarzu i Notatkach nie ma rewolucji, ale jest nowocześniej.

W tych aplikacjach zmienia się głównie górny pasek tytułu. Zawartość wygląda właściwie tak samo.

Menu dostanie więcej oddechu.

Elementy w menu są od siebie oddalone nieco bardziej, co wygląda ładniej. Cały panel menu ma też zaokrąglone krawędzie.

Dużą zmianą jest panel widżetów.

Wzorem iOS 14, widżety mogą teraz mieć różny rozmiar, w tym mogą przyjąć kształt kwadratowych bloków. Zniknie też tło za widżetami. Całość upodobni się do ekranu widżetów z iOS i iPadOS.

Mocno zmieni się też ekran edycji paska widżetów.

Wiemy już też, jak zmieni się Safari.

W nowej wersji przeglądarka Apple będzie dostępna z nowym ekranem głównym. Będziemy mogli dodawać do niego nowe elementy, a także zmieniać tło.

Na koniec wisienka na szczycie tortu: centrum sterowania

Aż chciałoby się krzyknąć: nareszcie! System macOS doczeka się panelu sterowania mocno inspirowanego tym samym elementem z systemów mobilnych. Będziemy mogli edytować elementy w panelu, a część z nich będzie mogła trafić na górny pasek.

Nowości będzie znacznie więcej.

Testerzy wersji beta systemu macOS 11 Big Sur regularnie pokazują nowe możliwości i cały szereg przemodelowanych ekranów. Nie wszystko jest jeszcze gotowe, ale widać, że Apple przyłożył się do zmiany wyglądu.

macOS Big Sur zostanie udostępniony publicznie jesienią. System trafi na następujące komputery:

MacBook 2015 i nowsze,

MacBook Air 2013 i nowsze,

MacBook Pro z końca 2013 r. i nowsze,

iMac 2014 i nowsze,

iMac Pro 2017 i nowsze,

Mac mini 2014 i nowsze,

Mac Pro 2013 i nowsze.

Zmiany oceniam bardzo pozytywnie i już nie mogę się doczekać, aż finalna wersja systemu zagości na moim komputerze.