Huawei ogłasza nowy konkurs dla deweloperów. Wysokość puli nagród to 1 milion dolarów

Huawei AppsUp to nowy konkurs dla twórców aplikacji mobilnych, dzięki któremu chiński producent chce wypromować swoją platformę Huawei Mobile Services, którego częścią jest Huawei AppGallery.

Huawei nie jest zresztą jedyną stroną, która może liczyć na korzyści płynące z konkursu AppsUp. Najlepsi twórcy aplikacji zostaną bardzo hojnie wynagrodzeni, a użytkownicy otrzymają dostęp do nowych, ciekawych aplikacji, które bez konkursu mogłyby w ogóle nie powstać. Wszyscy wygrywają.

Zasady są bardzo proste

Huawei liczy na kreatywność twórców, więc nie chce jej w żaden sposób ograniczać. Jedynymi i dość zrozumiałymi warunkami jest konieczność stworzenia aplikacji zintegrowanej z Huawei Mobile Services (HMS) i HMS Core, która ułatwiałaby użytkownikom nawigację w codziennym życiu. Interpretacja znaczenia tych słów pozostaje już w gestii deweloperów.

Jeśli chodzi o kwestie organizacyjne, nadchodząca edycja konkursu AppsUp w pierwszej fazie podzielona będzie na 5 regionalnych konkursów (Chiny, Azja-Pacyfik, Ameryka Łacińska, Europa, Bliski Wschód i Afryka), których zwycięzcy przejdą do wielkiego finału, zaplanowanego na wrzesień.

— Dzięki konkursowi AppsUp mamy nadzieję odkryć prawdziwych innowatorów w społeczności programistów i pomóc w urzeczywistnieniu ich pomysłów. Dodatkowo chcemy udostępnić im platformę, dzięki której będą mogli wypromować swoje pomysły i trafić z nimi do 600-milionowej społeczności użytkowników naszych urządzeń.

Oprócz wygranej pieniężnej najlepsi deweloperzy mogą liczyć również na darmową promocję stworzonej przez siebie aplikacji na platformie Huawei AppGallery, dostępnej dla użytkowników z ponad 170 państw na całym świecie. Dodatkowo chiński producent planuje również organizację kursów dot. tworzenia aplikacji mobilnych dla najbardziej obiecujących deweloperów. Kursy te zapewnią im dodatkową certyfikację.

Huawei ma w tym oczywiście swój cel. Im więcej deweloperów dogłębnie pozna ekosystem chińskiego producenta, tym większa szansa na kolejne dopracowane aplikacje w AppGallery, które będą w pełni zintegrowane z ekosystemem Huawei. Dobrym przykładem takiej zintegrowanej z ekosystemem Huawei aplikacji jest AutoMapa dostępna również dla polskich użytkowników, którzy w ciągu miesiąca zainstalowali AutoMapę na 200 tys. urządzeń. Imponujący wynik.

Oprócz nagród pieniężnych za najlepsze aplikacje Chińczycy chcą wyróżnić twórców w dwóch dodatkowych kategoriach: najlepsza gra i najlepsza innowacja. Najzdolniejsi deweloperzy otrzymają też smartfony Huawei P40 Pro. Trzeba przyznać, że chiński producent obrał doskonałą strategię, jeśli chodzi o promocję swojego ekosystemu. Z narzędzi HMS Core, udostępnionych dla twórców korzysta już ponad 1,4 mln deweloperów. W oparciu o HMS Core stworzono już ponad 60 tys. aplikacji. Liczba ta cały czas rośnie.

Jak wziąć udział w konkursie?

Należy zarejestrować się (jako pojedynczy twórca lub zespół składający się z maksymalnie 3 osób) na oficjalnej stronie konkursu. Rejestracja wystartuje 30 czerwca i potrwa do 30 sierpnia. Wszystkie zgłoszone do konkursu aplikacje muszą być stworzone w oparciu o zestaw narzędzi HMS Core i udostępnione jury konkursowemu do 30 sierpnia. Każda aplikacja zostanie oceniona pod kątem funkcjonalności, innowacyjności, użyteczności komercyjnej i praktyczności. Następnie 20 najwyżej ocenionych aplikacji z każdego regionu zostanie poddanych ocenie użytkowników, którzy swoimi głosami zadecydują o tym, które aplikacje przejdą do wielkiego finału, który odbędzie się w październiku.

Poszczególne nagrody przewidziane dla deweloperów wyglądają następująco:

• 5 nagród w kategorii Wybitna Aplikacja, 15 tys. dolarów dla twórców każdego wyróżnionego programu

• 3 nagrody w kategorii Wybitna Gra, 15 tys. dolarów dla twórców każdej gry

• 12 Nagród Honorowych, 2,5 tys. dolarów dla twórców każdej wyróżnionej w ten sposób aplikacji

• 3 nagrody w kategorii Największy Wpływ Społeczny, 5 tys. dolarów dla każdego z wyróżnionych twórców

• 1 nagroda w kategorii Najpopularniejsza Aplikacja (wybrana przez użytkoników), 5 tys. dolarów dla jej twórcy.

Do tego dochodzą oczywiście możliwości rozwoju dla deweloperów, którzy zdecydują się wziąć udział w konkursie i całkiem fajny smartfon. Warto.

Warto dodać również, że partnerami konkursu Huawei zostały następujące uczelnie: PJATK, Uniwersytet Koźmińskiego, Uniwersytet Warszawski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Biuro Karier UW), Uniwersytet SWPS oraz Politechnika Śląska. Wiemy również, że w jury dla naszego regionu zasiadać będzie dwóch sędziów z Polski. Są to Michał Tajchert, twórca aplikacji Kanarek, oraz dr Konrad Maj, kierownik Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych HumanTech na Uniwersytecie SWPS. Mam nadzieję, że na podium znajdzie się jak najwięcej zespołów i twórców z Polski.

Materiał powstał we współpracy z marką Huawei.