Limitowane okulary XR od VITURE i CD PROJEKT RED. Cyberpunk 2077 wychodzi poza ekran

Pięć lat po premierze Cyberpunka 2077 świat Night City ożywa na nowo. Tym razem w rzeczywistości rozszerzonej. CD PROJEKT RED i marka VITURE zdecydowali się na współpracę, której efektem są okulary XR inspirowane kultową grą. Limitowana edycja, dostępna w zaledwie 10 000 egzemplarzach, łączy gaming, sztukę i technologię w jednym z najbardziej widowiskowych collabów ostatnich lat.

Cyberpunk staje się rzeczywistością

Gdy Cyberpunk 2077 debiutował, przenosił graczy w dystopijną wizję przyszłości, w której granica między człowiekiem a maszyną zaczynała się zacierać. Dziś, pięć lat później, to połączenie staje się realne.

Współpraca VITURE – lidera segmentu okularów XR – z CD PROJEKT RED otwiera nowy rozdział w sposobie, w jaki doświadczamy gier. VITURE × Cyberpunk 2077 5th Anniversary Collector’s Edition to pierwsze w historii okulary XR zaprojektowane w duchu Night City.

To połączenie dwóch światów – technologii i popkultury – ma wymiar symboliczny. Z jednej strony to ukłon w stronę jednej z najważniejszych gier ostatniej dekady, z drugiej – zapowiedź przyszłości, w której cyberpunkowa estetyka przenika do rzeczywistego świata.

W limitowanej serii znajdzie się dokładnie 10 000 egzemplarzy, z czego jeden, oznaczony numerem #2077, będzie bezpośrednim hołdem dla tytułu, który zdefiniował gatunek.

Design rodem z Night City

Wygląd gogli nie pozostawia wątpliwości, skąd czerpano inspiracje. 

Półprzezroczysta obudowa odsłania fragmenty wewnętrznej konstrukcji, a podświetlane krawędzie przywołują klimat neonowych zaułków miasta przyszłości. Efekt jest nie tylko widowiskowy, ale też idealnie spójny z wizją świata Cyberpunka.

Każdy detal został zaprojektowany przez zespół artystyczny CD PROJEKT RED, który przeniósł charakterystyczną estetykę Night City w realny świat elektroniki użytkowej.

Gdyby Johnny Silverhand miał swoje okulary, wyglądałyby właśnie tak.

Całość uzupełnia kolekcjonerskie opakowanie z numerem seryjnym (od CP0000 do CP9999) i certyfikat autentyczności. Dla fanów Cyberpunka to coś więcej niż gadżet – to fizyczny fragment uniwersum, które przez ostatnie lata zyskało status kultowego.

Technologia, która wciąga w świat gry

Pod futurystyczną obudową kryje się równie imponująca technologia. 

Cyber Edition bazuje na modelu VITURE Luma Pro – wykorzystuje te same komponenty, co topowy Luma Ultra. 

Najnowsze panele SONY MicroOLED oferują wirtualny ekran o przekątnej aż 152 cali, częstotliwości 120 Hz i jasności do 1500 nitów. W praktyce oznacza to obraz ostrzejszy niż w wielu gamingowych monitorach – zamknięty w konstrukcji ważącej nieco ponad 79 gramów.

Ekran kinowy, który mieści się w kieszeni

VITURE zadbało też o pełną kompatybilność z najpopularniejszymi konsolami przenośnymi: Steam Deck, ASUS ROG Ally, Legion Go, MSI Claw 8 AI+, a także nadchodzącym Nintendo Switch 2 (z wykorzystaniem stacji VITURE Pro Mobile Dock). Gracze mogą więc zabrać swoje ulubione tytuły – w tym oczywiście Cyberpunka 2077 – w podróż i zanurzyć się w nich bez potrzeby podłączania telewizora czy monitora.

Kluczowym elementem tej edycji jest również tryb Immersive 3D, oparty na autorskich algorytmach AI VITURE. Funkcja ta analizuje każdy kadr i rekonstruuje głębię obrazu w czasie rzeczywistym, nadając scenom naturalną przestrzenność i wrażenie fizycznej obecności w świecie gry.

Dla fanów Cyberpunka to doświadczenie wyjątkowo bliskie idei Braindance – moment, w którym granica między grą a rzeczywistością praktycznie znika.

Night City jeszcze nigdy nie wyglądało tak realnie.

Gratka dla graczy, kolekcjonerów i fanów Cyberpunka

Limitowana edycja VITURE × Cyberpunk 2077 to okulary XR dla tych, którzy nie tylko grają, ale żyją światem Night City. Dla jednych to przenośne centrum rozrywki, dla innych – futurystyczny eksponat obok kolekcjonerskiego pudełka z Phantom Liberty.

Premiera gogli odbywa się 10 grudnia 2025 roku – dokładnie w piątą rocznicę wydania Cyberpunka 2077.

W dobie, gdy granica między gamingiem, technologią i designem zaciera się coraz bardziej, ten projekt pokazuje, że sprzęt może być jednocześnie praktyczny, estetyczny i symboliczny. 

Dzięki temu projektowi świat Cyberpunka, kiedyś czysto fikcyjny, dziś zaczyna realnie istnieć w naszych rękach.

Co ten projekt oznacza dla przyszłości XR?

Współpraca VITURE i CD PROJEKT RED pokazuje, że technologia XR przestaje być niszą dla entuzjastów gadżetów, a staje się kolejną przestrzenią, w której marki z różnych światów mogą tworzyć coś autentycznego.

VITURE udowadnia, że okulary XR mogą być nie tylko technologicznym eksperymentem, ale też elementem stylu i tożsamości. A CD PROJEKT RED – że jego uniwersum jest na tyle silne, aby funkcjonować poza ekranem bez straty dla swojej autentyczności.

Na rynku, który coraz częściej zlewa się z popkulturą, to właśnie takie projekty wyznaczają nową granicę: między marketingiem a realnym doświadczeniem. A jeśli XR ma naprawdę trafić do codziennego użytku, to właśnie w taki sposób – przez emocje, design i świat, który ludzie już znają i chcą do niego wracać.

10.12.2025 15:00
