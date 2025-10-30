Test ZTE Android TV Box – zamienia stary telewizor w SmartTV z każdą aplikacją

Ładowanie...

ZTE Android TV Box ZXV10 B866V2K to najnowsza przystawka telewizyjna 4K, dzięki której każdy stary telewizor, monitor czy nawet przemysłowy wyświetlacz możemy zamienić w platformę SmartTV z wszystkimi aplikacjami VoD. Nawet bez portu HDMI! Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Apple TV, YouTube, Player, Disney+ – jest tu wszystko, dzięki systemowi Android TV 11.

- Ale Szymon, na co mi taka przystawka, skoro są malutkie alternatywy w kształcie pendrive’a? - To zasadne pytanie

Faktycznie, współcześnie część przystawek 4K jest malutka, do tego można ją zasilać kabelkiem USB-C bezpośrednio z telewizora. Rozmiary takich sprzętów, poza oczywistymi zaletami, generują jednak pewne problemy. Głównym jest brak portów, znacząco ograniczając możliwości takiego kompaktowego sticka.

ZTE Android TV Box ZXV10 B866V2K także jest mały, ale przystawka telewizyjna w kształcie obłego sześcianu posiada szereg praktycznych gniazd, znacząco rozszerzających możliwości urządzenia. W obudowie urządzenia znajduje się bowiem:

HDMI 2.0b

USB 2.0

Ethernet/RJ45

mini-jack AV (CVBS TRRS)

Gniazdo zasilające (DC)

Dzięki gnieździe Ethernet przystawkę można podłączyć do sieci przewodowo, eliminując w ten sposób zakłócenia oraz problem z zasięgiem domowego WiFi. Fizyczny przewód to dobre rozwiązanie zwłaszcza w przypadku szafek RTV pełnych rozmaitych sprzętów. Telewizory, głośniki, grajbelki, konsole – wszystko to powoduje interferencje, a kabel to kabel. Ponadczasowy pewniak.

Absolutnym retro-hitem jest gniazdo AV. Młodsi nie pamiętają, starsi docenią.

Gniazdo Audio/Video w wersji mini-jack (CVBS TRRS) pozwala podłączyć przystawkę do najstarszych odbiorników. Takich, z których być może wciąż korzysta twoja babcia, przywiązana do kineskopowego TV sprzed dekad, jakimś cudem wciąż działającego. Dzięki przystawce seniorka może oglądać seriale, o których wszyscy mówią, ale których nie ma w linearnej telewizji. Kwestia wykluczenia rozwiązana.

Dzięki portowi AV przystawka ZTE zadziała także w miejscach, gdzie telewizory stanowią dodatkowy, nieco zakurzony element wyposażenia. Hale produkcyjne, kantyny, budki strażnicze, aule ze starymi projektorami – tam, gdzie HDMI nigdy nie dotarło, ZTE Android TV Box może zapewniać dostęp do platform VoD albo aplikacji muzycznych.

ZTE Android TV Box ZXV10 B866V2K oferuje więc wszechstronność i kompatybilność, która jest poza zasięgiem malutkich sticków. Stary Grundig babci czy mały tele-odbiornik w stróżówce, Gra o Tron, Stranger Things oraz Peacemaker może być oglądany tam, gdzie wcześniej technologia stanowiła barierę. Co prawda jakość obrazu będzie fatalna, ale umówmy się – jeśli ktoś przez kilkanaście lat nie zmieniał telewizora, nie o jakość tutaj chodzi. Trzeba tylko dokupić kabel TRRS -> 3x RCA.

Pole do rozbudowy ekosystemu daje gniazdo USB 2.0. Szkoda, że tylko jedno. Do tego dochodzi łączność bezprzewodowa.

Dzięki portowi USB do przystawki możemy podłączyć dyski zewnętrzne, pendrive'y albo czytnik kart SD. Oznacza to, że z poziomu ZTE Android TV Box ZXV10 B866V2K uruchomimy pokaz zdjęć, a także włączymy pliki wideo bez dostępu do Internetu. Szkoda tylko, że producent zdecydował się na wyłącznie jedno gniazdo USB. Ogranicza to liczbę sprzętów, jakie można jednocześnie podłączyć bez rozdzielnika.

Dlatego z pomocą nadciąga łączność bezprzewodowa, w postaci WiFi 5 2x2 MU-MIMO oraz Bluetooth 5.0. WiFi zapewnia dostęp do aplikacji VoD bez podłączania przystawki do sieci kablem, z kolei Bluetooth otwiera box ZTE na masę akcesoriów: głośniki, słuchawki, klawiatury czy kontrolery do gier.

ZTE Android TV Box ZXV10 B866V2K wspiera też standard Chromecast, umożliwiający natychmiastowe odbieranie obrazu ze smartfonu lub tabletu z Androidem. Połączenie urządzeń Apple także jest możliwe, ale nie natywnie. Trzeba trochę pokombinować z aplikacjami stron trzecich z Google Play.

ZTE Android TV Box ZXV10 B866V2K nieźle daje sobie radę tam, gdzie sieć nie domaga, a transfery są kiepskie.

Przystawka wyświetla treści w oparciu o kodek AV1, będący następcą otwartych standardów H.264 i VP9, wspieranych wstecznie. Główna zaleta AV1 to świetna kompresja, dzięki której obraz tej samej jakości jest wyświetlany z mniejszym zużyciem łącza aż o 35 proc. Zoptymalizowany pod streaming, kodek doskonale spisze się tam, gdzie wbudowane systemy Smart TV na telewizorach potrafią się przycinać.

AV1 zapewnia treści 4K z HDR. ZTE dodaje do tego płynność na poziomie maksymalnie 60 klatek na sekundę, kompatybilność z Dolby Audio, a także czystego Androida TV 11. Box działa w oparciu o procesor ARM Cortex-A35, grafikę Mali-G31 oraz 2 GB RAM. Taka specyfikacja wystarcza, aby na urządzeniu uruchamiać nie tylko aplikacje VoD, ale również inne programy, na przykład umożliwiające rozgrywkę online.

Zainstalowałem na urządzeniu Steam Link oraz GeForce NOW. Pierwsza aplikacja pozwala przenosić obraz z gry na komputerze na wielki ekran telewizora, w oparciu o domową sieć WiFi. GeForce NOW umożliwia natomiast granie w chmurze, korzystając z serwerów w Warszawie. Wystarczy sparować kontroler przez Bluetooth i gotowe.

Android TV 11 na ZTE Android TV Box działa lepiej, niż można by zakładać po specyfikacji. Cieszy wsparcie dla HDMI CEC.

Przystawka została wyposażona w 2 GB pamięci operacyjnej, co bywa wąskim gardłem w przypadku wielu TV. Telewizor w 2 GB RAM często reaguje z opóźnieniem na komendy pilota, przycina się oraz uruchamia aplikacje przez dłuższy czas. Urządzenie ZTE nie ma jednak tego problemu, ponieważ nie musi zajmować się częścią operacji obowiązkowych dla TV, jak finalny post-processing obrazu.

Dzięki temu 2 GB RAM okazują się wystarczające, przynajmniej dla typowego użytkownika. Interfejs urządzenia działa wolniej niż w topowych TV kosztujących wiele tysięcy złotych, ale jest bez wątpienia szybszy w porównaniu do 5-6 letnich TV. Zwłaszcza takich, którym producent już dawno zakończył wsparcie, przez co część aplikacji nie działa. Przystawka rozwiązuje ten problem.

Z kolei dzięki HDMI CEC przystawka pozwala przejąć pełną kontrolę nad telewizorem, przy pomocy własnego pilota. Z jego poziomu możemy wyłączać i włączać odbiornik, zmieniać głośność, przełączać się na telewizję linearną, zmieniać kanały, a nawet wybierać źródło obrazu.

Istotnym elementem pilota ZTE Android TV Box ZXV10 B866V2K jest przycisk wsparcia asystenta Google.

Asystent głosowy działa w języku polskim, co drastycznie ułatwia wyszukiwanie filmów i seriali w zasobach aplikacji. Ciekawym rozwiązaniem jest dedykowany przycisk Ulubione, pozwalający błyskawicznie przejść do wcześniej wybranej zawartości. W razie konieczności przystawką można też sterować smartfonem, jeśli pilot gdzieś się zapodzieje.

Napędzany dwoma paluszkami, pilot otrzymał też przyciski skrótów do popularnych aplikacji: YouTube, Netflix, Prime Video oraz Google Play. Dobry wybór, nie mamy tu egzotycznych programów niedostępnych w Polsce, co zdarza się na pilotach innych producentów.

ZTE Android TV Box ZXV10 B866V2K to rozwiązanie większe, ale wszechstronniejsze niż typowy stick.

Dzięki gnieździe AV przystawka może wysyłać analogowy sygnał do starych telewizorów i projektorów. Port USB pozwala podłączyć przejściówki oraz dyski zewnętrzne, z kolei Bluetooth i WiFi zapewniają kompatybilność z akcesoriami bez plątaniny kabli. No i gniazdo Ethernet – dla niektórych konserwatystów to absolutny must have. W cenie około 200 zł, nie każda przystawka TV może się pochwalić takim zestawem portów.

Brakuje mi natomiast gniazda USB-C w zestawie, umożliwiającego zasilanie przystawki w sposób alternatywny, bezpośrednio z telewizora albo monitora. Sprzęt potrzebuje tylko 4-8 W do działania, także nie byłby to problem dla współczesnych wyświetlaczy. Z kolei przy zasilaniu z gniazdka (DC), wolny port USB-C przydałby się jako port akcesoriów. Na przykład czytnika SD, którego brakuje.

Jestem za to dużym fanem designu. ZTE Android TV Box ZXV10 B866V2K to jedna z ładniejszych przystawek na rynku. Jest elegancka, zachowawcza i skromna, dzięki czemu pasuje do wielu salonów. Projekt tej obudowy otrzymał zresztą dosyć prestiżową nagrodę Red Dot Design Award 2022, przyznawaną najlepiej prezentującym się urządzeniom elektronicznym.

Największe zalety:

Przyjemny dla oka design, uniwersalna bryła

Gniazdo AV umożliwiające przesyłanie sygnału analogowego. Babcia się ucieszy

Mimo 2 GB RAM Android TV działa naprawdę nieźle

Obraz 4K HDR do 60 fps na efektywnym kodeku AV1W razie konieczności przystawką można też sterować smartfonem, jeśli pilot gdzieś się zapodzieje.

Przemyślany pilot, pozwalający przejąć kontrolę nad TV dzięki HDMI CEC

Pełen dostęp do aplikacji z Google Play. Nie tylko VoD, ale też np. GeForce NOW

Niezła cena. W promocji już od 199 zł

Solidny zestaw portów, zapewniający dużą wszechstronność...

Największe wady:

...ale jednak brakuje drugiego USB oraz USB-C z funkcją zasilania

Brak czytnika SD

Konieczność podłączenia do gniazda sieciowego (okablowanie w zestawie)

To nie jest przystawka super kompaktowa, typu stick

Trzeba tylko mieć na uwadze, że to przystawka stacjonarna, nie mobilna. Taka do monitora stojącego na biurku. Dla babci, do jej starego telewizora. Do sali wykładowej albo do świetlicy. Mamy do czynienia z urządzeniem typu podłącz-i-zapomnij, które zamienia dowolny wyświetlacz w SmartTV (także bez HDMI, przesyłając sygnał analogowy). Dodając do tego wszystkie aplikacje z Google Play dla Android TV, bez żadnych ograniczeń, wysokie oceny TV boxa nie dziwią.

Szymon Radzewicz 30.10.2025 15:20

