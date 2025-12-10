Jak działa tunel aerodynamiczny Flyspot? Nie bój się o latanie w pomieszczeniu

Ładowanie...

Marzenie o lataniu towarzyszyło ludzkości od wieków, ale do niedawna pozostawało niedostępne dla większości z nas - zarezerwowane dla pilotów lub odważnych skoczków spadochronowych. Flyspot zmienił to, tworząc w Polsce możliwość przeżycia uczucia unoszenia się w powietrzu, bez konieczności wyskakiwania z samolotu na wysokości 4 kilometrów.

To nie gra komputerowa, nie film akcji, lecz prawdziwe doświadczenie fizyczne, które zmienia perspektywę na możliwości człowieka. W czterech miastach - Warszawie, Wrocławiu, Katowicach i Gdańsku - możemy teraz znaleźć tunele aerodynamiczne, które spełniają marzenia tysięcy ludzi rocznie.

Tunel aerodynamiczny, czyli latanie w bloku

Tunel Flyspot to pionowa szklana tuba o średnicy 4,2-4,5 metra, zamknięta w potężnej, żelbetowej konstrukcji przypominającej ogromny prostopadłościan. W jej sercu pracują najpotężniejsze wentylatory na świecie, rozpędzające powietrze do prędkości aż 300-315 km/h. Dla porównania: turbulencja w samolocie zaczyna się przy 100 km/h, a tunel w Flyspot dysponuje trzykrotnie większą mocą - wszystko oczywiście bezpiecznie kontrolowane przez instruktorów.

Co odróżnia Flyspot od innych tuneli na świecie? Geometria i precyzja inżynieryjna. Tunel został opracowany przez naukowców z Instytutu Astronautyki Politechniki Berlińskiej, a sama technologia pochodzi od lidera branży - niemieckiej firmy Indoor Skydiving Germany. Powietrze w Flyspot jest laminarne, co oznacza, że jest pozbawione większych turbulencji i wibracji. Strumień jest gładki jak tafla szkła. Oznacza to, że lot jest nie tylko bezpieczny, ale i niezwykle komfortowy - masz wrażenie, jakbyś unosił się na miękkiej poduszce powietrznej, a nie walczył z wichurą.

Jak wygląda wizyta?

Podczas wizyty we Flyspot wszystko przebiega wedle dokładnie ustalonego scenariusza, co eliminuje stres u nowicjuszy. Najpierw przychodzisz 30 minut przed zarezerwowaną godziną i rejestrujesz się w recepcji. Instruktor prowadzi cię na szkolenie, podczas którego wyjaśnia, jak działa tunel, jakie są znaki komunikacji (w hałasie wentylatorów nie słychać słów, więc używa się gestów) i co najważniejsze - jak bezpiecznie ułożyć ciało.

Pozycja "banana" - z biodrami wypchniętymi do przodu i brodą zadartą do góry - to klucz do stabilnego zawisu. Dostaniesz cały niezbędny sprzęt: profesjonalny kombinezon, kask, gogle i zatyczki do uszu - wszystko to już wliczone w cenę pakietu.

Każdy lot trwa 1,5 minuty. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać krótko, ale to czas równoważny dwóm swobodnym spadkom podczas skoku spadochronowego z wysokości 4000 metrów. W tunelu pracują wszystkie mięśnie, o których istnieniu nigdy nie słyszałeś, a adrenalina miesza się z endorfinami. Podczas lotu jesteś w towarzystwie instruktora - nigdy sam.

To on asekuruje cię, chwytając za specjalne uchwyty na kombinezonie, i reguluje prędkość powietrza dostosowaną do twojej wagi i poziomu zaawansowania.

Więcej niż tunel: symulator Boeinga 737

Ale to nie koniec zabawy w Flyspot. Oprócz tunelu aerodynamicznego lokalizacja w Warszawie dysponuje profesjonalnym symulatorem samolotu pasażerskiego Boeing 737 z rozdzielczością 4K. Jeśli marzyłeś o wejściu za stery prawdziwego samolotu pasażerskiego, tutaj możesz to zrobić. To wierna replika kokpitu w skali 1:1.

Wszystkie kontrolki, przełączniki, wyświetlacze i dźwignie działają dokładnie tak, jak w rzeczywistości - to nie gra komputerowa, lecz symulator używany również do szkolenia profesjonalnych pilotów. Możesz przystąpić do konkretnych misji, nawigować po trasach, startować i lądować na najsłynniejszych lotniskach świata - wszystko pod okiem instruktora, który nauczy cię zasad.

Od zabawy do sportu

Jeśli lot ci się spodoba - a prawdopodobnie tak będzie - Flyspot oferuje profesjonalne treningi dla każdego poziomu zaawansowania. Indoor Skydiving to dziś pełnoprawna dyscyplina sportowa, w której odbywają się mistrzostwa świata. Dla najmłodszych dostępne są zajęcia Flyspot Playground (dla dzieci 6-12 lat), które odbywają się regularnie raz w miesiącu w Warszawie i Katowicach.

Jeśli twoje dziecko zakochało się w lataniu, możesz zarezerwować indywidualne treningi od 10 do 20 minut, podczas których instruktor nauczy je nowych umiejętności i technik akrobacji. Dla wszystkich, niezależnie od wieku, dostępne są również pakiety dla grup - idealne na imprezy firmowe, integracje, wieczory kawalerskie czy urodziny. Flyspot to miejsce, gdzie profesjonalizm spotyka się z czystą zabawą, a każdy może znaleźć coś dla siebie.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Flyspot to nie tylko dla dorosłych. Dzieci mogą zacząć latać już od 3. roku życia, a tunel uchodzi za jeden z najbezpieczniejszych sportów ekstremalnych. Dla najmłodszych przygotowane są specjalne procedury i zmniejszona prędkość powietrza, a instruktor przez cały czas uważnie obserwuje każdy ruch. Ryzyko kontuzji jest tu minimalne, znacznie mniejsze niż podczas jazdy na rowerze czy gry w piłkę nożną. Latanie w Flyspot to ekscytująca, ale przede wszystkim bezpieczna przygoda dla całej rodziny.

Pomysł na prezent w Flyspot? Zestawy świąteczne

Jeśli szukasz prezentu, który naprawdę zostanie zapamiętany, zestawy świąteczne Flyspot to idealna opcja. Zamiast kolejnego swetra czy perfum dajesz emocje. Zestaw dla dorosłych zawiera lot w tunelu plus czapkę Flyspot za darmo.

Dla najmłodszych mamy specjalny zestaw: lot w tunelu plus puzzle Flyspot GRATIS. To świetny sposób, by zainteresować dziecko nowymi doświadczeniami i oderwać je od ekranu telefonu, a puzzle będą długo przypominać o tym wyjątkowym dniu. Rodzice docenią zarówno jakość doświadczenia, jak i praktyczną wartość prezentu rozwijającego koordynację ruchową.

Całe doświadczenie trwa 90 minut, a w ramach pakietu dostajesz nie tylko loty, ale także pamiątkowy film z twojego unoszenia się w powietrzu oraz certyfikat. Możesz też pobrać surowe materiały wideo ze wszystkich kamer na własny pendrive - idealne do mediów społecznościowych.

Lokalizacje: Warszawa (Mory), Kraków, Wrocław, Katowice i Gdańsk - pewnie któryś tunel jest blisko ciebie.

Rezerwuj teraz na sklep.flyspot.com. Miejsca są ograniczone, a takie doświadczenia szybko się wyprzedają.

Oliwier Nytko 10.12.2025 09:00

Lokowanie produktu : Flyspot

