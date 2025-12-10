Logo
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Zakupy

Jak działa tunel aerodynamiczny Flyspot? Nie bój się o latanie w pomieszczeniu

Lokowanie produktu: Flyspot

Flyspot oferuje unikalne doświadczenie swobodnego spadania w bezpiecznych warunkach tunelu aerodynamicznego. Sprawdźmy, na czym polega ta technologia i jakie inne atrakcje czekają na odwiedzających w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach i Gdańsku.

Oliwier Nytko
Jak działa tunel aerodynamiczny Flyspot? Nie bój się o latanie w pomieszczeniu

Marzenie o lataniu towarzyszyło ludzkości od wieków, ale do niedawna pozostawało niedostępne dla większości z nas - zarezerwowane dla pilotów lub odważnych skoczków spadochronowych. Flyspot zmienił to, tworząc w Polsce możliwość przeżycia uczucia unoszenia się w powietrzu, bez konieczności wyskakiwania z samolotu na wysokości 4 kilometrów. 

To nie gra komputerowa, nie film akcji, lecz prawdziwe doświadczenie fizyczne, które zmienia perspektywę na możliwości człowieka. W czterech miastach - Warszawie, Wrocławiu, Katowicach i Gdańsku - możemy teraz znaleźć tunele aerodynamiczne, które spełniają marzenia tysięcy ludzi rocznie.

Tunel aerodynamiczny, czyli latanie w bloku

Tunel Flyspot to pionowa szklana tuba o średnicy 4,2-4,5 metra, zamknięta w potężnej, żelbetowej konstrukcji przypominającej ogromny prostopadłościan. W jej sercu pracują najpotężniejsze wentylatory na świecie, rozpędzające powietrze do prędkości aż 300-315 km/h. Dla porównania: turbulencja w samolocie zaczyna się przy 100 km/h, a tunel w Flyspot dysponuje trzykrotnie większą mocą - wszystko oczywiście bezpiecznie kontrolowane przez instruktorów.

Co odróżnia Flyspot od innych tuneli na świecie? Geometria i precyzja inżynieryjna. Tunel został opracowany przez naukowców z Instytutu Astronautyki Politechniki Berlińskiej, a sama technologia pochodzi od lidera branży - niemieckiej firmy Indoor Skydiving Germany. Powietrze w Flyspot jest laminarne, co oznacza, że jest pozbawione większych turbulencji i wibracji. Strumień jest gładki jak tafla szkła. Oznacza to, że lot jest nie tylko bezpieczny, ale i niezwykle komfortowy - masz wrażenie, jakbyś unosił się na miękkiej poduszce powietrznej, a nie walczył z wichurą.

Jak wygląda wizyta?

Podczas wizyty we Flyspot wszystko przebiega wedle dokładnie ustalonego scenariusza, co eliminuje stres u nowicjuszy. Najpierw przychodzisz 30 minut przed zarezerwowaną godziną i rejestrujesz się w recepcji. Instruktor prowadzi cię na szkolenie, podczas którego wyjaśnia, jak działa tunel, jakie są znaki komunikacji (w hałasie wentylatorów nie słychać słów, więc używa się gestów) i co najważniejsze - jak bezpiecznie ułożyć ciało. 

Pozycja "banana" - z biodrami wypchniętymi do przodu i brodą zadartą do góry - to klucz do stabilnego zawisu. Dostaniesz cały niezbędny sprzęt: profesjonalny kombinezon, kask, gogle i zatyczki do uszu - wszystko to już wliczone w cenę pakietu.

Każdy lot trwa 1,5 minuty. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać krótko, ale to czas równoważny dwóm swobodnym spadkom podczas skoku spadochronowego z wysokości 4000 metrów. W tunelu pracują wszystkie mięśnie, o których istnieniu nigdy nie słyszałeś, a adrenalina miesza się z endorfinami. Podczas lotu jesteś w towarzystwie instruktora - nigdy sam.

To on asekuruje cię, chwytając za specjalne uchwyty na kombinezonie, i reguluje prędkość powietrza dostosowaną do twojej wagi i poziomu zaawansowania.

Więcej niż tunel: symulator Boeinga 737

Ale to nie koniec zabawy w Flyspot. Oprócz tunelu aerodynamicznego lokalizacja w Warszawie dysponuje profesjonalnym symulatorem samolotu pasażerskiego Boeing 737 z rozdzielczością 4K. Jeśli marzyłeś o wejściu za stery prawdziwego samolotu pasażerskiego, tutaj możesz to zrobić. To wierna replika kokpitu w skali 1:1. 

Wszystkie kontrolki, przełączniki, wyświetlacze i dźwignie działają dokładnie tak, jak w rzeczywistości - to nie gra komputerowa, lecz symulator używany również do szkolenia profesjonalnych pilotów. Możesz przystąpić do konkretnych misji, nawigować po trasach, startować i lądować na najsłynniejszych lotniskach świata - wszystko pod okiem instruktora, który nauczy cię zasad.

Od zabawy do sportu

Jeśli lot ci się spodoba - a prawdopodobnie tak będzie - Flyspot oferuje profesjonalne treningi dla każdego poziomu zaawansowania. Indoor Skydiving to dziś pełnoprawna dyscyplina sportowa, w której odbywają się mistrzostwa świata. Dla najmłodszych dostępne są zajęcia Flyspot Playground (dla dzieci 6-12 lat), które odbywają się regularnie raz w miesiącu w Warszawie i Katowicach. 

Jeśli twoje dziecko zakochało się w lataniu, możesz zarezerwować indywidualne treningi od 10 do 20 minut, podczas których instruktor nauczy je nowych umiejętności i technik akrobacji. Dla wszystkich, niezależnie od wieku, dostępne są również pakiety dla grup - idealne na imprezy firmowe, integracje, wieczory kawalerskie czy urodziny. Flyspot to miejsce, gdzie profesjonalizm spotyka się z czystą zabawą, a każdy może znaleźć coś dla siebie.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Flyspot to nie tylko dla dorosłych. Dzieci mogą zacząć latać już od 3. roku życia, a tunel uchodzi za jeden z najbezpieczniejszych sportów ekstremalnych. Dla najmłodszych przygotowane są specjalne procedury i zmniejszona prędkość powietrza, a instruktor przez cały czas uważnie obserwuje każdy ruch. Ryzyko kontuzji jest tu minimalne, znacznie mniejsze niż podczas jazdy na rowerze czy gry w piłkę nożną. Latanie w Flyspot to ekscytująca, ale przede wszystkim bezpieczna przygoda dla całej rodziny.

Pomysł na prezent w Flyspot? Zestawy świąteczne

Jeśli szukasz prezentu, który naprawdę zostanie zapamiętany, zestawy świąteczne Flyspot to idealna opcja. Zamiast kolejnego swetra czy perfum dajesz emocje. Zestaw dla dorosłych zawiera lot w tunelu plus czapkę Flyspot za darmo.

Dla najmłodszych mamy specjalny zestaw: lot w tunelu plus puzzle Flyspot GRATIS. To świetny sposób, by zainteresować dziecko nowymi doświadczeniami i oderwać je od ekranu telefonu, a puzzle będą długo przypominać o tym wyjątkowym dniu. Rodzice docenią zarówno jakość doświadczenia, jak i praktyczną wartość prezentu rozwijającego koordynację ruchową.

Całe doświadczenie trwa 90 minut, a w ramach pakietu dostajesz nie tylko loty, ale także pamiątkowy film z twojego unoszenia się w powietrzu oraz certyfikat. Możesz też pobrać surowe materiały wideo ze wszystkich kamer na własny pendrive - idealne do mediów społecznościowych.

Lokalizacje: Warszawa (Mory), Kraków, Wrocław, Katowice i Gdańsk - pewnie któryś tunel jest blisko ciebie.

Rezerwuj teraz na sklep.flyspot.com. Miejsca są ograniczone, a takie doświadczenia szybko się wyprzedają. 

Oliwier Nytko
10.12.2025 09:00
Lokowanie produktu: Flyspot
Tagi: technologie
Najnowsze
10:30
Kometa 3I/Atlas wywołała burzę. "Musi zawierać coś jeszcze"
Aktualizacja: 2025-12-10T10:30:55+01:00
9:14
Uber zmienia zamawianie kursów. Klikasz jak po fast fooda
Aktualizacja: 2025-12-10T09:14:55+01:00
9:00
Jak działa tunel aerodynamiczny Flyspot? Nie bój się o latanie w pomieszczeniu
Aktualizacja: 2025-12-10T09:00:09+01:00
8:33
Android z funkcją jak w iPhonie. Taką inspirację rozumiem
Aktualizacja: 2025-12-10T08:33:28+01:00
8:12
PS5 wie o tobie więcej, niż myślisz. Ruszyło wielkie podsumowanie
Aktualizacja: 2025-12-10T08:12:30+01:00
6:45
Samsung Galaxy Z TriFold był znacznie lepszy. Wyciekł prototyp
Aktualizacja: 2025-12-10T06:45:00+01:00
6:34
Microsoft kusi Europę. Suwerenność cyfrowa według bigtecha
Aktualizacja: 2025-12-10T06:34:00+01:00
6:23
Samsung jak Apple. Zapragnął paskudnego garba w Galaxy
Aktualizacja: 2025-12-10T06:23:00+01:00
6:12
Nikt nie wie, ile SpaceX jest wart. No i dobrze, giełda to rak
Aktualizacja: 2025-12-10T06:12:00+01:00
6:01
Oszuści wiedzą, że odpalisz kolędy ze Spotify i sprytnie to wykorzystują
Aktualizacja: 2025-12-10T06:01:00+01:00
21:54
Teraz UE bierze się za Google. Idziemy na zwarcie i dobrze
Aktualizacja: 2025-12-09T21:54:46+01:00
21:09
ChatGPT powoli oddaje koronę. Jest nowy król czatbotów
Aktualizacja: 2025-12-09T21:09:52+01:00
21:05
Tworzenie na YouTube stało się banalne. Wideo robi się prawie samo
Aktualizacja: 2025-12-09T21:05:48+01:00
21:00
Pierścień do zapisywania myśli. Tak - myśli
Aktualizacja: 2025-12-09T21:00:33+01:00
19:52
Nasz satelita PIAST po 500 próbach nad Ziemią. Mądry Polak po szkodzie
Aktualizacja: 2025-12-09T19:52:03+01:00
19:36
CPK kończy z dobrowolnością. Miło już było, czas na rygor
Aktualizacja: 2025-12-09T19:36:54+01:00
19:12
Mapy Google ze świetną nowością. Ale tylko na iPhone, Android w tyle
Aktualizacja: 2025-12-09T19:12:35+01:00
18:55
Najlepiej sprzedający się smartfon ostatnich miesięcy? Biedy nie ma
Aktualizacja: 2025-12-09T18:55:38+01:00
18:46
Windows naprawia gry. Uff, gracze sięgali już po ekstremalne sposoby
Aktualizacja: 2025-12-09T18:46:21+01:00
18:36
Gamingowy laptop z rolowanym ekranem. W Lenovo zwariowali, kocham to
Aktualizacja: 2025-12-09T18:36:42+01:00
17:48
microSD w telefonach to smutny obraz nadchodzących czasów
Aktualizacja: 2025-12-09T17:48:26+01:00
16:32
Telefon sam się wyciszy w autobusie. Już nie będziesz robić trzody
Aktualizacja: 2025-12-09T16:32:12+01:00
16:27
Bądź blisko, nawet gdy nie jesteś obok. Wrażenia z użytkowania elektronicznej niani Philips Avent SenseIQ Full HD
Aktualizacja: 2025-12-09T16:27:02+01:00
16:05
Antyczny Napaleniec spadł ze Spotify. Artyści słusznie mają pełne galoty
Aktualizacja: 2025-12-09T16:05:24+01:00
15:53
Apple i Google łączą siły byś łatwo zmieniał telefon. Skończy się męka
Aktualizacja: 2025-12-09T15:53:19+01:00
15:26
Polska elektrownia jądrowa to kwestia dni. Unia dała co chcieliśmy
Aktualizacja: 2025-12-09T15:26:08+01:00
14:47
Polska na progu rewolucji. Nie ma czasu do stracenia
Aktualizacja: 2025-12-09T14:47:00+01:00
13:34
Miastowi wyprowadzili się na wieś i mącą. Nie chcą masztu
Aktualizacja: 2025-12-09T13:34:18+01:00
12:57
RAM stał się wyjątkowo drogi. MSI ma na to sposób
Aktualizacja: 2025-12-09T12:57:54+01:00
12:35
Kometa 3I/Atlas potężnie promieniuje. Coś tam naprawdę się dzieje
Aktualizacja: 2025-12-09T12:35:15+01:00
12:06
Poczta Polska idzie w deweloperkę. Ma plan na swoje pałace
Aktualizacja: 2025-12-09T12:06:41+01:00
11:51
Prezentowa gorączka? Nie tym razem. Oto jak Ceneo ułatwia zakupy na święta
Aktualizacja: 2025-12-09T11:51:56+01:00
11:10
W Rosji zbanowali już nawet FaceTime od Apple’a. Bo służby mają problem z podglądaniem
Aktualizacja: 2025-12-09T11:10:44+01:00
10:30
InPost mówi, czy paczka dojdzie na święta. Stawia jeden warunek
Aktualizacja: 2025-12-09T10:30:22+01:00
10:11
Unia dociska Facebooka. "Przestańcie śledzić użytkowników"
Aktualizacja: 2025-12-09T10:11:01+01:00
9:34
Szklane butelki namieszają w systemie kaucyjnym. Producenci znów kombinują
Aktualizacja: 2025-12-09T09:34:19+01:00
9:07
Robili gry przeglądarkowe na czas. Każdy może ograć tytuły zwycięzców
Aktualizacja: 2025-12-09T09:07:49+01:00
8:52
Najlepsze zestawy LEGO dla dorosłych na święta. Prawdopodobnie zaraz kupię połowę z nich
Aktualizacja: 2025-12-09T08:52:38+01:00
8:46
To nie pryszcz, to kamera. Nowe okulary Google'a to koszmarek
Aktualizacja: 2025-12-09T08:46:20+01:00
8:37
Kasy samoobsługowe osłabią strajk przepracowanych ludzi. Ale mroczne czasy
Aktualizacja: 2025-12-09T08:37:21+01:00
Advertisement