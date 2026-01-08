Mapa zasięgu sieci Orange 5G w 2026. Gdzie jest szybki internet?
Pomarańczowy operator oferuje klientom dostęp do sieci 5. generacji o nazwie hello5G. A gdzie dociera 5G, w tym to najszybsze na paśmie C i kto może z niego skorzystać? Sprawdzamy, jakie obszary w Polsce obejmuje w 2026 r. mapa zasięgu Orange 5G.
Na aukcję 5G polscy konsumenci i operatorzy czekali latami. Ta zakończyła się dopiero pod koniec 2023 r., ale rodzime telekomy zdecydowały się uruchomić sieć 5. generacji już trzy lata wcześniej. W tym celu sieci takie jak Orange wykorzystały częstotliwości używane wcześniej na potrzeby LTE.
Na początku 2024 r. do dyspozycji abonentów przekazano jednak dodatkowe częstotliwości z pasma C. Dzięki temu internet mobilny wyraźnie przyspieszył - do poziomu ponad 1 Gb/s. Nie wszędzie jednak można skorzystać z tego „prawdziwego 5G”. Jak wygląda obecnie mapa zasięgu Orange?
Orange - mapa zasięgu w Polsce (5G i LTE)
Już w 2020 r. w naszym kraju ruszyły pierwsze sieci 5. generacji. Z miesiąca na miesiąc poprawiają się zasięg i pokrycie populacji. Coraz więcej ofert ma też do nich dostęp - w tym od Orange. Do tego do katalogu telekomów trafiają kolejne urządzenia z modemami 5G, w tym smartfony i routery.
Dzisiaj w sieci można znaleźć wiele map zasięgu operatorów telefonii komórkowej, ale czasem przygotowywane są one na bazie wydanych pozwoleń przez UKE na budowę stacji bazowych. Lepszym wyborem może być skorzystanie z narzędzi, które operatorzy sami udostępniają.
Dzięki mapom zasięgu można sprawdzić, gdzie dociera sieć 5. generacji, a także gdzie można skorzystać z łączności LTE (4G), 3G i 2G. Warto się im przyjrzeć przed zmianą operatora i sprawdzić, czy w miejscu zamieszkania i miejscu pracy operator zapewnia o tym, że usługi będą dostępne.
Orange 5G i mapa zasięgu - cała Polska
Tak jak LTE (4G), 3G i 2G pokrywają już niemal cały kraj u każdego z operatorów, to z siecią 5G nie jest tak różowo. Już w czerwcu 2022 r. pomarańczowy operator podawał, że w zasięgu jego pomarańczowej sieci 5. generacji było 7,2 mln osób. Na mapie zasięgu Orange 5G mogliśmy znaleźć 15 polskich miast:
- Warszawa;
- Łódź;
- Płock;
- Poznań;
- Wrocław;
- Górnośląski Okręg Przemysłowy;
- Kraków;
- Kielce;
- Opole;
- Częstochowa;
- Rzeszów;
- Bielsko-Biała;
- Trójmiasto;
- Lublin;
- Konin.
Na przestrzeni półtora roku sytuacja się wyraźnie poprawiła. Na początku lutego 2024 r. sieć 5. generacji wykorzystująca częstotliwości zarezerwowane uprzednio na potrzeby LTE (do 370 Mb/s) pokrywała już znacznie większy obszar naszego kraju - gorzej było tylko na południowym zachodzie kraju.
Porównując tę mapkę do tej z maja 2025 r. widać poprawę sytuacji. Do tego Orange chwalił się wtedy rekordami, jeśli chodzi o szybkość transmisji danych z użyciem 5G w kraju zarówno w badaniach SpeedTest.pl (270 Mb/s), jak i RFBENCHMARK.com (240 Mb/s).
A jak to wygląda dzisiaj? Sprawdziliśmy, jak wygląda pokrycie zasięgiem 5G naszego kraju w sieci Orange na początku stycznia 2026 r. Widać wyraźnie, że firma na przestrzeni ostatnich miesięcy pokryła masę białych plan, zwłaszcza na południowym zachodzie Polski.
Zasięg się stale poprawia, dlatego sprawdzając, czy w naszym mieście jest już 5G, warto udać się na stronę operatora i sprawdzić aktualną mapę zasięgu dla wybranej lokalizacji. Można tam sprawdzić, które miasta objęte są zasięgiem siec 5. generacji wykorzystującem pasmo C.
Warto przy tym rzucić okiem na to, jak zmieniał się zasięg na przestrzeni ostatnich miesięcy. Wystarczy porównać powyższą mapkę z maja 2025 r. z najnowszą ze stycznia 2026 r. Widać tutaj, że dodane zostały nowe lokalizacje, w której można skorzystać z 5G na paśmie C w Orange.
Mapa zasięgu Orange 5G - Warszawa
A jak to właściwie wygląda w miastach? Sprawdziliśmy to na przykładzie stolicy. Okazuje się, że 5G od Orange na mapie Warszawy prezentuje się imponująco - jest dostępne w praktycznie całym mieście i w wielu okolicznych miejscowościach.
A co z internetem mobilnym rozpędzającym się powyżej 1 Gb/s dzięki pasmu C? W przypadku Orange w 2025 r. nie docierał on jeszcze co wszystkich dzielnic Warszawy, ale obecnie nie powinniśmy mieć problemu z przepustowością łącza w smartfonach i innych sprzętach z kartą SIM.
Mapa zasięgu 5G nie jest częścią oferty Orange
Operator zachęca, by przed podpisaniem umowy skontaktować się z BOK, aby potwierdzić zasięg 5G w wybranej lokalizacji, bo „ze względów takich jak m.in. ukształtowanie terenu, rodzaj zabudowy czy bezpośrednie otoczenie, prezentowany zasięg lub moc sygnału mogą być inne niż na mapie zasięgu Orange”.
Orange zastrzega sobie również, że „w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, mapa nie stanowi jej części i nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń reklamacyjnych”. Mimo to jest ona przydatnym narzędzie przed rozpoczęciem testów w praktyce.
Co dalej z sieciami 5G w Polsce?
Doczekaliśmy się wreszcie końca aukcji 5G w Polsce, ale to nie oznacza, że operatorzy mogą spocząć na laurach. Ich zadaniem jest teraz uruchomienie kolejnych stacji bazowych obsługujących sieć 5. generacji z wykorzystaniem pasma C, aby poprawić zasięg i parametry połączenia.
Artykuł ukazał się po raz pierwszy na spidersweb.pl dnia 3 lipca 2020 r. Ostatnia aktualizacja: 8 stycznia 2026 r.