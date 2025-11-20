Czarny piątek? Idę na Geekbuying po gadżety w świetnych cenach

Ładowanie...

Najważniejsze święto zakupowe zbliża się wielkimi krokami, a sklepy i konsumenci szykują się na największe promocje i najlepsze zakupy, a okazje już się nie powtórzą. Jednym ze sklepów, który przygotował specjalne promocje jest portal Geekbuying, który w tym roku postanowił kompletnie zaskoczyć konsumentów. Co znajdziemy w ofercie? Rabaty, kody zniżkowe i jeszcze więcej rabatów. Zacznijmy od początku - z okazji Black Friday mamy dla was kilka kodów zniżkowych, które pogłębiają promocje z okazji tego wyjątkowego święta.

Lista kodów:

40 zł zniżki dla zamówień powyżej 500 zł - QHUQTJBK

70 zł zniżki dla zamówień powyżej 1000 zł - 8HHB4YUA

140 zł zniżki dla zamówień powyżej 2000 zł - HR5WSJRF

200 zł zniżki dla zamówień powyżej 3000 zł - PYU7AZMY

6% zniżki dla zamówień powyżej 4000 zł - HPPRZ2Z9

A to nie wszystko. Promocje zostały zebrane na dedykowanej stronie kampanii, na której można na bieżąco śledzić kupony, kody oraz losować szczęśliwe losy, w ramach których można wygrać atrakcyjne nagrody. Zapytacie, ale dlaczego mamy wybrać portal Geekbuying? Ten sklep oferuje gwarancję i wsparcie posprzedażowe zgodne ze standardami Unii Europejskiej, a dzięki rozległej sieci magazynów zlokalizowanych w Europie czas dostawy jest wyjątkowo krótki. Geekbuying oferuje również zwroty zgodne z przepisami europejskimi i bezpieczne metody płatności. Co więcej - firmy bez problemu uzyskają fakturę VAT na zakupiony towar.

Geekbuying przygotował również konkurs z okazji Black Friday, w którym można wybrać takie nagrody jak hulajnogi elektryczne, głośniki i projektory, a także vouchery zniżkowe Jak to działa? W dniach od 14 do 23 listopada zarejestrowani użytkownicy otrzymują jeden los dziennie, natomiast użytkownicy, który w przeszłości robili zakupy na Geekbuying otrzymują 3 dodatkowe losy (łącznie 4). Istnieje jednak więcej sposobów na zwiększenie liczby codziennych losów. Jedną szansę więcej otrzymujemy za zapisanie się do newslettera. Kolejną szansę otrzymamy za udostępnienie materiału promocyjnego Szczęśliwego Losowania na swoim (dowolnym) profilu w mediach społecznościowych, aby otrzymać 1 dodatkową szansę (maksymalnie 3 szanse dziennie)

Użytkownicy mogą zyskać 3 dodatkowe szanse, jeśli złożą zamówienie w okresie 14.11.2025 - 23.11.2025 (maksymalnie 3 szanse dziennie).

Oferta sklepu jest szeroka i pozwala znaleźć urządzenia, które przydadzą się zarówno w domu, jak i jako środki transportu. Wybrałem kilka ciekawych pozycji, które mogę polecić.

AUSOM DT2 Pro - składana hulajnoga, która zaskakuje mocą

Hulajnoga wyposażona jest w dwa silniki elektryczne, z których każdy ma 1100 W mocy. Dzięki temu urządzenie może się rozpędzić do prędkości aż 68 km/h. W połączeniu z baterią o pojemności 23,4 Ah sprawiają, że hulajnoga ma zasięg aż 115 km. Zdecydowanie jest to propozycja dla tych, którzy nie lubią lub nie potrzebują ładować codziennie swojego urządzenia do transportu.

AUSOM D2T2 Pro posiada wydajny układ hamowania - mamy tutaj hydrauliczne hamulce a tarczami, a układ E-ABS zapobiega ich zablokowaniu podczas gwałtownego hamowania. Nowoczesny układ napędowy pozwala pokonać zbocza o nachyleniu do 53 proc. Zawieszenie korzysta z rozwiązań Boeinga, które są używane w samolotach. Dzięki niemu redukcja wstrząsów i wibracji jest na najwyższym możliwym poziomie. Bezdętkowe opony w rozmiarze 10x3 są odporne ma przebicia, przetarcia i spadki ciśnienia., co przydaje się podczas jazdy w trudnym terenie. Maksymalne obciążenie hulajnogi to aż 135 kg, a konstrukcja platformy jest szersza i dłuższa, co ma niebagatelny wpływ na komfort podróżowania. Oczywiście nie mogło zabraknąć pełnego oświetlenia LED wraz z kierunkowskazami.

AUSOM DT2 PRO kupisz za 3599 zł, zamiast 4399 zł.

KuKirin G2 to hulajnoga, która jest idealnym kompromisem

Moc silnika wynosi 800 W, co pozwala na jazdę z prędkością do 45 km/h. Bateria o pojemności 15,6 Ah zapewnia zasięg na poziomie 55 km. KuKirin G2 dzięki 10-calowym oponom bezdętkowym i czteroramiennemu amortyzatorowi zapewnia idealną przyczepność i amortyzację nawet w trudnym terenie. Skomplikowane zawieszenie dba o to, żeby użytkownik mógł poruszać się komfortowo nawet po dużych wybojach ze skutecznym tłumieniem wibracji.

Atutem hulajnogi jest jej lekkość, co docenicie, gdy będziecie musieli ją wnieść po schodach. Ponadto jest wodoodporna, więc nawet jeżeli złapie was po drodze ulewa, to macie gwarancję, że hulajnoga jest wytrzymała. Producent nie zapomniał o wydajnym oświetleniu, które umożliwia jazdę nawet po zapadnięciu zmroku. 160-mm hamulce zapewniają skuteczne zatrzymanie urządzenia na niewielkim dystansie.

KuKirin G2 (2025) kupisz za 2069 zł, zamiast 2499 zł.

Fossibot F2400 – stacja zasilania 2048 Wh / 2400 W

Jednym z najgorszych koszmarów współczesnego świata jest brak prądu. Wydarzenia z tego roku z Hiszpanii sprawiły, że coraz więcej użytkowników myśli o awaryjnym zasilaniu domów i urządzeń, tak żeby działały przez kilka kluczowych godzin. Takim rozwiązaniem jest stacja zasilania Fossibot F2400. Ma pojemność 2408 Wh i moc 2400 W, więc może zasilać większe urządzenia i działać długo.

Stacja zasilania to doskonały pomysł, żeby uzyskać niezależność energetyczną. Pracą jednostki można zarządzać z poziomu smartfona, korzystając z aplikacji mobilnej, a do tego działa w trybie UPS, dzięki czemu uchronicie wasze sprzęty przed uszkodzeniami związanymi z przepięciami i bez przerwy w zasilaniu.

Stację zasilania FOSSiBOT F2400 kupicie za 2639 zł, zamiast 3399 zł.

Rower trekkingowy Touroll J1 ST - moc i olbrzymi zasięg

Wprawdzie sezon rowerowy może zbliżać się ku końcowi, to ostatnie zimy pokazały, że zasadniczo można jeździć rowerem cały rok, a do tego wspaniale nadaje się urządzenie ze wsparciem silnika elektrycznego. Mieszkam w dosyć górzystym mieście i co tu dużo mówić - rower elektryczny kompletnie zmienia codzienne poruszanie się. Rower elektryczny Touroll J1 ST z z silnikiem 250W może pochwalić się momentem obrotowym wynoszącym 45 Nm i wsparciem do prędkości 25 km/h.

Rower elektryczny Touroll J1 ST posiada wymienną baterię o pojemności 561,6 Wh, która pozwala przejechać do 100 km na jednym ładowaniu. Sam rower wyposażony jest w 27,5-calowe koła, które zapewniają wysoką przyczepność, a poruszanie się w terenie ułatwia 7-biegowe przerzutki Shimano. Komfort zapewniają amortyzatory ze skokiem 80 mm. Jeżeli jeszcze nie masz roweru elektrycznego, to nie wahaj się dłużej - to idealne rozwiązanie.

Rower Touroll J1 ST kupisz za 2899 zł, zamiast 3659 zł

Mini PC 4K MINIX Z150 z Windows 11 Pro

Ta niewielka skrzynka kryje całkiem potężne urządzenie, które pokochacie za ciszę - nie ma wentylatorów, a mimo to działa bardzo dobrze. Mini PC MINIX Z150 napędzany jest najnowszym procesorem Intel Twin Lake N150, oferującym prędkość do 3,6 GHz. Procesor dysponuje pamięcią podręczną 6 MB. Świetnie sprawdza się w do zadań pracy biurowej oraz rozrywki domowej.

PC wykorzystuje 16 GB pamięci DDR4 3200 MHz i 512 GB dysk SSD. Taka konfiguracja sprawdzi się zarówno do domowej rozrywki, jak i pracy z tekstem, arkuszami kalkulacyjnymi czy obróbki zdjęć. Wyposażony jest w dwupasmowe Wi-Fi, obsługuje Bluetooth 5.2, a największe wrażenie robi obsługa dwóch ekranów w jakości 4K i częstotliwością odświeżania 60 Hz. Niewielkie wymiary PC - zaledwie 123 mm wysokości i 120 mm szerokości, sprawiają, że można go zamontować praktycznie wszędzie.

Mini PC MINIX Z150 z Windows 11 kupisz za 1019 zł

ROBORE X5 bieżnia z nachyleniem 16 proc.

Ta kompaktowa bieżnia z łatwością zmieści się pod biurkiem czy w salonie. Jej przewagą jest regulowane nachylenie o wartości aż 16 proc., które dzięki specjalnemu programowi potrafi symulować realistyczne wrażenia znane ze wspinaczki górskiej. Ta jest zdrowotna dla organizmu, bo pomaga spalić więcej kalorii w tym samym czasie i to nawet o 60 proc., poprawia ochronę kolan, zmniejsza ryzyko kontuzji i zwiększa wytrzymałość układu sercowo-naczyniowego. Dzięki specjalnej wielowarstwowej amortyzacji i 7-warstwowemu pasowi biegowemu skutecznie redukuje wibracje i chroni kolana.

ROBORE X5 wyposażona jest w silnik o mocy 2,5 KM, którego żywotność szacuje się na około 3500 godzin, co w praktyce przekłada się na około 8-10 lat żywotności urządzania. Jednocześnie bieżnia jest bardzo dobrze wyciszona, a hałas generowany podczas korzystania mieści się poniżej 45 dB, więc wasi sąsiedzi nie będą narzekać.

ROBORE X5 kupisz za 479 zł, zamiast 629 zł

Monitor gamingowy TITAN ARMY C49SHC o przekątnej 49 cali

Czas na coś, co realnie zmieni wasze doznania z grania. Zakrzywiony monitor o imponującej przekątnej 49 cali i częstotliwością odświeżania 144 Hz, sprawi, że każda gra będzie wyglądać płynnie, szybko, a wy zatopicie się w otaczającym was świecie. Rozdzielczość DFHD 3840x1080 i proporcje 32:9 przydadzą się zarówno w graniu, jak i pracy. Monitor wykorzystuje innowacyjny panel CSOT HVA, który osiąga wyższy współczynnik kontrastu i szerszy kąt widzenia.

Design krzywizny pasuje do krzywizny ludzkiego oka, przybliżając obraz na ekranie do oczu użytkownika, eliminuje potrzebę nadmiernego ruszania głową, przy jednoczesnym zapewnieniu szerszego kąta widzenia. Monitor obsługuje tryb niskiej emisji niebieskiego światła. Posiada wiele złącz, obsługuje tryb pracy wielozadaniowej. To świetna propozycja dla każdego.

Monitor TITAN ARMY C49SHC kosztuje 2299 zł, zamiast 2699 zł

Ergonomiczne krzesło biurowe ACGAM CG-5245M

Skoro mamy już monitor, to pasowałoby dobrać do niego odpowiednie krzesło, które zapewni prawidłowe podtrzymanie postawy i wysoki komfort użytkowania. Takim krzesłem jest ACGAM CG-5245M, które umożliwia szeroką możliwością regulacji poszczególnych części siedziska - wysokości, stopnia odchylenia, głębi siedziska, podłokietników, zagłówka. Ma również innowacyjny mechanizm nachylania wyczuwający wagę. Dzięki tak szerokiej palecie regulacji krzesło zapewnia wsparcie dla całego ciała, co sprawdzi się w każdym zastosowaniu.

Krzesło ACGAM ma udźwig do 136 kg, zapewniając stabilne i zrelaksowane wrażenia z użytkowania. Dodatkowo krzesło zawiera ukryty podnóżek, który można wysunąć dla większej wygody i komfortu podczas drzemek.

Krzesło ACGAM CG-5245M kosztuje 899 zł, zamiast 1299 zł.

Co musisz wiedzieć przed Black Friday w Geekbuying.pl?

Pamiętaj, żeby obserwować dedykowaną stronę z promocjami, na której znajdziesz kupony obniżające cenę i wyjątkowe promocje. Warto polować na specjalne oferty Flash Deals, które znikają w ciągu kilku minut, ale są niebywale atrakcyjne. Nie czekaj z zakupami do ostatniej chwili, bo najlepsze oferty znikają w mgnieniu oka.

20.11.2025

Lokowanie produktu : Geekbuying.pl

