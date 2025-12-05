Świąteczne chwile pełne wyjątkowych okazji z Roborock

Grudzień z Roborock – inteligentne sprzątanie w super cenie

Przedświąteczna gorączka to czas pełen przygotowań, w którym sprzątanie często pochłania najwięcej energii i godzin. Warto mieć pomocnika, który zadba o porządek w każdym zakamarku. Odkurzy i umyje podłogi, sprawiając, że dom będzie lśnił bez naszego wysiłku. Takim wsparciem może być robot sprzątający marki Roborock, teraz dostępny w atrakcyjnej ofercie świątecznej.

Szeroka oferta urządzeń w promocji świątecznej Roborock

W grudniowej ofercie Roborock znajdziemy urządzenia, które łączą innowacyjne rozwiązania z wygodą użytkowania. Roborock Saros 10R to ultrasmukły robot o wysokości zaledwie 7,98 centymetra, który bez trudu wjeżdża pod meble i sprząta trudno dostępne miejsca. Dzięki zaawansowanemu systemowi nawigacji StarSight™ 2.0 wykorzystującemu czujniki LiDAR i kamerę RGB wspieraną sztuczną inteligencją, Saros 10R precyzyjnie mapuje przestrzeń i omija aż 108 rodzajów przeszkód. W promocji model ten dostępny jest za 3 799 zł zamiast standardowych 4 399 zł.

Dla osób poszukujących urządzenia typu All-in-One idealnym wyborem będzie Roborock Qrevo 5AE. Łączy on moc ssania 12 000 Pa z precyzyjnym mopowaniem i pełną automatyzacją obsługi. Podwójny system szczotek DuoDivide skutecznie usuwa kurz, sierść i włosy, a technologia FlexiArm pozwala docierać nawet w narożniki i wzdłuż krawędzi. Teraz Roborock Qrevo 5AE możemy kupić za 1 799 zł, co oznacza aż 36% rabatu w stosunku do ceny standardowej 2 799 zł.

Roborock Qrevo Edge 5V1 to odpowiedź na potrzeby użytkowników, którzy pokochali funkcje Roborock Qrevo Curv, ale wolą klasyczny, geometryczny design. Roborock Qrevo Edge 5V1, dzięki systemowi Dual Anti-Tangle™, skutecznie eliminuje problem plątania się włosów wokół szczotek odkurzacza, a jego moc ssąca HyperForce, sięgająca 18 500 Pa, gwarantuje dokładne usuwanie zanieczyszczeń z każdej powierzchni. Korzystając ze świątecznej oferty, kupimy ten model za 2 299 zł zamiast standardowych 3 599 zł.

Również miłośnicy odkurzaczy znajdą coś dla siebie. Roborock F25 Combo to wszechstronne urządzenie 5w1, które łączy funkcje odkurzacza pionowego, odkurzacza myjącego i odkurzacza ręcznego z wymiennymi końcówkami, idealnego np. do czyszczenia tapicerki w samochodzie. Dzięki wymiennym głowicom, technologii JawScrapers™ i systemowi filtracji 9-Cone Cyclonic zapewnia kompleksową pielęgnację różnorodnych powierzchni. Model dostępny jest w promocji za 1 699 zł, zamiast standardowych 2 599 zł.

Świąteczną ofertą objęte zostały również inne popularne modele Roborock, w tym Roborock F25 RT, Roborock Qrevo Curv oraz Roborock S8 MaxV Ultra, oferując klientom szeroki wybór urządzeń dopasowanych do różnych potrzeb i budżetów. Dzięki temu każdy może znaleźć robot sprzątający najlepiej odpowiadający wymaganiom swojego domu.

Jak skorzystać z promocji?

Świąteczna promocja marki Roborck trwa do 28 grudnia 2025 r. i obejmuje zarówno flagowe modele, jak i urządzenia oferujące świetny stosunek ceny do możliwości, dostępne w sklepach partnerskich i w e-sklepie Roborock [1].

Szczegóły promocji można sprawdzić, klikając tutaj.

[1] Daty oraz ceny mogą różnić się w zależności od sklepu partnerskiego. Więcej o produktach objętych promocją można dowiedzieć się w e-sklepie Roborock lub u wybranych sprzedawców.

Spiders Web 05.12.2025 09:24

Lokowanie produktu : Roborock