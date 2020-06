10. urodziny PS Plus: posiadacze PlayStation 4 pobiorą trzy gry zupełnie za darmo

Sony celebruje 10-lecie abonamentowej usługi PS Plus. Z tej okazji posiadacze platform PlayStation 4 mogą zdobyć w nowym miesiącu trzy darmowe gry, a także nowy dynamiczny motyw dla swojej konsoli.

To już dziesięć lat usługi PS Plus. Program został rozpoczęty jeszcze na PlayStation 3 oraz PlayStation Portable, jako dobrowolna subskrypcja w zamian za świetne gry. Pierwszymi tytułami, jakie mogliśmy pobrać w ramach abonamentu, były: Wipeout HD (PS3), Age of Zombies (PS3, PSP), Fieldrunners (PS3, PSP), Destruction Derby (PS3, PSP) oraz LittleBIGPlanet (PS3).

Dzisiaj Sony celebruje 10-lecie usługi PS Plus.

Z tej okazji abonenci Plusa pobiorą w lipcu 2020 r. nie dwie, a trzy gry oferowane w ramach subskrypcji. To miły gest, chociaż nie da się ukryć, że część posiadaczy PlayStation 4 liczyło na coś więcej. W Internecie od kilku dni mogliśmy czytać spekulacje na temat tego, jak wielkie i godne zapamiętania będzie to dziesięciolecie. Jak posypie się deszcz darmowych gier dla wiernych abonentów. Zamiast tego mamy po prostu jeden dodatkowy tytuł, a także okolicznościowy motyw dla PS4.

Lipcowe gry PS Plus to symulator koszykówki NBA 2K20, przygodowa gra akcji Rise of the Tomb Raider w edycji dwudziestolecia serii, a także osobliwa Erica, będąca czymś na kształt interaktywnego filmu. Jednocześnie Sony organizuje weekend darmowego grania online między 4 i 6 lipca, do którego nie jest wymagany abonament PS Plus. To w zasadzie tyle, jeśli chodzi o dziesięciolecie.

Czego życzę usłudze PS Plus z okazji dziesięciolecia?

Przede wszystkim zamrożenia cenowego. Cena usługi sukcesywnie rośnie, z kolei liczba gier dostępnych w ramach abonamentu nie powiększa się. Wręcz przeciwnie: dawniej otrzymywaliśmy po dwie gry dla PS4 oraz PS Vity. Po drugie, marzy mi się program lojalnościowy na miarę monet Nintendo na Nintendo Switchu. Tam za każdy cyfrowy zakup otrzymujemy porcję monet, które możemy później zamienić na złotówki. W ten sposób często odcinam po kilkanaście złotych od finalnej ceny produktu.

Jako gracz życzyłbym też sobie, aby Sony zachowało jakość sieciowej infrastruktury na przynajmniej aktualnym poziomie. Przez lata konsole PlayStation cierpiały z powodu niedostatecznej wydajności serwerów. Wolne pobieranie, lagi, liczne prace konserwatywne - kilka lat temu te problemy odeszły w niepamięć i mam nadzieję, że tak pozostanie już na zawsze. Wszakże płacąc 240 zł rocznie, gracz ma prawo oczekiwać sieciowych usług realizowanych na najwyższym poziomie.