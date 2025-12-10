Biały Dom walczy z fontem Calibri. Jest zbyt lewacki

Ładowanie...

W swoim życiu mam uraz tylko do jednego fontu - Comic Sans, ale nie posunąłbym się do otwartej wojny z tym, który jest przez wielu uwielbiany. Mój ulubiony gotycki nie jest zbyt często używany, bo kojarzy się z Niemcami, a wiadomo, że lepiej do nich nie nawiązywać.

Dużym uczuciem darzę Times New Roman, bo przez lata był domyślnym fontem w edytorach tekstowych. Został zaprojektowana w 1931 r. dla brytyjskiego magazynu The Times i przez lata był modyfikowany. Jego zaletą jest czytelność oraz to, że doskonale sprawdzał się w prasie drukowanej. Z powodzeniem został dostosowany do czasów cyfrowych, ale pojawiały się głosy, że jest zbyt skomplikowany dla osób, które cierpią na różne zaburzenia widzenia. Dlaczego? Font jest szeryfowy, co oznacza, że poszczególne znaki mają różne zdobienia. Dlatego coraz częściej w internecie używano fontów bezszeryfowych, np. Calibri.

Ułatwienie było tak duże, że Calibri stał się oficjalnym fontem wykorzystywanym w amerykańskich dokumentach urzędowych. Stało się to w 2023 r., nie słychać było zbyt głosów sprzeciwu, bo to żadna różnica dla osób widzących dobrze, a osoby niedowidzące miały łatwiej. Sprzeciwiali się co najwyżej tradycjonaliści, którzy przywiązywali się do starego porządku rzeczy. Okazuje się jednak, że font Calibri nie podoba się administracji prezydenta Trumpa, bo jest lewacki. Jej dni są policzone.

Czcionka Calibri znika, bo jest lewacka. Kiedy ideologia wyżera ci mózg cierpią na tym miliony

Sekretarz Stanu Marco Rubio, czyli najważniejszy amerykański dyplomata nakazał swoim podwładnym na całym świecie powrócić do używania Times New Roman. Nazwał decyzję swojego poprzednika Antony'ego Blinkena o wprowadzeniu Calibri, mianem marnotrawstwem na rzecz różnorodności. Powrót do Times New Roman ma być wyrazem przyzwoitości i profesjonalizmu Amerykanów. Calibri jest zbyt mało formalna, żeby mogła być dalej używana i jest wyrazem DEI, która według obecnego prezydenta jest szkodliwą ideologią. Decyzja weszła w życie w trybie natychmiastowym.

Co to jest DEI? To amerykański program będący skrótem od Diversity, Equity, Inclusion, czyli Różnorodność, Równość i Inkluzywność. W założeniu miał zbudować środowiska pracy, w którym płeć, pochodzenie, tożsamość czy orientacja seksualna nie mają znaczenia, a wszyscy są równi. Program miał likwidować różne nierówności i z jakiegoś bliżej nieznanego powodu stał się koszmarem dla Republikanów.

DEI miało odpowiadać za wszystkie złe rzeczy dziejące się w USA. Jak powszechnie wiadomo brak dyskryminacji prowadzi do ogromnego bólu tylnej części niektórych środowisk. Trump i jego administracja walczy z tym programem od początku urzędowania, przy aplauzie Republikanów oraz co znacznie ciekawsze - prawicowej części polskiego i zagranicznego internetu. To walka z nowoczesnością, powrót do tradycji. To nic, że ruchy przypominają taniec pingwina na szkle i nie mają sensu, Wystarczy powiedzieć, że coś jest lewackie i DEI i można to zmieniać. Tak jak czcionkę.

Co ciekawe - obecnie większość internetu przeglądacie na smartfonach, więc wszyscy, ale to absolutnie wszyscy upraszczają komunikację, fonty, logo itd., bo nie ma potrzeby, żeby były zbyt ozdobne, bo i tak tego nikt nie doceni. Ludzie z wadami wzroku cieszą się, że jest czytelniej, dla mnie jest bardziej estetycznie, a taki Marco Rubio widzi w tym upadek cesarstwa, tradycyjnych wartości. Brakuje tylko, żeby dodał, że kury w Ameryce przestały nieść jajka i mamy powrót do czasów słusznie minionych. A ja powiem - odrzućcie Times New Roman, przytulcie gotyk. DEUS VULT.

Paweł Grabowski 10.12.2025 18:49

