REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Kometa 3I/Atlas na nowych, zaskakujących zdjęciach. Widać cząsteczki organiczne

Kometa 3I/Atlas miała sesję fotograficzną Kosmicznym Teleskopem Hubble'a. Nowe zdjęcia są więcej niż ciekawe.

Bogdan Stech
Kometa 3I/Atlas na nowych, zaskakujących zdjęciach. Widać cząsteczki organiczne
REKLAMA

Najnowsze obrazy z Komicznego Teleskopu Hubble’a ujawniły istnienie gigantycznego halo, świecącej aury otaczającej jądro komety 3I/Atlas. Ta świetlista otoczka rozciąga się na dystansie ponad 130 tys. km w kierunku Słońca! Aby uzmysłowić sobie skalę tego zjawiska, warto wspomnieć, że to jedna trzecia odległości dzielącej Ziemię od Księżyca.

Co jednak najbardziej zdumiewające, po zastosowaniu specjalistycznego filtra Larsona-Sekaniny, który pozwala odsiać standardowy blask otoczki i zajrzeć głębiej, naukowcy kolejny raz zobaczyli coś, czego nie powinno tam być.

REKLAMA

Zamiast klasycznego warkocza kometarnego, który wiatr słoneczny powinien spychać w stronę przeciwną do Słońca, 3I/Atlas posiada tzw. antywarkocz. Jest to strumień materii skierowany prosto w stronę naszej gwiazdy.

Jakby tego było mało, antywarkoczowi towarzyszy system trzech mniejszych dżetów, które są rozstawione względem siebie z niemal idealną, matematyczną precyzją co 120 stopni. Żaden z nich nie wykazuje tendencji do odchylania się pod wpływem promieniowania słonecznego, co jest typowe dla zwyczajnych komet.

Najnowszym zdjęciom zrobionym komecie 3I/Atlas przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a przyjrzał się także Avi Loeb, astrofizyk z Harvardu, popularyzator idei, że 3I/Atlas może być dziełem obcej cywilizacji.

Kosmiczny taniec i precyzyjne wahania

Analiza danych nie kończy się na samym wyglądzie. Avi Loeb, wraz z badaczem Tonim Scarmato, opublikował nową pracę, w której przeanalizowano dynamikę tych struktur. Okazuje się, że system dżetów komety 3I/Atlas nie jest nieruchomy.

Mapa jasności w sztucznych barwach komety 3I/Atlas z 14 stycznia 2026 r., wykonana w sześciu 170-sekundowych ekspozycjach przez kamerę WFC3 UVIS (F350LP) Kosmicznego Teleskopu Hubble'a. 

Obserwacje z grudnia 2025 r. wykazały, że cała ta struktura kołysze się o około 20 stopni w cyklu trwającym 7,1 godziny. Podczas ostatniej sesji Kosmicznego Teleskopu Hubble’a, która trwała zaledwie pół godziny, odnotowano przesunięcie o 5,6 stopnia.

To sugeruje, że jądro obiektu rotuje w specyficzny sposób, wyrzucając materię z konkretnych punktów na swojej powierzchni. Jednak stabilność tego geometrycznego układu dżetów jest zdaniem Avi Loeba czymś niespotykanym.

Pytanie, które stawiają badacze, brzmi: co jest na tyle masywne i odporne, by przebić się przez wiatr słoneczny na odległość setek tysięcy kilometrów bez wyraźnego rozproszenia? Czy mamy do czynienia z drobnym pyłem, wielkimi blokami lodu, czy może czymś znacznie bardziej zwartym i egzotycznym?

Zdjęcie komety 3I/Atlas z 14 stycznia 2026 r. z wykorzystaniem filtr gradientu rotacyjnego Larsona-Sekaniny, który usuwa kołowo symetryczną poświatę wokół jądra, ukazuje cztery dżety. Struktura dżetu obejmuje wyraźny antywarkocz skierowany w stronę Słońca w lewym dolnym rogu, a także układ trzech mini-dżetów. Te mini-dżety są od siebie równomiernie oddzielone o kąt 120 stopni, ale żaden z nich nie jest skierowany w stronę od Słońca, jak można by oczekiwać w przypadku standardowego warkocza kometarnego - napisał Avi Loeb.

Chemiczna metamorfoza i ukryte życie materii

Dane z obserwatorium SPHEREx dorzucają do tej układanki kolejny, niezwykle intrygujący element. Przed przejściem przez peryhelium (punkt najbliższy Słońcu), kometa 3I/Atlas wyraźnie pokazywał sygnatury lodu wodnego.

Jednak po grudniu 2025 r. lód zniknął z odczytów spektralnych. W jego miejsce pojawił się spektakularny wzrost produkcji pary wodnej, aż dwudziestokrotny, oraz całe stado cząsteczek organicznych.

W gazowej otoczce wykryto metanol, formaldehyd, metan i etan. Obecność tak złożonych związków organicznych po miliardach lat podróży w przestrzeni międzygwiezdnej jest sensacją. Avi Loeb wskazuje, że aby te cząsteczki przetrwały bombardowanie promieniowaniem kosmicznym, musiały być ukryte pod grubą, co najmniej dziesięciometrową warstwą materiału ochronnego.

To sugeruje, że 3I/Atlas nie jest tylko kulą brudnego śniegu, ale obiektem o złożonej, warstwowej strukturze, która właśnie teraz, pod wpływem ciepła Słońca, odkrywa swoje wnętrze.

Więcej na Spider's Web:

Najważniejsza data w kalendarzu astronomów

Prawdziwy przełom może nastąpić już lada moment. 22 stycznia 2026 r. dojdzie do rzadkiego ustawienia ciał niebieskich. Ziemia znajdzie się niemal idealnie (z dokładnością do 0,69 stopnia) na linii 3I/Atlas - Słońce. Z naszej perspektywy obiekt będzie oświetlony z tyłu, co zmaksymalizuje jego jasność i pozwoli zajrzeć bezpośrednio w głąb antywarkocza skierowanego w naszą stronę.

Obserwacje w opozycji pozwolą naukowcom zmierzyć polaryzację światła i skok jasności, co ostatecznie powinno odpowiedzieć na pytanie: z czego zbudowane są fragmenty wyrzucane przez kometę 3I/Atlas?

REKLAMA

Jeśli okaże się, że są to obiekty o nietypowej gęstości lub strukturze, debata na temat pochodzenia tego międzygwiezdnego wędrowca rozgrzeje się do czerwoności.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Bogdan Stech
19.01.2026 17:09
Tagi: 3I/ATLASAstronomiakometaUkład Słoneczny
Najnowsze
17:09
Kometa 3I/Atlas na nowych, zaskakujących zdjęciach. Widać cząsteczki organiczne
Aktualizacja: 2026-01-19T17:09:34+01:00
16:58
Apple ma plan, aby nowy iPhone nie podrożał. Uderzy w bogaczy jak Robin Hood
Aktualizacja: 2026-01-19T16:58:59+01:00
16:45
10 GB od Orange za darmo. Działa w Polsce i UE, idealnie na ferie
Aktualizacja: 2026-01-19T16:45:25+01:00
16:34
Twórcy Cyberpunka 2077 kasują cudnego moda. No i mają rację
Aktualizacja: 2026-01-19T16:34:23+01:00
16:07
Telefony z trąbami stają się faktem. Nowy trend kompletnie nie ma sensu
Aktualizacja: 2026-01-19T16:07:23+01:00
15:40
Napad z bronią na 40 nerdów. Zwinęli karty Pokemon, ich wartość szokuje
Aktualizacja: 2026-01-19T15:40:16+01:00
15:16
Coś pędzi ze Słońca w naszą stronę. Aż trzeszczy radio i pada łączność
Aktualizacja: 2026-01-19T15:16:49+01:00
13:56
Okręty USA dostaną zabójcze lasery. To koniec ery amunicji
Aktualizacja: 2026-01-19T13:56:44+01:00
13:16
Siedział na lotnisku 9 dni z zagłuszarką. "Totalna kompromitacja służb"
Aktualizacja: 2026-01-19T13:16:15+01:00
12:43
Nintendo Switch 2 w atrakcyjnie niskiej cenie. Gratisy tylko pomagają
Aktualizacja: 2026-01-19T12:43:58+01:00
12:04
Darmowa aplikacja nie wystarczy. Polskie Vasco udowadnia to w Las Vegas
Aktualizacja: 2026-01-19T12:04:22+01:00
11:40
Stworzyli wolframowy miecz dla naszych czołgów. Przebija pancerz jak masło
Aktualizacja: 2026-01-19T11:40:32+01:00
10:35
Łączność satelitarna w telefonach przestaje być ciekawostką. Wchodzi ulepszenie
Aktualizacja: 2026-01-19T10:35:21+01:00
9:55
Drugie metro w Polsce rusza na serio. Rząd obiecuje kasę
Aktualizacja: 2026-01-19T09:55:09+01:00
9:01
CES 2026 pokazał przyszłość – a mądre finansowanie otwiera do niej drzwi
Aktualizacja: 2026-01-19T09:01:54+01:00
8:54
Twórcy GTA VI dostali poruszającą prośbę. Trudno ją zignorować
Aktualizacja: 2026-01-19T08:54:36+01:00
8:26
Zamiast wiecznego plastiku - znikający materiał. Wymyślili coś genialnego
Aktualizacja: 2026-01-19T08:26:30+01:00
8:11
Gamingowe trendy 2026. Lepiej już było, mamy czas paradoksów
Aktualizacja: 2026-01-19T08:11:45+01:00
7:43
Nie, Galaxy S26 Ultra nie przejmie barw iPhone'a. Całe szczęście
Aktualizacja: 2026-01-19T07:43:25+01:00
6:40
PKP Intercity szykuje luksusy dla pasażerów. W szybkich pociągach będzie nowa klasa
Aktualizacja: 2026-01-19T06:40:00+01:00
6:20
Gmail pożegnał beztroski internet. Zapamiętajmy tę datę 
Aktualizacja: 2026-01-19T06:20:00+01:00
6:00
2016 to krzyk rozpaczy. Nie umiemy stworzyć lepszej przyszłości, ale udoskonalamy przeszłość
Aktualizacja: 2026-01-19T06:00:00+01:00
16:20
Znaleźli gorącą niespodziankę pod Podhalem. Mieszkańcy odczują zmianę
Aktualizacja: 2026-01-18T16:20:00+01:00
16:10
Gry na Xboxa za darmo coraz bliżej. Chyba podziękuję
Aktualizacja: 2026-01-18T16:10:00+01:00
16:09
To może być przyszła polska superbroń. Młot na bunkry wszedł do służby
Aktualizacja: 2026-01-18T16:09:13+01:00
16:00
NASA za chwilę leci na Księżyc. Artemis II stoi już na wyrzutni
Aktualizacja: 2026-01-18T16:00:00+01:00
15:00
Odkryli tajemniczą kosmiczną nekropolię. Struktura z żelaza o niewyobrażalnej skali
Aktualizacja: 2026-01-18T15:00:36+01:00
11:15
Kometa 3I/Atlas i sygnał "Wow!". Czy obcy rozmawiają przez radio?
Aktualizacja: 2026-01-18T11:15:27+01:00
7:50
Fuzja jądrowa ma zasilić świat. Dlaczego wciąż jej nie okiełznaliśmy?
Aktualizacja: 2026-01-18T07:50:00+01:00
7:40
Aplikacja pyta czy jesteś martwy. To hit wśród żywych
Aktualizacja: 2026-01-18T07:40:00+01:00
7:30
Jak włączyć VPN w Windowsie? Poradnik
Aktualizacja: 2026-01-18T07:30:00+01:00
7:20
System, który obroni nie wojsko, a zwykłych ludzi. Drony się nie przebiją
Aktualizacja: 2026-01-18T07:20:00+01:00
7:10
Niewinny żart kolei wywołał wojnę. Ludzie, dajcie spokój
Aktualizacja: 2026-01-18T07:10:00+01:00
7:00
Prawie 400 km w godzinę i to pociągiem. Chcę to w Polsce
Aktualizacja: 2026-01-18T07:00:00+01:00
16:50
Największa ofiara Microsoftu. Ten standard mógł zmienić rynek
Aktualizacja: 2026-01-17T16:50:00+01:00
16:40
Ryanair powiedział Muskowi "nie". "Skończony idiota"
Aktualizacja: 2026-01-17T16:40:00+01:00
16:30
ChatGPT z reklamami. Zapłacisz, a i tak będą
Aktualizacja: 2026-01-17T16:30:00+01:00
16:20
Telewizor na lata? Sprawdzili, czego unikać
Aktualizacja: 2026-01-17T16:20:00+01:00
16:10
Małżeństwa jednopłciowe? Ministerstwo cyfryzacji mówi, że jest gotowe
Aktualizacja: 2026-01-17T16:10:00+01:00
16:00
Chrome wreszcie gotowy na trendującą nowość. Będziesz zachwycony
Aktualizacja: 2026-01-17T16:00:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA