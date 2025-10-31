REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Kaufland kończy z kolejkami. Koszyk, klik i do domu

Kaufland przestanie dzielić sklepy na nowocześniejsze i te nieco mniej rozwinięte.

Adam Bednarek
kaufland
REKLAMA

K-Scan w niektórych sklepach Kauflandu dostępne jest już od dawna. Na naszych łamach recenzowaliśmy usługę już w 2022 r., bardzo chwaląc rozwiązanie pozwalające na szybkie skanowanie produktów specjalnym mobilnym skanerem. Nie trzeba później wyciągać ich przy kasie i nabijać urządzeniem na kablu. Wystarczy, że zrobimy to tabletem podczas wkładania rzeczy do koszyka.

To świetne rozwiązanie zwłaszcza w przypadku większych zakupów, na kilka lub kilkanaście dni. Dzięki nowemu systemowi nie muszę stać w kolejce do tradycyjnej kasy, wyciągając kilkanaście - kilkadziesiąt produktów na taśmę. Nie muszę ich też ściskać na małej przestrzeni platformy kontrolno-wagowej przy kasie automatycznej. Przelatuję z pełnym wózkiem przez bramki i cyk, prosto na parking. W ten sposób można oszczędzić sporo czasu i nieco nerwów – oceniał Szymon.

REKLAMA

Na początku 2024 r. usługa działała w 45 sklepach. Teraz Kaufland ogłasza, że działa już w ponad 200 marketach. Do końca 2025 r. skanowanie przenośnym skanerem możliwe będzie we wszystkich Kauflandach w kraju.

Samoobsługowe skanery znajdują się przy wejściu do sklepu. Do skorzystania niezbędna jest karta Kaufland Card.

- Naszą ambicją jest, by Kaufland stał się liderem we wdrażaniu innowacyjnych technologii w handlu detalicznym. Pełne wdrożenie usługi K-Scan to ważny krok na tej drodze. To rozwiązanie, które nie tylko usprawnia proces zakupowy, ale także wpisuje się w szerszą transformację cyfrową naszej sieci. Usługa K-Scan jest rozwiązaniem, które łączy wygodę, nowoczesność i elastyczność. To pozwala klientom samodzielnie decydować, jak chcą zrobić zakupy – mówi Tomasz Antczak, Dyrektor Działu Procesów Sprzedaży w Kaufland Polska.

K-Scan dostępny jest również w aplikacji mobilnej Kaufland

Wówczas skanerem jest nasz telefon. Na takie rozwiązanie stawia też Lidl. Usługa Scan&Go rozkręca się, ale powoli – dostępna jest w ok. 20 sklepach.

Skanowanie podczas wkładania zakupów do koszyka staje się coraz powszechniejsze, więc niewykluczone, że kolejne sklepy nie będą miały wyjścia i pójdą tym śladem. Tak, jak działo się to z kasami samoobsługowymi – wielu klientów już nie wyobraża sobie innego sposobu opłacania zakupów.

Czytaj też:

REKLAMA

Taka opcja może cieszyć wszystkich klientów, nawet tych, którzy wolą tradycyjne wykładanie na ladę. Wcześniejsze skanowanie jest szansą na mniejsze kolejki. Kupujący po prostu pokazują kod QR i opłacają zakupy bez ich ponownego wyciągania.

Zdjęcie główne: WonderKimber / Shutterstock

REKLAMA
Adam Bednarek
31.10.2025 18:31
Tagi: handelkaufland
Najnowsze
18:01
Kometa 3I/ATLAS wykonuje dziwne ruchy. Przed nami chwile prawdy
Aktualizacja: 2025-10-31T18:01:18+01:00
17:31
Konkurent Photoshopa totalnie za darmo. Kusi jak diabli
Aktualizacja: 2025-10-31T17:31:42+01:00
17:08
WhatsApp ląduje na zegarkach. Tylko po co?
Aktualizacja: 2025-10-31T17:08:12+01:00
16:36
Kupujesz Samsunga, dostajesz genialny gratis. Warto brać, póki się da
Aktualizacja: 2025-10-31T16:36:31+01:00
16:04
CPK do kosza. "Ta nazwa to kompromitacja"
Aktualizacja: 2025-10-31T16:04:33+01:00
15:32
Kuszą Polskę legendarnym myśliwcem. Do pakietu dorzucają drony
Aktualizacja: 2025-10-31T15:32:01+01:00
15:08
ChatGPT potaniał. Wreszcie ma to sens
Aktualizacja: 2025-10-31T15:08:42+01:00
14:35
Top 6 najlepszych fotograficznych smartfonów aktualnie na rynku. Trudny wybór
Aktualizacja: 2025-10-31T14:35:23+01:00
13:07
Wojna o załogową misję na Księżyc. Lecą wyzwiska, a Chińczycy się cieszą
Aktualizacja: 2025-10-31T13:07:52+01:00
12:47
Nadchodzi iOS 26.1. Pół świata czeka na tę aktualizację
Aktualizacja: 2025-10-31T12:47:42+01:00
12:43
Bezczelny cyberatak na gminy. Podszywają się pod ministerstwo
Aktualizacja: 2025-10-31T12:43:37+01:00
12:10
Rząd musi zdecydować o fajerwerkach. Ostatni taki sylwester?
Aktualizacja: 2025-10-31T12:10:48+01:00
11:27
"Dziś algorytymy rządzą mediami i widzami". Czego dowiedzieliśmy się z konferencji PSPR Day 2025?
Aktualizacja: 2025-10-31T11:27:51+01:00
10:50
Allegro jak ChatGPT. Do aplikacji wjeżdża potężne ułatwienie
Aktualizacja: 2025-10-31T10:50:34+01:00
10:32
Koniec darmochy w Sorze. Chcesz generować więcej filmów, to płać
Aktualizacja: 2025-10-31T10:32:42+01:00
10:10
Biała plama na wiatrakowej mapie Polski. Chcieliby, a nie mogą
Aktualizacja: 2025-10-31T10:10:55+01:00
9:32
Amazon wywala tysiące ludzi. Tłumaczenia dyrektora wbijają w fotel
Aktualizacja: 2025-10-31T09:32:58+01:00
8:50
Dlaczego laptop z GeForce RTX 50 to najlepszy wybór na studia i do szkoły? Już tłumaczę
Aktualizacja: 2025-10-31T08:50:47+01:00
8:28
Pixel jak iPhone. To okropna wiadomość dla fanów marki
Aktualizacja: 2025-10-31T08:28:52+01:00
7:46
Windows 11 powoduje wkurzający błąd. Uważaj na aktualizację
Aktualizacja: 2025-10-31T07:46:08+01:00
7:22
Bałem się kontroli bagażu Ryanaira. W Hiszpanii zobaczyłem inny świat
Aktualizacja: 2025-10-31T07:22:13+01:00
7:02
Podwyżki u Apple'a. Wciskają kit, że to tylko korekta
Aktualizacja: 2025-10-31T07:02:38+01:00
6:28
Mała lampka zmieniła mój salon. Halo sklep, poproszę więcej
Aktualizacja: 2025-10-31T06:28:24+01:00
6:28
Szef Instagrama mówi, że mogę wracać. Nie wierzę mu
Aktualizacja: 2025-10-31T06:28:02+01:00
6:23
Recenzja iPhone 17 po miesiącu. W końcu "tanio"i dobrze
Aktualizacja: 2025-10-31T06:23:00+01:00
6:12
Drukarka 3D zszywa człowieka. Brzmi jak horror, ale to przełom
Aktualizacja: 2025-10-31T06:12:00+01:00
6:01
Co latało nad Ziemią przed satelitami? Otwarcie archiwum zdumiewa
Aktualizacja: 2025-10-31T06:01:00+01:00
20:43
Znów tsunami śmieci na cmentarzu. Fatalnie upamiętniamy bliskich
Aktualizacja: 2025-10-30T20:43:59+01:00
20:35
Disney+ z lepszym wideo, o ile masz odpowiedni TV. Jest różnica
Aktualizacja: 2025-10-30T20:35:48+01:00
20:06
Zuckerberg zapowiada więcej chłamu na Facebooku. I tak polubisz
Aktualizacja: 2025-10-30T20:06:00+01:00
19:47
Masz telewizor LG? To masz udaną domówkę z imprezową grą
Aktualizacja: 2025-10-30T19:47:16+01:00
19:33
ChatGPT świntuszy, Microsoft woli celibat. Rynek sekstechniki AI aż kipi
Aktualizacja: 2025-10-30T19:33:44+01:00
19:18
3I/ATLAS znikł za Słońcem. Mamy tam oczy na przybysza z obcego układu
Aktualizacja: 2025-10-30T19:18:58+01:00
19:06
Samsung lepszy od Apple'a. Twarde dane wskazują króla smartfonów
Aktualizacja: 2025-10-30T19:06:34+01:00
18:36
Polskie ceny vivo X300 Pro. Wielki, wystający obiektyw gratis
Aktualizacja: 2025-10-30T18:36:30+01:00
18:02
Już popsułeś iPhone'a 17? Apple wysyła Polakom zestawy naprawcze
Aktualizacja: 2025-10-30T18:02:24+01:00
17:53
Mapy Google pozbędą się największej wady. Czekaliśmy latami
Aktualizacja: 2025-10-30T17:53:35+01:00
16:45
Test Hama High Power 200W. W tej cenie nie ma lepszego powerbanka do laptopa i konsoli
Aktualizacja: 2025-10-30T16:45:18+01:00
16:14
Ulepszył iPhone 17 Pro Max i oszczędził 4000 zł. Apple się wkurzy
Aktualizacja: 2025-10-30T16:14:00+01:00
15:51
Galaxy S26 ma być przełomem. Samsung puścił parę z ust
Aktualizacja: 2025-10-30T15:51:10+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA