Mapy Google zabiorą cię prosto do domu. Apple ma to od dawna

Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Google pracuje nad integracją sztucznej inteligencji Gemini w swojej aplikacji nawigacyjnej. To jednak nie będzie jedyna przydatna nowość, która niebawem trafi do oprogramowania - dziwię się, że druga z nich jest wprowadzana dopiero teraz.

Mapy Google zaprowadzą cię do domu. Jeden klik i wiesz gdzie jechać

Mapy Google oprócz wyszukiwarki wyświetlają też szybkie podpowiedzi takie jak restauracje, sklepy, parki, stacje paliw czy kawiarnie. Dzięki nim nie trzeba wpisywać “sklep”, aby oprogramowanie wyświetliło wszystkie najbliższe punkty handlowe w naszej okolicy - jedno kliknięcie i gotowe. Podobnie jest ze stacjami paliw i innymi, przygotowanymi przez Google punktami (duża część z nich kryje się pod zakładką Więcej).

Dotychczas nie było jednak opcji szybkiego nawigowania do miejsca zamieszkania w ten sposób. Zamiast tego użytkownik musiał kliknąć pasek wyszukiwania i dopiero wtedy wyświetlała mu się opcja nawigacji do domu, pracy lub innych ulubionych (wcześniej definiowanych) lokalizacji.

fot. winner00

Natomiast użytkownik winner00 zauważył, że w jego aplikacji pojawił się nowy kafelek, tuż obok sekcji z restauracjami, sklepami i stacjami paliw, pozwalający na szybkie nawigowanie do miejsca zamieszkania. Rozwiązanie pokazuje także szacowany czas podróży z użyciem określonego środka transportu - w tym przypadku jest to samochód. Czas uwzględnia odległość oraz możliwe opóźnienia związane np. z korkami i podaje te same dane, co nawigacja.

Czas potrzebny do przebycia trasy ma być określany kolorami - jeśli będzie żółty lub czerwony, oznacza to, że na drodze jest większy ruch. Być może jest to część większej aktualizacji, dzięki której aplikacja nawigacyjna Google przed ustawieniem miejsca docelowego będzie wskazywać godzinę dotarcia na miejsce, a nie tylko czas potrzebny na dotarcie (obecnie pokazuje tylko odległość i czas).

Omawiana zmiana nie należy zatem do największych, ale w praktyce dzięki niej powinno być znacznie wygodniej wrócić do domu. Nie trzeba będzie klikać paska wyszukiwania i wpisywać adresu, a więc ograniczymy liczbę klików. Opcja przyda się nie tylko do wygodnego wywoływania nawigacji, ale też szybkiego sprawdzenia czasu potrzebnego, aby wrócić do miejsca zamieszkania.

Opcja nie jest jeszcze dostępna w aplikacji Map Google. Trudno powiedzieć, czy gigant technologiczny testuje ją w formie wczesnej wersji aplikacji, czy też przełącznikiem po stronie serwera udostępnianego dla wybranych użytkowników nawigacji Google’a.

Albert Żurek 17.10.2025 15:11

