Rozwiązali wielką zagadkę Wenus. Prawda kryła się w chmurach

Ładowanie...

Wenus ma w swojej atmosferze warstwę, która pasuje bardziej do kryminału, niż do podręcznika planetologii. Chodzi o tzw. dolną mgiełkę, czyli warstwę drobnych, stałych cząstek zawieszonych między powierzchnią planety a główną warstwą chmur. Sondy opadające przez atmosferę Wenus wykryły ją już w latach 70., ale jej źródło pozostawało do tej pory niejasne.

Teraz naukowcy w artykule opublikowanym w Nature Astronomy pokazują, że brakujący element układanki może być zaskakująco prosty. To prawdopodobnie ciągły deszcz pyłu kosmicznego. Według autorów to właśnie on wystarcza, by podtrzymać tę mgiełkę, a przy okazji może pomagać budować chmury i tłumaczyć jedną z najstarszych zagadek wenusjańskiej atmosfery.

REKLAMA

Zamiast pyłu z samej Wenus pył z kosmosu

Autorzy pracy zbudowali model mikrofizyki chmur Wenus, do którego dodali samospójny mechanizm powstawania cząstek. Wynik był zaskakująco ciekawy. Ciągły dopływ pyłu kosmicznego ma wystarczać do utrzymania dolnej mgiełki z takim rozkładem rozmiarów cząstek, jaki wcześniej rejestrowały sondy wchodzące w atmosferę planety. Dolna mgiełka może mieć pochodzenie kosmiczne.

Tohoku University, którego badacze współprowadzili projekt, opisuje mechanizm jeszcze bardziej obrazowo. Drobiny pyłu pochodzące z materii międzyplanetarnej wpadają w atmosferę Wenus i spalają się wysoko nad planetą, tworząc nanometrowe cząstki mineralne. Te cząstki zostają wbudowane w chmury kwasu siarkowego. Gdy opadają niżej, do gorętszych warstw atmosfery, kwas siarkowy odparowuje, a twarde mineralne rdzenie zostają. Potem zderzają się ze sobą i sklejają, budując warstwę dolnej mgiełki.

Jak to dokładnie działa?

Wenus nie ma atmosfery, w której drobina pyłu po prostu wpada i opada jak kurz w pokoju. Tam wszystko dzieje się w środowisku gęstym, gorącym i chemicznie agresywnym. Cząstki pyłu są najpierw przechwytywane przez chmury kwasu siarkowego, a potem przechodzą przez cykl transportu i przebudowy. Gdy krople kwasu schodzą niżej i trafiają do cieplejszych warstw, tracą swoją kwaśną otoczkę, odsłaniając drobne, stałe jądra. To one stają się budulcem dolnej mgiełki.

Ten mechanizm ukazuje Wenus jako planetę dużo bardziej otwartą na wpływ kosmosu, niż intuicyjnie mogłoby się nam wydawać. Pył z zewnątrz nie jest tu biernym dodatkiem, ale aktywnym składnikiem obiegu atmosferycznego. Na Ziemi podobne procesy łatwo gubią się w gęstej atmosferze, obiegu wody i geologii. Na Wenus ich ślad może być o wiele czytelniejszy.

To nie tylko mgiełka. Chodzi też o same chmury

Cząstki pochodzenia kosmicznego nie kończą kariery na tworzeniu dolnej mgiełki. Gdy są transportowane do głównej warstwy chmur, działają jak wydajne jądra kondensacji, czyli pomagają chmurom w ogóle się tworzyć. Autorzy piszą, że promują powstawanie chmur nawet daleko od miejsca, w którym pierwotnie weszły do atmosfery. Tohoku University szacuje, że przez ten mechanizm produkcja chmur może rosnąć o około 20-30 proc.

To tak naprawdę zmienia punkt ciężkości całej opowieści o klimacie Wenus. Dolna mgiełka przestaje być dziwnym, mało znaczącym dodatkiem pod chmurami. Zaczyna wyglądać jak część większego obiegu, w którym pył kosmiczny współdecyduje o tym, jak wyglądają wenusjańskie chmury i jak atmosfera reaguje na promieniowanie. A w przypadku Wenus chmury są wszystkim: decydują o bilansie energii, odbijaniu światła i całym sposobie, w jaki planeta pracuje klimatycznie.

Jest jeszcze jedna stara zagadka Wenus

Od lat naukowcy próbują ustalić, co odpowiada za tajemniczy pochłaniacz promieniowania ultrafioletowego w atmosferze Wenus. To on sprawia, że na obrazach UV widać ciemne i jasne wzory na szczytach chmur. Ten absorber od dawna pozostaje słabo poznany, a jego natura nadal nie została ostatecznie ustalona.

Nowa praca nie zamyka sprawy definitywnie, ale daje bardzo ciekawy trop. Autorzy pokazują, że cząstki dolnej mgiełki pochodzenia kosmicznego są wzbogacone w metale, szczególnie magnez i żelazo. To właśnie żelazo ma być wiarygodnym kandydatem na źródło dawno poszukiwanego pochłaniacza UV. Jeśli ten trop się utrzyma, okaże się, że jedna zagadka Wenus – pochodzenie dolnej mgiełki – może jednocześnie pociągać za sobą odpowiedź na drugą, jeszcze starszą tajemnicę związaną z chmurami planety.

Wenus znów okazuje się laboratorium dla całej planetologii

Wynik badań nie dotyczy wyłącznie Wenus. Autorzy podkreślają, że podobny wpływ pyłu kosmicznego może występować także w grubych atmosferach innych planet, w tym gazowych olbrzymów i egzoplanet. Jeśli z zewnątrz stale napływają drobiny materii, a atmosfera jest wystarczająco gęsta i chemicznie aktywna, taki pył może zmieniać strukturę chmur, skład aerozoli i cały obraz klimatu.

Astronomia planetarna coraz częściej próbuje zrozumieć odległe światy na podstawie widm i modeli atmosfer. Jeżeli pył kosmiczny okazuje się pełnoprawnym składnikiem klimatu, to trzeba go brać pod uwagę nie tylko na Wenus, ale wszędzie tam, gdzie atmosfera jest gęsta, a warunki sprzyjają akumulacji i przetwarzaniu drobin z kosmosu. Wenus znowu działa więc jak poligon doświadczalny dla dużo szerszej klasy planet.

Tę hipotezę będą mogły sprawdzić przyszłe misje

Tohoku University wskazuje, że przewidywania z nowego modelu będzie można testować w kolejnych latach dzięki nowym misjom na Wenus, w tym amerykańskiej misji DAVINCI. To przyszła misja z sondą atmosferyczną, która ma zbadać pochodzenie, ewolucję i obecny stan Wenus podczas zejścia przez atmosferę aż ku powierzchni. Tego typu pomiary mogą być idealne do sprawdzenia, jak naprawdę wyglądają dolne warstwy chmur i mgiełki oraz z czego są zbudowane ich cząstki.

REKLAMA

Równie ważna będzie europejska misja Envision, która ma zająć się wieloma nierozwiązanymi tajemnicami Wenus, w tym procesami atmosferycznymi i naturą tajemniczego pochłaniacza UV. Jeśli nowe obserwacje potwierdzą rolę pyłu kosmicznego, dzisiejsza praca może okazać się jednym z tych badań, które zmieniają całe podejście do planety.

REKLAMA

Marcin Kusz 15.04.2026 06:21

Ładowanie...