Inteligentna rewolucja w domowej pielęgnacji tkanin

Nowa definicja higieny z pralką Haier X7

Seria Haier X7 to odpowiedź na rosnące potrzeby w zakresie czystości, higieny i delikatnej pielęgnacji tkanin. Linia została stworzona z myślą o rodzinach, dla których pranie to coś więcej niż codzienna rutyna, to troska o zdrowie bliskich i bezpieczeństwo ubrań.

Zastosowany w pralce system antybakteryjny ABT® eliminuje do 99,9% bakterii w newralgicznych miejscach, takich jak uszczelka drzwi i szuflada na detergenty. Dodatkowo funkcja Smart Dual Spray automatycznie oczyszcza wnętrze urządzenia po każdym cyklu, co nie tylko zapewnia stałą świeżość bębna, ale także wydłuża żywotność pralki.

Higienę codziennego prania wspiera również funkcja i-Refresh z mikroparą, która odświeża tkaniny, usuwa zapachy i alergeny oraz redukuje zagniecenia. Wrażliwi użytkownicy docenią specjalne programy Allergy Care i Baby Care, stworzone z myślą o alergikach oraz rodzinach z małymi dziećmi.

W modelach X7 zastosowano także silnik Direct Motion – montowany bezpośrednio w osi bębna, który redukuje hałas i wibracje oraz jest objęty 25-letnią gwarancją. Całość uzupełnia automatyczne dozowanie detergentu, zapewniające optymalną ilość środka piorącego w każdym cyklu.

Więcej możliwości w kompaktowej formie z Haier X9

Linia Haier X9 została zaprojektowana dla użytkowników, którzy szukają idealnego połączenia wydajności, inteligentnych rozwiązań i energooszczędności w nowoczesnym wydaniu. To seria stworzona również z myślą o mniejszych przestrzeniach, dostępne modele w wersji slim oferują pojemność do 9 kg, zapewniając pełnię funkcjonalności bez kompromisów w zakresie wygody czy designu.

Urządzenia z tej linii wyróżniają się szeregiem innowacyjnych technologii. Specjalny bęben Pillow Drum o strukturze przypominającej delikatne poduszki chroni tkaniny przed uszkodzeniami i sprawia, że ubrania gładko przesuwają się po jego powierzchni. System AI Dynamic Balance inteligentnie stabilizuje bęben, ograniczając wibracje i hałas.

Z kolei technologia Ultra Fresh Air utrzymuje świeżość ubrań nawet do 12 godzin po zakończeniu cyklu, wtłaczając do bębna świeże powietrze. Model oferuje również funkcję i-Refresh z mikroparą, która usuwa zapachy, kurz oraz alergeny, a także sześć inteligentnych programów usuwania plam, dopasowujących parametry prania do rodzaju zabrudzenia.

Podobnie jak pralki z serii X7, modele Haier X9 spełniają wymogi najwyższej klasy energetycznej A (nawet o 25% bardziej energooszczędne niż minimalne wymagania tej klasy) i są zintegrowane z aplikacją hOn, umożliwiającą zdalne sterowanie, personalizację cykli oraz monitorowanie zużycia energii.

O marce Haier

Haier to globalny lider w branży dużego AGD, który od ponad 40 lat tworzy sprzęt, łączący nowoczesne technologie z komfortem użytkowania i trwałością. Marka oferuje innowacyjne, energooszczędne oraz niezawodne urządzenia, takie jak lodówki, zmywarki, pralki, suszarki, piekarniki i płyty grzewcze, okapy czy też winiarki. Jej celem jest dostarczenie nowoczesnych produktów, najwyższej jakości, spełniających stale zmieniające się potrzeby klientów. Marka dysponuje ośrodkami badawczo-rozwojowymi na wszystkich pięciu kontynentach, a ich zadaniem jest tworzenie rozwiązań, które pozwolą zaoszczędzić cenny czas. Właśnie dlatego 4% obrotów firmy inwestowane jest w innowacje. Haier zatrudnia ponad 120 000 pracowników na ponad 200 rynkach na całym świecie. W Polsce marka działa od 2012 roku, zapewniając szeroką ofertę i oficjalną sieć serwisową, by użytkownicy mogli cieszyć się niezawodnością urządzeń przez lata.

Spiders Web 23.10.2025 15:16

