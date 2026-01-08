Ładowanie...

Na aukcję 5G polscy konsumenci i operatorzy czekali latami. Ta zakończyła się dopiero pod koniec 2023 r., ale rodzime telekomy zdecydowały się uruchomić sieć 5. generacji już trzy lata wcześniej. W tym celu sieci takie jak Orange wykorzystały częstotliwości używane wcześniej na potrzeby LTE.

Na początku 2024 r. do dyspozycji abonentów przekazano jednak dodatkowe częstotliwości z pasma C. Dzięki temu internet mobilny wyraźnie przyspieszył - do poziomu ponad 1 Gb/s. Nie wszędzie jednak można skorzystać z tego „prawdziwego 5G”. Jak wygląda obecnie mapa zasięgu Orange?

Orange - mapa zasięgu w Polsce (5G i LTE)

Już w 2020 r. w naszym kraju ruszyły pierwsze sieci 5. generacji. Z miesiąca na miesiąc poprawiają się zasięg i pokrycie populacji. Coraz więcej ofert ma też do nich dostęp - w tym od Orange. Do tego do katalogu telekomów trafiają kolejne urządzenia z modemami 5G, w tym smartfony i routery.

Dzisiaj w sieci można znaleźć wiele map zasięgu operatorów telefonii komórkowej, ale czasem przygotowywane są one na bazie wydanych pozwoleń przez UKE na budowę stacji bazowych. Lepszym wyborem może być skorzystanie z narzędzi, które operatorzy sami udostępniają.

Dzięki mapom zasięgu można sprawdzić, gdzie dociera sieć 5. generacji, a także gdzie można skorzystać z łączności LTE (4G), 3G i 2G. Warto się im przyjrzeć przed zmianą operatora i sprawdzić, czy w miejscu zamieszkania i miejscu pracy operator zapewnia o tym, że usługi będą dostępne.

Orange 5G i mapa zasięgu - cała Polska

Tak jak LTE (4G), 3G i 2G pokrywają już niemal cały kraj u każdego z operatorów, to z siecią 5G nie jest tak różowo. Już w czerwcu 2022 r. pomarańczowy operator podawał, że w zasięgu jego pomarańczowej sieci 5. generacji było 7,2 mln osób. Na mapie zasięgu Orange 5G mogliśmy znaleźć 15 polskich miast:

Warszawa;

Łódź;

Płock;

Poznań;

Wrocław;

Górnośląski Okręg Przemysłowy;

Kraków;

Kielce;

Opole;

Częstochowa;

Rzeszów;

Bielsko-Biała;

Trójmiasto;

Lublin;

Konin.

Archiwalna mapa zasięgu Orange 5G (zrzut ekranu: 22 wrzesień 2022 r.; stan na 22 czerwca 2022 r.)

Na przestrzeni półtora roku sytuacja się wyraźnie poprawiła. Na początku lutego 2024 r. sieć 5. generacji wykorzystująca częstotliwości zarezerwowane uprzednio na potrzeby LTE (do 370 Mb/s) pokrywała już znacznie większy obszar naszego kraju - gorzej było tylko na południowym zachodzie kraju.

Archiwalna mapa zasięgu Orange 5G - cała Polska, do 370 Mb/s (zrzut ekranu: 1 marca 2024 r.)

Porównując tę mapkę do tej z maja 2025 r. widać poprawę sytuacji. Do tego Orange chwalił się wtedy rekordami, jeśli chodzi o szybkość transmisji danych z użyciem 5G w kraju zarówno w badaniach SpeedTest.pl (270 Mb/s), jak i RFBENCHMARK.com (240 Mb/s).

Archiwalna mapa zasięgu Orange 5G - cała Polska, do 370 Mb/s (zrzut ekranu: 23 maja 2025 r.)

A jak to wygląda dzisiaj? Sprawdziliśmy, jak wygląda pokrycie zasięgiem 5G naszego kraju w sieci Orange na początku stycznia 2026 r. Widać wyraźnie, że firma na przestrzeni ostatnich miesięcy pokryła masę białych plan, zwłaszcza na południowym zachodzie Polski.

Aktualna mapa zasięgu Orange 5G - cała Polska, do 370 Mb/s (zrzut ekranu: 8 stycznia 2026 r.)

Zasięg się stale poprawia, dlatego sprawdzając, czy w naszym mieście jest już 5G, warto udać się na stronę operatora i sprawdzić aktualną mapę zasięgu dla wybranej lokalizacji. Można tam sprawdzić, które miasta objęte są zasięgiem siec 5. generacji wykorzystującem pasmo C.

Archiwalna mapa zasięgu Orange 5G - cała Polska, powyżej 1 Gb/s (zrzut ekranu: 23 maja 2025 r.)

Warto przy tym rzucić okiem na to, jak zmieniał się zasięg na przestrzeni ostatnich miesięcy. Wystarczy porównać powyższą mapkę z maja 2025 r. z najnowszą ze stycznia 2026 r. Widać tutaj, że dodane zostały nowe lokalizacje, w której można skorzystać z 5G na paśmie C w Orange.

Aktualna mapa zasięgu Orange 5G - cała Polska, powyżej 1 Gb/s (zrzut ekranu: 8 stycznia 2025 r.)

Mapa zasięgu Orange 5G - Warszawa

A jak to właściwie wygląda w miastach? Sprawdziliśmy to na przykładzie stolicy. Okazuje się, że 5G od Orange na mapie Warszawy prezentuje się imponująco - jest dostępne w praktycznie całym mieście i w wielu okolicznych miejscowościach.

Aktualna mapa zasięgu Orange 5G - Warszawa i okolice, do 370 Mb/s (zrzut ekranu: 8 stycznia 2025 r.)

A co z internetem mobilnym rozpędzającym się powyżej 1 Gb/s dzięki pasmu C? W przypadku Orange w 2025 r. nie docierał on jeszcze co wszystkich dzielnic Warszawy, ale obecnie nie powinniśmy mieć problemu z przepustowością łącza w smartfonach i innych sprzętach z kartą SIM.

Aktualna mapa zasięgu Orange 5G - Warszawa i okolice, powyżej 1 Gb/s (zrzut ekranu: 8 stycznia 2026 r.)

Mapa zasięgu 5G nie jest częścią oferty Orange

Operator zachęca, by przed podpisaniem umowy skontaktować się z BOK, aby potwierdzić zasięg 5G w wybranej lokalizacji, bo „ze względów takich jak m.in. ukształtowanie terenu, rodzaj zabudowy czy bezpośrednie otoczenie, prezentowany zasięg lub moc sygnału mogą być inne niż na mapie zasięgu Orange”.

Orange zastrzega sobie również, że „w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, mapa nie stanowi jej części i nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń reklamacyjnych”. Mimo to jest ona przydatnym narzędzie przed rozpoczęciem testów w praktyce.

Co dalej z sieciami 5G w Polsce?

Doczekaliśmy się wreszcie końca aukcji 5G w Polsce, ale to nie oznacza, że operatorzy mogą spocząć na laurach. Ich zadaniem jest teraz uruchomienie kolejnych stacji bazowych obsługujących sieć 5. generacji z wykorzystaniem pasma C, aby poprawić zasięg i parametry połączenia.



Artykuł ukazał się po raz pierwszy na spidersweb.pl dnia 3 lipca 2020 r. Ostatnia aktualizacja: 8 stycznia 2026 r.

