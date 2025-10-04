Realme Watch 5. Wygląd premium, a cena zaskakuje mocno pozytywnie

Ładowanie...

Miejmy to za sobą - Realme Watch 5 wygląda jak Apple Watch Ultra. Tu nie ma przypadku. Podobny rozmiar, założenia konstrukcyjne, a nawet żebrowany pasek przypomina produkt od Apple. Czy to źle? Tak i nie. Z jednej strony produkty z nadgryzionym jabłkiem od zawsze były wyznacznikami stylu i designu i kształtowały świadomość użytkowników na długie lata. Z drugiej Realme jest jednym z producentów smartfonów, który nie dość, że rozwija się gwałtownie, zdobywając coraz większy udział w rynku, to udało mu się wypracować własny język stylistyczny. Nie zawsze jestem zachwycony wyglądem Realme, ale zawsze wiem, że producent chciał zrobić coś inaczej, nie poszedł w kopiowanie wyglądu iPhone'ów. I tego mi trochę brakuje w przypadku Watch 5, bo wiem, że mają potencjał, żeby stworzyć własnego smartwatcha, bez wzorowania się na innych. I na to liczę w następnej generacji, a teraz idźmy dalej.

REKLAMA

Realme Watch 5 jest urządzeniem przystępnym cenowo

A nawet bardziej, bo kosztuje zaledwie 299 zł, czyli mniej niż pasek do Apple Watch Ultra, a co oferuje?

ekran AMOLED 1,97 cala, rozdzielczość 390 x 450 pikseli, jasność 600 nitów, częstotliwość odświeżania 60 Hz, obsługa Always on Display,

certyfikat IP68,

Bluetooth 5.3, NFC,

108 trybów sportowych, funkcje zdrowotne,

akumulator 460 mAh,

waga 50,5 g,

Realme Watch 5 robi bardzo dobre pierwsze wrażenie. Smartwatch wygląda ładnie, design mu pasuje, ale w cenie 299 zł nie spodziewajcie się aluminium, tytanu czy innych tego typu materiałów. Koperta wykonana jest z tworzyw sztucznych, obrotowa koronka jest metalowa, ale jako całość oceniam wykonanie na solidną piątkę w szkolnej skali. Nic nie skrzypi, silikonowy pasek jest przyjemny w dotyku i nie uczula skóry.

1 / 3

Największe wrażenie robi duży wyświetlacz AMOLED, który oferuje świetne odwzorowanie kolorów, doskonały kontrast oraz pełną czytelność nawet w pełnym słońcu. W dobie ekranów o jasności 2000 czy 3000 nitów wydaje się, że 600 nitów to mało, ale po dwóch tygodniach z Realme Watch 5 mogę śmiało powiedzieć, że wystarczy wam w zupełności. Ani razu nie zdarzyło się, że miałbym problem z odczytaniem czegokolwiek. Nie miałem również problemu z odczytaniem powiadomień, bo czcionka jest spora, ale jednocześnie bardzo czytelna.

Obrotowa koronka, którą dodatkowo można wciskać ułatwia nawigowanie po menu i sprawia, że błyskawicznie się do niej przyzwyczaicie. Nie zabrakło również pomarańczowego okręgu na koronce. W życiu nie zgadniecie jaki inny zegarek ma taki wyróżnik. Według producenta zegarek przeszedł 4 testy, które mają potwierdzać jego wysoką wytrzymałośc - wytrzymał ponad 100 tys. naciśnięć klawiszy, nie dał się zarysować bardzo twardym ołówkiem, spędził 48 godzin w słonej wodzie, a na koniec przez 120 godzin przebywał w wysokiej temperaturze i wilgotności. W praktyce powinno was interesować, że smartwatch od Realme wytrzyma naprawdę dużo i nie ma sensu się o niego bać podczas codziennego użytkowania - nic mu nie będzie. Jednak jest szkopuł - to nie jest zegarek dla pływaków i producent lojalnie o tym ostrzega. Nie mam z tym problemu, bo to urządzenie za 300 zł, nie wymagajmy cudów. Oferowane standardy wodoodporności są w tej cenie więcej niż wystarczające, a wy nie musicie zdejmować zegarka przy kąpieli czy krótkotrwałym zamoczeniu. Nie popływacie po prostu.

Do samego działania urządzenia trudno się przyczepić - jest płynnie, ikony można powiększać, zegarek ma sporo funkcji treningowych - w każdej z nich oferuje najważniejsze pomiary. Co ciekawe - podawane pomiary również przypominają te, które widzicie na Apple Watch. Jest czytelnie, przejrzysto, a do tego możecie włączyć asystenta głosowego. Czy mam uwagi do precyzji pomiarów? To urządzenie za 300 zł, więc nie oczekujcie dokładności co do milimetra, ale na dystansie 8 km miałem jakieś 100 m więcej niż pokazywał mi zaawansowany zegarek kosztujący prawie 10x razy tyle, co Realme Watch 5, więc stoję na stanowisku, że jest bardzo dobrze w tej klasie. Możecie włączyć kursy biegowe, ustawiać cele treningowe do zrealizowania. Po treningu otrzymacie pomiar VO2, spadek tętna itd.

Z funkcji zdrowotnych zegarek oferuje pomiar tętna, saturacji, stresu, snu, Realme ma również podsumowanie najważniejszych funkcji, które nazwane jest tajemniczo: Energia organizmu. Co się pod tym kryje? Ta funkcja wykorzystuje kombinację zebranych pomiarów, żeby oszacować rezerwy energii użytkownika w ciągu dnia. Energia organizmu pomaga zarządzać dniem. Jak macie wysoki zasób energii, to oznacza, że macie dużo sił na pracę i ćwiczenia, a jak niski, to wiadomo - najlepiej się położyć i odpocząć. Jak ją uzupełnić? Wysypiać się, ćwiczyć oddech, nie stresować się. Generalnie jest to szybkie podsumowanie, ja z tego za bardzo nie korzystałem, wolałem skupić się na poszczególnych pomiarach.

A jak wypadają pozostałe? Nie zauważyłem większych odchyleń w pomiarze tętna, niż tych, co mam na co dzień. Za to pomiar snu jest mógłby być dokładniejszy - gdy leżę bez ruchu, to zegarek myśli, że śpię, a ja po prostu scrolluję social media. Innych uwag w zakresie tego pomiaru nie mam. Mogę przeanalizować czas trwania poszczególnych faz snu i pokrywa się to mniej więcej z odczytami zebranymi przez znacznie droższe urządzenia.

Producent obiecuje do 16 dni pracy na jednym ładowaniu baterii i wszystko wskazuje na to, że wynik jest realnie do osiągnięcia - mam na ręku zegarek od 10 dni i nadal ma 30 proc. baterii, a przecież pierwsze dni to seria ciągłych aktualizacji. Jeżeli włączyć tryb Always on Display, to wynik ten spadnie do około 6, co i tak jest niezłym osiągnięciem, bo moja żona ma na reku Apple Watcha Series 9, który musi ładować codziennie i to bez włączonego AoD. Nie muszę dodawać jak duża jest to różnica w cenie.

Na wstępie wspomniałem, że Realme Watch 5 ma obsługę NFC, ale nie zapłacicie nim w sklepie - to możliwość skanowania kart lojalnościowych, wejściówek itd. Możecie również rozmawiać przez zegarek dzięki wbudowanemu głośnikowi i mikrofonowi, jakość rozmów jest bardzo dobra.

REKLAMA

Czy warto kupić Realme Watch 5?

Jeżeli masz ograniczony budżet i nie chcesz wydawać na zegarek tyle, ile wynosi miesięczny czynsz najmu małej kawalerki, to najnowsza propozycja od Realme jest naprawdę udana i spełni twoje wymagania. Ma ładny design, dobry ekran, a do tego w zakresie monitoringu treningu i snu nie odbiega od znacznie droższych urządzeń. Za 300 zł nie znajdziecie nic lepszego.

REKLAMA

Paweł Grabowski 04.10.2025 07:44

Ładowanie...