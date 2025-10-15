REKLAMA
Listonosz na GPS-ie. Rząd mówi: za dużo byśmy wiedzieli

Wręczenie listonoszom GPS-ów miałoby sprawić, że zmniejszy się liczba niedostarczonych przesyłek. Z podobnych rozwiązań już korzystają firmy kurierskie, ale rząd ma wątpliwości.

Adam Bednarek
poczta polska
Taka historia przytrafiła się wielu osobom. Jesteś cały dzień w domu, wyjątkowo nigdzie nie wychodzisz. Mimo to i tak znajdujesz w skrzynce awizo. Listonosz, wbrew powiedzeniu, nie zadzwonił nawet raz.

Prezes Poczty Polskiej w rozmowie z "Dużym formatem" przekonywał swego czasu, że to wcale nie tak, że listonosze nie podejmują prób dostarczenia listu. Owszem, odbiorca może być w domu, ale przecież zdarza mu się brać prysznic albo mieć na głowie słuchawki. I tak po prostu przegapia się dzwonek do drzwi.

Nie wierzę, że listonosz złośliwie zostawia awiza. Problem awizowania to problem miejski – w mieście mamy 30 procent, na wsi 9 procent awizacji. Niech klienci zadadzą sobie pytanie, czy kiedy dzwonił listonosz, to na pewno nie mieli w uszach słuchawek, nie byli pod prysznicem, nie wyszli na chwilę do sklepu – sugerował Sebastian Mikosz, prezes spółki.

Poseł Artur Łącki zaproponował potencjalne rozwiązanie problemu. Wystarczyłoby wyposażyć listonoszy w lokalizatory. Czekający na przesyłkę na żywo śledziliby pozycję dostawcy, więc na tej podstawie mogliby podjąć decyzję o wizycie w toalecie czy sklepie. Już się zbliża? Czuwam. Jeszcze ma kawałek? Zdążę wyskoczyć.

Łącki zwracał uwagę, że tak działają już firmy kurierskie, więc nie byłaby to szokująca czy kontrowersyjna nowość. Za to Poczta Polska mogłaby doszlusować do prywatnych konkurentów pod względem oferowanych użytkownikom udogodnień. W cytowanej przez strefabiznesu.pl interpelacji poseł zapytał, czy państwowy dostawca ma podobne plany i czy możliwe jest rozpoczęcie pilotażu z "zastosowaniem lokalizatorów dla wybranych rejonów lub segmentów usług".

W odpowiedzi Wojciech Balczun, Minister Aktywów Państwowych, przyznał, że "obecnie analizowane możliwości rozwoju infrastruktury nie obejmują tworzenia danego systemu". Powodem miałyby być kwestie związane z… bezpieczeństwem pracowników.

Balczun zwrócił uwagę, że Poczta Polska "wykorzystuje inne mechanizmy zapewnienia jakości doręczeń oraz stosuje również wewnętrzny system lokalizacji urządzeń mobilnych". Możliwość śledzenia przesyłki na stronie oraz w aplikacji zdaniem ministra aktywów państwowych powinna wystarczyć użytkownikom do ocenienia, kiedy mogą spodziewać się wizyty listonosza.

Czytaj też: Łatwiej odbierzesz paczkę z Poczty. Nadchodzi wielkie przejęcie

Teoretycznie argument związany z bezpieczeństwem ma sens

Praca kuriera jednak różni się od zadań wykonywanych przez listonosza. Ten drugi częściej porusza się pieszo, ma przy sobie pieniądze dla emerytów, więc utworzenie mechanizmu pozwalającego go śledzić faktycznie rodziłoby pewne obawy. Z drugiej strony ataki na kurierów niestety również się zdarzają i to raczej nie dlatego, że na podstawie aplikacji łatwiej ustalić jego pozycję. Argument łatwo odbić i potraktować po prostu jako wygodną wymówkę, uznając, że to wcale nie o bezpieczeństwo chodzi.

Szef Poczty Polskiej przekonywał w rozmowie z WP, że współczesny listonosz "musi być trochę kurierem, trochę pracownikiem społecznym, trochę dystrybutorem produktów finansowych". Jedni powiedzą, że z tego powodu trzeba go chronić, inni będą twierdzić, że właśnie dlatego pracownicy Poczty Polskiej powinni być bardziej widoczni i dostępni.

Przede wszystkim mam jednak wrażenie, że dziś Poczta Polska ma poważniejsze problemy na głowie. I najbardziej palącą kwestią jest nie to, że nie wiemy, gdzie dokładnie listonosz jest, ale to, że nie mamy nawet pewności kiedy i czy na pewno przyjdzie.  

Z drugiej strony brak opcji śledzenia można potraktować jako jeszcze jedną próbę obrony dawnych wartości i tradycji. Dziś tempo wszystkiego jest zawrotne, więc przynajmniej czekając na listonosza mamy okazję zwolnić, uspokoić się i nie popędzać kropki wyświetlanej na ekranie.

Adam Bednarek
15.10.2025 09:57
Tagi: poczta polska
