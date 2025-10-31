Kaufland kończy z kolejkami. Koszyk, klik i do domu

Ładowanie...

K-Scan w niektórych sklepach Kauflandu dostępne jest już od dawna. Na naszych łamach recenzowaliśmy usługę już w 2022 r., bardzo chwaląc rozwiązanie pozwalające na szybkie skanowanie produktów specjalnym mobilnym skanerem. Nie trzeba później wyciągać ich przy kasie i nabijać urządzeniem na kablu. Wystarczy, że zrobimy to tabletem podczas wkładania rzeczy do koszyka.

To świetne rozwiązanie zwłaszcza w przypadku większych zakupów, na kilka lub kilkanaście dni. Dzięki nowemu systemowi nie muszę stać w kolejce do tradycyjnej kasy, wyciągając kilkanaście - kilkadziesiąt produktów na taśmę. Nie muszę ich też ściskać na małej przestrzeni platformy kontrolno-wagowej przy kasie automatycznej. Przelatuję z pełnym wózkiem przez bramki i cyk, prosto na parking. W ten sposób można oszczędzić sporo czasu i nieco nerwów – oceniał Szymon.

Na początku 2024 r. usługa działała w 45 sklepach. Teraz Kaufland ogłasza, że działa już w ponad 200 marketach. Do końca 2025 r. skanowanie przenośnym skanerem możliwe będzie we wszystkich Kauflandach w kraju.

Samoobsługowe skanery znajdują się przy wejściu do sklepu. Do skorzystania niezbędna jest karta Kaufland Card.

- Naszą ambicją jest, by Kaufland stał się liderem we wdrażaniu innowacyjnych technologii w handlu detalicznym. Pełne wdrożenie usługi K-Scan to ważny krok na tej drodze. To rozwiązanie, które nie tylko usprawnia proces zakupowy, ale także wpisuje się w szerszą transformację cyfrową naszej sieci. Usługa K-Scan jest rozwiązaniem, które łączy wygodę, nowoczesność i elastyczność. To pozwala klientom samodzielnie decydować, jak chcą zrobić zakupy – mówi Tomasz Antczak, Dyrektor Działu Procesów Sprzedaży w Kaufland Polska.

K-Scan dostępny jest również w aplikacji mobilnej Kaufland

Wówczas skanerem jest nasz telefon. Na takie rozwiązanie stawia też Lidl. Usługa Scan&Go rozkręca się, ale powoli – dostępna jest w ok. 20 sklepach.

Skanowanie podczas wkładania zakupów do koszyka staje się coraz powszechniejsze, więc niewykluczone, że kolejne sklepy nie będą miały wyjścia i pójdą tym śladem. Tak, jak działo się to z kasami samoobsługowymi – wielu klientów już nie wyobraża sobie innego sposobu opłacania zakupów.

Taka opcja może cieszyć wszystkich klientów, nawet tych, którzy wolą tradycyjne wykładanie na ladę. Wcześniejsze skanowanie jest szansą na mniejsze kolejki. Kupujący po prostu pokazują kod QR i opłacają zakupy bez ich ponownego wyciągania.

Zdjęcie główne: WonderKimber / Shutterstock

Adam Bednarek 31.10.2025 18:31

