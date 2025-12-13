Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Urbanistyczne Google Maps. Koniec z korupcją

To pierwsza tak szczegółowa, globalna mapa trójwymiarowa budynków. Obejmuje 97 proc. zabudowy na Ziemi i zamienia to, co widzimy na zdjęciach satelitarnych, w przestrzenny model świata.

Marcin Kusz
Atlas budynków świata. Zobacz, jak naprawdę wygląda Ziemia
REKLAMA

Na ekranie wygląda jak zwykły model miasta. W rzeczywistości to cyfrowa mapa obejmująca niemal całą zabudowę Ziemi: około 2,75 mld budynków, każdy z zaznaczonym konturem i wysokością. Naukowcy nazwali ten zbiór danych GlobalBuildingAtlas i przekonują, że to początek nowej ery badań nad rozwojem miast, zmianą klimatu, ryzykiem katastrof, a nawet… korupcją.

Każdy budynek w tej bazie ma przypisany kształt i przybliżoną wysokość. Z punktu widzenia naukowców to coś więcej niż tylko bajerancka wizualizacja. To rodzaj szkieletu planety, który pozwala precyzyjnie zmierzyć, ile przestrzeni faktycznie zajmuje infrastruktura, jak gęsto zabudowane są poszczególne dzielnice, a gdzie dominuje niski, rozproszony typ zabudowy.

REKLAMA

Jak powstała trójwymiarowa mapa budynków?

Jak czytamy na łamach Nature, tego typu globalne modele były do tej pory trudne do stworzenia, bo wymagały bardzo dokładnych danych: skanowania laserowego lub par wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych. Twórcy GlobalBuildingAtlas poszli zupełnie inną drogą. Najpierw zebrali referencyjne dane o wysokości budynków z 168 miast, głównie w Europie i Ameryce Północnej. Wykorzystano tam LiDAR, czyli skanowanie laserowe, które mierzy czas powrotu impulsu odbitego od powierzchni. Na tej podstawie powstał wzorzec, jak wygląda korelacja między obrazem satelitarnym a realną wysokością budynku.

Fot. tum.de

Następnie naukowcy nauczyli algorytm rozpoznawać takie zależności. Analizował on teksturę, cień, kolor i otoczenie obiektu na zdjęciach satelitarnych, a na wyjściu miał przewidywać wysokość, objętość i powierzchnię budynków. Później tak wyszkoloną AI puszczono w ruch przez około 800 tys. scen satelitarnych z 2019 r. Efekt to baza danych obejmująca 2,75 mld obiektów, od niskich domów w afrykańskich wsiach, po wieżowce w azjatyckich metropoliach. Wszystko w jednolitym formacie, nadającym się do dalszych analiz.

Co liczby mówią o bogatych i biednych?

Dane z GlobalBuildingAtlas pokazują skalę różnic w zabudowie między kontynentami, jakiej nie widać na zwykłej mapie. Azja skupia niemal połowę zmapowanych budynków – ok. 1,22 mld – i dominuje pod względem objętości zabudowy (1,27 bln m³), co odzwierciedla intensywną urbanizację w Chinach, Indiach i Azji Południowo-Wschodniej. Afryka ma z kolei drugi co do wielkości zasób budynków (540 mln), ale ich łączna objętość jest dużo mniejsza (117 mld m³), co wskazuje na przewagę niskiej, rozproszonej zabudowy o prostej strukturze.

Na poziomie państw te kontrasty stają się jeszcze bardziej wyraziste. W Europie Finlandia ma 6 razy większą objętość budynków na mieszkańca niż Grecja, mimo że na dwuwymiarowej mapie oba kraje mogą wyglądać podobnie, jeśli chodzi o obszar zabudowany. Z kolei w Nigrze objętość zabudowy przypadająca na jedną osobę jest aż 27 razy niższa od średniej światowej.

Fot. tum.de

Takie wskaźniki ujawniają, jak zawodnym miernikiem rozwoju jest sama powierzchnia zabudowy. Dwa miasta mogą mieć podobny obszar zabudowany na czerwono, a jednocześnie dramatycznie różnić się pod względem realnej infrastruktury, standardu życia i odporności na kryzysy.

Gamechanger dla urbanistów, klimatologów i… łowców korupcji

GlobalBuildingAtlas to nie tylko zwykła kartograficzna ciekawostka, lecz tak naprawdę potężne narzędzie dla urbanistów, klimatologów i badaczy polityki. Pozwala śledzić rozwój miast, oceniać infrastrukturę, dostęp do usług i skutki urbanizacji w czasie. Dzięki szczegółowym danym 3D eksperci mogą precyzyjniej modelować ryzyko katastrof, a analitycy społeczni badać, kto naprawdę korzysta z kluczowych lokalizacji i jak przebiegają inwestycje o politycznym znaczeniu.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Narzędzie pokazuje, że z kosmosu widać nie tylko ogólny zarys miast, ale i strukturę ich rozwoju. Z czasem baza pokaże też, jak szybko rosną konkretne miasta, które dzielnice gęstnieją najszybciej i gdzie brakuje inwestycji. A to wiedza, która może zdecydować o tym, czy przyszłe metropolie będą bardziej sprawiedliwe, zrównoważone i odporne na kryzysy, czy raczej jeszcze bardziej chaotyczne i nierówne. Mapę możesz przetestować pod tym linkiem.

REKLAMA
Marcin Kusz
13.12.2025 11:00
Tagi: mapymiastanaukowcySztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
8:01
Motorola Edge 70 - recenzja. Świat robi cegły, oni zrobili telefon
Aktualizacja: 2025-12-13T08:01:00+01:00
7:51
Beton ma konkurenta. Nowy materiał dosłownie pożera CO2
Aktualizacja: 2025-12-13T07:51:00+01:00
7:41
Portfolio traci wartość. Rekruterzy każą rysować kandydatom do pracy na żywo
Aktualizacja: 2025-12-13T07:41:00+01:00
7:31
Genomy sprzed 10 tys. lat wywracają obraz ewolucji. Piorunujące odkrycie
Aktualizacja: 2025-12-13T07:31:00+01:00
7:20
Boty już projektują leki. Brzmi cudownie, ale trochę strasznie
Aktualizacja: 2025-12-13T07:20:00+01:00
7:10
Robot Tesli to nieśmieszny żart. "Zdalnie sterowany bubel"
Aktualizacja: 2025-12-13T07:10:00+01:00
21:58
WhatsApp stał się lepszym komunikatorem. Nowe funkcje są super
Aktualizacja: 2025-12-12T21:58:29+01:00
21:11
Control Resonant zmienia zasady gry. Nie przestanę kochać Remedy
Aktualizacja: 2025-12-12T21:11:40+01:00
20:26
Moździerze z Hiszpanii coraz bliżej. Terytorialsi zyskają zęby
Aktualizacja: 2025-12-12T20:26:37+01:00
20:12
Apple puścił parę z ust. Będzie nowy gadżet do kupienia
Aktualizacja: 2025-12-12T20:12:35+01:00
19:08
Koniec tanich paczek z Chin. Unia Europejska z nową opłatą
Aktualizacja: 2025-12-12T19:08:16+01:00
18:49
Tomb Raidera robią Polacy, pękam z dumy. Ekipa z Warszawy ma akcję w DNA
Aktualizacja: 2025-12-12T18:49:55+01:00
17:39
Reddit pozwał cały kraj. Stawka jest ogromna
Aktualizacja: 2025-12-12T17:39:13+01:00
17:27
PKP Intercity oburzone. "Działania podważają zaufanie do kolei"
Aktualizacja: 2025-12-12T17:27:16+01:00
17:26
Superziemia miała być martwa. Odkryli, że ma atmosferę
Aktualizacja: 2025-12-12T17:26:08+01:00
16:26
Trzy prezenty, które zmienią dom w centrum rozrywki
Aktualizacja: 2025-12-12T16:26:23+01:00
16:15
YouTube Premium naprawiony. Nie musisz anulować subskrypcji
Aktualizacja: 2025-12-12T16:15:36+01:00
15:45
Ziemia karmi Księżyc. Atmosfera buduje tam zapasy dla ludzi
Aktualizacja: 2025-12-12T15:45:49+01:00
15:11
Android utrudnia kasowanie aktualizacji. Kompletna porażka
Aktualizacja: 2025-12-12T15:11:17+01:00
14:59
Komputer gamingowy na święta? Ostatnia taka okazja, będzie tylko gorzej
Aktualizacja: 2025-12-12T14:59:29+01:00
14:41
Rząd stworzył serwis-apteczkę. Długo czekaliśmy
Aktualizacja: 2025-12-12T14:41:37+01:00
14:39
Słońce ma punkt bez powrotu. Wreszcie go namierzono
Aktualizacja: 2025-12-12T14:39:44+01:00
14:07
CPK ma nową nazwę. Nie pomyl z centrum handlowym
Aktualizacja: 2025-12-12T14:07:38+01:00
13:53
Badała kometę 3I/Atlas i się wyłączyła. Szalona teoria w sprawie sondy MAVEN
Aktualizacja: 2025-12-12T13:53:36+01:00
13:29
Minister pokazał za dużo. Pochwalił inwestycję, a w komentarzach burza
Aktualizacja: 2025-12-12T13:29:10+01:00
13:00
Co potrafi Hisense M2 Pro? Salę kinową zabierzesz wszędzie
Aktualizacja: 2025-12-12T13:00:06+01:00
12:22
Polska armia dostaje drony kamikadze. Rusza gigantyczna dostawa
Aktualizacja: 2025-12-12T12:22:34+01:00
11:59
Hogwarts Legacy za darmo. Masz mało czasu
Aktualizacja: 2025-12-12T11:59:44+01:00
11:44
W Polsce powstała tajemnicza fabryka amunicji. Produkcja wzrośnie lawinowo
Aktualizacja: 2025-12-12T11:44:32+01:00
11:09
Dyski HDD wrócą do komputerów. Powrót microSD to przy tym pikuś
Aktualizacja: 2025-12-12T11:09:00+01:00
10:18
Orange ulepsza najfajniejszą ofertę. Teraz będzie łatwiej
Aktualizacja: 2025-12-12T10:18:44+01:00
9:46
OpenAI udostępnia GPT-5.2. Jest dziwnie
Aktualizacja: 2025-12-12T09:46:11+01:00
8:57
Ten adres w Warszawie budził grozę. Upada symbol radzieckiej dominacji
Aktualizacja: 2025-12-12T08:57:47+01:00
8:51
Wypełnisz dom muzyką. Jedno kliknięcie i wszystko gra
Aktualizacja: 2025-12-12T08:51:26+01:00
8:10
Android pokaże ratownikom to, czego nie umiesz opisać. Genialna funkcja
Aktualizacja: 2025-12-12T08:10:24+01:00
7:55
Google pokazał nową przeglądarkę. Koniec Chrome?
Aktualizacja: 2025-12-12T07:55:53+01:00
7:00
The Game Awards 2025. Wszystkie zwiastuny i najważniejsze premiery
Aktualizacja: 2025-12-12T07:00:45+01:00
6:30
Żadne Spotify czy YouTube. Koleo ma najlepsze podsumowanie roku
Aktualizacja: 2025-12-12T06:30:38+01:00
6:29
NASA ujawnia plan dla Marsa. Pionierzy zapolują na życie
Aktualizacja: 2025-12-12T06:29:52+01:00
6:23
SpaceX wyniósł na orbitę tajny ładunek. Co wiemy o sekrecie USA
Aktualizacja: 2025-12-12T06:23:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA