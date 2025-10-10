Rząd się wygadał. Pokazał Samsunga, jakiego nie widziałeś

Ładowanie...

Rządowy instytut z Korei Południowej opublikował patent nowego, podwójnie składanego Samsunga Galaxy. Proste rysunki z dokumentów potwierdzają ostateczny wygląd oraz kilka szczegółów dotyczących budowy urządzenia. To będzie istne technologiczne dzieło sztuki.

Samsung Galaxy Z TriFold został potwierdzony przez Koreę Południową. Tak wygląda

Grafiki zostały znalezione na stronie internetowej KIPRIS (Korea Intellectual Property Rights Information Service) prowadzonej przez Koreański Instytut Informacji Patentowej. Patent ujawniony przez serwis Galaxy Club ujawnia wiele ciekawostek na temat podwójnie składanego smartfona Galaxy.

Po pierwsze, potwierdzono, że w urządzeniu znajdą się aż trzy baterie - po jednej na każdy segment. Największy akumulator znajduje się w części ulokowanej po lewej stronie urządzenia, a najmniejszy w prawej - tam, gdzie zastosowano zestaw aparatów. W klasycznych składanych telefonach znajdziemy najczęściej dwie baterie.

Patent jednak nie ujawnia dokładnych specyfikacji, a więc nie wiemy, jaką baterię Samsung zastosował w urządzeniu. Najprawdopodobniej będzie to wartość zbliżona do innych składanych smartfonów, czyli ok. 4500 mAh. Pamiętajmy, że urządzenie składa się na trzy części, więc poszczególne segmenty telefonu nie mogą być przesadnie grube. W innym przypadku smartfon po złożeniu nie należałby do najsmuklejszych.

Mimo wszystko rysunki oferują wyjątkowo szczegółowy obraz projektu podwójnie składanego Samsunga Galaxy. Co prawda już wcześniej dowiedzieliśmy się, w jaki sposób urządzenie będzie się składać, ale teraz dostajemy dokładne potwierdzenie elementów zastosowanych w urządzeniu. Widzimy, że zawias łączący segment z aparatami z resztą urządzenia jest znacznie dłuższy i przypomina harmonijkę.

Wynika to z faktu, iż telefon będzie składany w nietypowy sposób - do środka, tak aby chronić zewnętrzny elastyczny wyświetlacz telefonu. W propozycji Huawei - składanym na trzy części Mate XT Ultimate Design - rozwiązanie wygląda trochę inaczej, ponieważ ekran nie jest chroniony. Zapytacie się: jak korzystać z Samsunga po złożeniu? Sprzęt zaoferuje dodatkowy wyświetlacz zastosowany na środkowym panelu.

Samsung Galaxy Z TriFold powinien zadebiutować w październiku

Premiera urządzenia jest blisko - nieoficjalne doniesienia sugerują, że będzie mieć swoją premierę pod koniec października. W środku urządzenia mają znaleźć się zaawansowane komponenty:

procesor Snapdragon 8 Elite;

składany ekran o przekątnej 10 cali (prawie jak tablet);

potrójny aparat: 200 Mpix główny, 50 Mpix teleobiektyw, 12 Mpix ultraszeroki kąt.

Nie wiemy, czy sprzęt trafi na globalny rynek. Jest ogromna szansa, że będzie dostępny tylko dla nielicznych.

Albert Żurek 10.10.2025 17:32

