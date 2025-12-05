  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Świąteczne chwile pełne wyjątkowych okazji z Roborock

Lokowanie produktu: Roborock

Roborock startuje z ofertą świąteczną, która potrwa do 28 grudnia br. To idealny moment, by bez pośpiechu wybrać urządzenie dopasowane do swojego domu, korzystając z atrakcyjnych okazji. A co najważniejsze – zyskać więcej czasu na to, co w grudniu liczy się najbardziej, czyli odpoczynek i spotkania w gronie najbliższych. 

Spiders Web
Roborock

Grudzień z Roborock – inteligentne sprzątanie w super cenie

Przedświąteczna gorączka to czas pełen przygotowań, w którym sprzątanie często pochłania najwięcej energii i godzin. Warto mieć pomocnika, który zadba o porządek w każdym zakamarku. Odkurzy i umyje podłogi, sprawiając, że dom będzie lśnił bez naszego wysiłku. Takim wsparciem może być robot sprzątający marki Roborock, teraz dostępny w atrakcyjnej ofercie świątecznej

Screenshot

Szeroka oferta urządzeń w promocji świątecznej Roborock

W grudniowej ofercie Roborock znajdziemy urządzenia, które łączą innowacyjne rozwiązania z wygodą użytkowania. Roborock Saros 10R to ultrasmukły robot o wysokości zaledwie 7,98 centymetra, który bez trudu wjeżdża pod meble i sprząta trudno dostępne miejsca. Dzięki zaawansowanemu systemowi nawigacji StarSight™ 2.0 wykorzystującemu czujniki LiDAR i kamerę RGB wspieraną sztuczną inteligencją, Saros 10R precyzyjnie mapuje przestrzeń i omija aż 108 rodzajów przeszkód. W promocji model ten dostępny jest za 3 799 zł zamiast standardowych 4 399 zł.

Dla osób poszukujących urządzenia typu All-in-One idealnym wyborem będzie Roborock Qrevo 5AE. Łączy on moc ssania 12 000 Pa z precyzyjnym mopowaniem i pełną automatyzacją obsługi. Podwójny system szczotek DuoDivide skutecznie usuwa kurz, sierść i włosy, a technologia FlexiArm pozwala docierać nawet w narożniki i wzdłuż krawędzi. Teraz Roborock Qrevo 5AE możemy kupić za 1 799 zł, co oznacza aż 36% rabatu w stosunku do ceny standardowej 2 799 zł.

Roborock Qrevo Edge 5V1 to odpowiedź na potrzeby użytkowników, którzy pokochali funkcje Roborock Qrevo Curv, ale wolą klasyczny, geometryczny design. Roborock Qrevo Edge 5V1, dzięki systemowi Dual Anti-Tangle™, skutecznie eliminuje problem plątania się włosów wokół szczotek odkurzacza, a jego moc ssąca HyperForce, sięgająca 18 500 Pa, gwarantuje dokładne usuwanie zanieczyszczeń z każdej powierzchni. Korzystając ze świątecznej oferty, kupimy ten model za 2 299 zł zamiast standardowych 3 599 zł.

Również miłośnicy odkurzaczy znajdą coś dla siebie. Roborock F25 Combo to wszechstronne urządzenie 5w1, które łączy funkcje odkurzacza pionowego, odkurzacza myjącego i odkurzacza ręcznego z wymiennymi końcówkami, idealnego np. do czyszczenia tapicerki w samochodzie. Dzięki wymiennym głowicom, technologii JawScrapers™  i systemowi filtracji 9-Cone Cyclonic zapewnia kompleksową pielęgnację różnorodnych powierzchni. Model dostępny jest w promocji za 1 699 zł, zamiast standardowych 2 599 zł.

Świąteczną ofertą objęte zostały również inne popularne modele Roborock, w tym Roborock F25 RT, Roborock Qrevo Curv oraz Roborock S8 MaxV Ultra, oferując klientom szeroki wybór urządzeń dopasowanych do różnych potrzeb i budżetów. Dzięki temu każdy może znaleźć robot sprzątający najlepiej odpowiadający wymaganiom swojego domu.

Jak skorzystać z promocji?

Świąteczna promocja marki Roborck trwa do 28 grudnia 2025 r. i obejmuje zarówno flagowe modele, jak i urządzenia oferujące świetny stosunek ceny do możliwości, dostępne w sklepach partnerskich i w e-sklepie Roborock [1].

Szczegóły promocji można sprawdzić, klikając tutaj.

[1] Daty oraz ceny mogą różnić się w zależności od sklepu partnerskiego. Więcej o produktach objętych promocją można dowiedzieć się w e-sklepie Roborock lub u wybranych sprzedawców. 

Spiders Web
05.12.2025 09:24
Lokowanie produktu: Roborock
Tagi:
Najnowsze
9:29
Sprawdzasz, czy ktoś pisze brednie w internecie? Cyk, odmowa wizy do USA
Aktualizacja: 2025-12-05T09:29:13+01:00
9:01
Jaki smartfon kupić na prezent? Wybieramy najciekawsze modele
Aktualizacja: 2025-12-05T09:01:01+01:00
8:53
Prezenty dla fana technologii na święta. Te gadżety zrobią robotę
Aktualizacja: 2025-12-05T08:53:12+01:00
8:44
Co ze sprzętu Samsunga na prezent? Te sprzęty to pewniaki
Aktualizacja: 2025-12-05T08:44:08+01:00
8:40
Bot Google'a miał zrobić prostą rzecz. Zamiast tego dokonał zniszczenia
Aktualizacja: 2025-12-05T08:40:01+01:00
8:34
Najlepsze konsole na Święta. Jaki model wybrać na prezent?
Aktualizacja: 2025-12-05T08:34:55+01:00
8:05
Zombie w laboratorium NASA. Bakterie, które przeraziły badaczy
Aktualizacja: 2025-12-05T08:05:55+01:00
8:00
Rok w Zdjęciach Google. Odpalasz Recap i wsiadasz do wehikułu czasu
Aktualizacja: 2025-12-05T08:00:31+01:00
7:51
Mysz i klawiatura jako prezent świąteczny? Łap nasze propozycje
Aktualizacja: 2025-12-05T07:51:43+01:00
7:50
iPhone Air jest fatalny. Będzie trudno się go pozbyć
Aktualizacja: 2025-12-05T07:50:09+01:00
7:23
Przyjeżdżasz do Burger Kinga, a tam bot. Dogadasz się?
Aktualizacja: 2025-12-05T07:23:56+01:00
6:10
Służba Więzienna buduje tarczę na drony. Koniec zrzutów za mur
Aktualizacja: 2025-12-05T06:10:16+01:00
6:09
Webb złapał parującą planetę. Dosłownie zjada ją gwiazda
Aktualizacja: 2025-12-05T06:09:45+01:00
6:09
Google blokuje ulubioną sztuczkę oszustów. Koniec manipulacji
Aktualizacja: 2025-12-05T06:09:15+01:00
6:07
Garmin wysłał mi swój pierwszy taki zegarek. Prawie pobiegłem do sklepu
Aktualizacja: 2025-12-05T06:07:30+01:00
6:06
PKP Intercity kupuje używane wagony z Niemiec. "Inaczej się nie da"
Aktualizacja: 2025-12-05T06:06:59+01:00
21:34
Chcą wykorzystać paczkowy armagedon. Wystarczy chwila nieuwagi
Aktualizacja: 2025-12-04T21:34:07+01:00
21:10
Polska z internetem z orbity. Przy tym Starlink to zabawka
Aktualizacja: 2025-12-04T21:10:51+01:00
20:37
Procesory też z podwyżkami cen. Mam tego dość
Aktualizacja: 2025-12-04T20:37:21+01:00
20:10
Samsung szykuje ekspansję OLED. Czekamy na 6 hitów
Aktualizacja: 2025-12-04T20:10:27+01:00
19:54
PKO BP z przydatną nowością. Kasa natychmiast na koncie 
Aktualizacja: 2025-12-04T19:54:18+01:00
19:42
Narwal Flow - przełom w mopowaniu. Możesz zrobić swoim podłogom prezent
Aktualizacja: 2025-12-04T19:42:50+01:00
19:24
Bolt wystartował z usługą "Lokalnie". Chcesz Polaka - proszę bardzo
Aktualizacja: 2025-12-04T19:24:09+01:00
18:52
Kometa 3I/Atlas na wycinku zdjęcia. Zobaczyli coś niezwykłego
Aktualizacja: 2025-12-04T18:52:34+01:00
18:01
One UI 8.5 znacząco ulepszy Samsungi. Zdziwiłem się, ile nowości
Aktualizacja: 2025-12-04T18:01:32+01:00
17:33
Odświeżyliśmy po swojemu kultową grę. Ależ zrobiło się nostalgicznie
Aktualizacja: 2025-12-04T17:33:45+01:00
16:53
Telefon wybuchł w rękach nastolatka. I znowu pytamy: jak to możliwe?
Aktualizacja: 2025-12-04T16:53:24+01:00
16:25
Allegro ma nowy tryb zakupów. Wypróbowałem i przepadłem
Aktualizacja: 2025-12-04T16:25:41+01:00
15:38
Gdzie szukać informacji w razie kryzysu? Jesteśmy kompletnie niegotowi
Aktualizacja: 2025-12-04T15:38:33+01:00
15:24
Laptopy na prezent świąteczny w promocjach. Szykuj portfel
Aktualizacja: 2025-12-04T15:24:58+01:00
15:17
Praktyczne prezenty do domu. Te sprzęty nigdy nie zawodzą
Aktualizacja: 2025-12-04T15:17:00+01:00
13:45
Legenda komputerów zwija interes. "Już się nie opłaca"
Aktualizacja: 2025-12-04T13:45:32+01:00
13:15
Pierwsze Borsuki trafiły do polskich żołnierzy. Historyczny moment
Aktualizacja: 2025-12-04T13:15:52+01:00
12:52
Nowoczesna Mobilność Premium: Zapomnij o korkach i zmęczeniu. Poznaj Liv Allure E+
Aktualizacja: 2025-12-04T12:52:01+01:00
12:39
Powiększyli strefę ciszy w pociągu. Pasażerowie zdziwieni
Aktualizacja: 2025-12-04T12:39:49+01:00
11:40
Mamy to. Tekst Rafała Pikuły ze Spider's Web+ nominowany do nagrody Grand Press 2025
Aktualizacja: 2025-12-04T11:40:56+01:00
11:11
Teleportowali informacje za pomocą światła. Pierwszy raz w historii
Aktualizacja: 2025-12-04T11:11:25+01:00
10:28
Revolut obroni przed złodziejami. Chcę to w moim banku
Aktualizacja: 2025-12-04T10:28:54+01:00
9:45
Cofnął Apple'a do epoki Windowsa Visty i odszedł do konkurencji. Może to i dobrze
Aktualizacja: 2025-12-04T09:45:36+01:00
9:00
Google zajrzał do zbiorowej świadomości Polaków. Cudowny chaos
Aktualizacja: 2025-12-04T09:00:00+01:00