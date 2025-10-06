Niby taki sam, ale lepszy. Huawei Watch Ultimate 2Te - nowości, które mnie zaskoczyły

Ładowanie...

Huawei Watch Ultimate 2 wchodzi na polski rynek, rzucając bezpośrednie wyzwanie Apple Watch Ultra 3. Oferuje kopertę z płynnego metalu, baterię działającą przez wiele dni i nareszcie łączność eSIM. Na papierze deklasuje rywali pod względem inżynierii i materiałów, ale czy to wystarczy, by przekonać do siebie użytkowników głęboko zakorzenionych w ekosystemach konkurencji?

Po dłuższych testach odpowiedź jest jasna: to bez wątpienia jeden z najlepiej wykonanych ii najbardziej wytrzymały smartwatch na rynku. Za fasadą fajnych materiałów i ciekawych rozwiązań kryje się - jakbym pisał o Pokemonach - wyewoluowane urządzenie, które nadrabia kluczowe braki poprzednika.

Choć wciąż istnieją obszary, gdzie ekosystemy konkurencji mają przewagę, dla docelowego odbiorcy Ultimate 2 staje się wyborem wartym rozważenia. Dlaczego?

I. Lubię HUAWEI Watch Ultimate (2)

Miałem już na ręku (przez lata) Apple Watcha, ale dopiero wtedy zrozumiałem, że tak naprawdę chcę mieć zegarek, a nie gadżet. To uczucie wróciło, gdy rok temu pierwszy raz założyłem Huawei Watch Ultimate. Masywna koperta ze stopu na bazie cyrkonu, twardszego niż tytan, i ekran pokryty szafirowym szkłem sprawiały wrażenie, że przetrwa wszystko. A bateria obiecująca nawet dwa tygodnie pracy brzmiała jak żart w świecie, gdzie przy zegarku od Apple codziennie szukałem ładowarki.

Byłem zachwycony, ale z czasem ten zachwyt zaczął kwaśnieć. Mój potężny towarzysz był uwiązany na niewidzialnej smyczy. Brak łączności komórkowej oznaczał, że każde wyjście na bieg bez telefonu był niekoniecznie bezpieczny (co jeśli zaskoczy mnie burza?) i przyjemny (gdzie mój Apple Music?). Ultimate 1 był potężnym satelitą, ale potrzebował swojej planety-matki – smartfona. Ponadto, w moim przypadku był to iPhone, więc lekko abstrakcyjne połączenie. Ale działać, działało!

I wtedy pojawił się on. Huawei Watch Ultimate 2. Zapowiedziany nie jako lifting, ale jako dopełnienie wizji. Jako urządzenie dla tych, którzy wymagają nie tylko odporności, ale i absolutnej autonomii. Pytanie było proste: czy Ultimate 2 jest w stanie wreszcie przeciąć tę ostatnią cyfrową pępowinę? Czas było to sprawdzić.

II. Oto Huawei Watch Ultimate 2

Rozpakowanie czarnej wersji Huawei Watch Ultimate 2 to miłe doświadczenie sensoryczne. Chłód i ciężar 80,5 grama (bez paska) dają natychmiastowe poczucie solidności. Matowe wykończenie koperty z czarnego, płynnego metalu pochłania światło, a wyfrezowany nanoceramiczny bezel dodaje mu technicznego, surowego charakteru.

Pasek z hipoalergicznego fluoroelastomeru jest giętki i przyjemny w dotyku, a jednocześnie sprawia wrażenie materiału, który powinien znieść lata intensywnego użytkowania.

Sugerowana cena detaliczna w Polsce wynosi 3499 zł. To kwota, która pozycjonuje Ultimate 2 w samym sercu segmentu Ultra zegarków, stawiając go w bezpośredniej konfrontacji z najnowszymi flagowcami konkurencji. Z jednej strony mamy Apple Watch Ultra 3, którego ceny startują od 3799 zł, a z drugiej Samsung Galaxy Watch Ultra 2025, wycenionego bardziej agresywnie poniżej 3000 zł.

Huawei nie próbuje być najtańszą opcją. Zamiast tego, stawia na specyfikację. Za cenę niższą niż flagowiec Apple, oferuje bardziej zaawansowane materiały (płynny metal na bazie cyrkonu kontra tytan w obu konkurencyjnych modelach), znacznie jaśniejszy ekran i możliwości nurkowe, które deklasują rywali. To nie jest walka na cenę, to walka na parametry.

Huawei mówi wprost: w tej klasie cenowej nikt nie oferuje tak zaawansowanego sprzętu. Ale na pewno?

III. Specyfikacja techniczna w pigułce

Zanim przejdziemy do szczegółów, warto rzucić okiem na suche dane techniczne Huawei Watch Ultimate 2:

Wymiary: 48,5 mm × 48,5 mm × 12,9 mm

Waga: Około 80,5 g (bez paska)

Wyświetlacz: 1,5-calowy LTPO 2.0 AMOLED, 466 × 466 pikseli (PPI 310), jasność szczytowa: 3500 nitów

Obudowa: Przód z czarnego płynnego metalu na bazie cyrkonu, tył z nanoceramiki

Pasek: Czarny pasek z fluoroelastomeru (w zestawie również dłuższy pasek nurkowy)

Czujniki: Akcelerometr, żyroskop, magnetometr, optyczny czujnik tętna, barometr, czujnik światła otoczenia, czujnik temperatury, czujnik EKG, czujnik głębokości, czujnik X-TAP

Wodoodporność: 20 ATM + IP68 + IP69, nurkowanie do maksymalnej głębokości 150 metrów

Łączność: NFC, Bluetooth 5.2, GNSS (L1+L5), WLAN (Wi-Fi 6), eSIM

Wymagania systemowe: Android 9.0 lub nowszy / iOS 13.0 lub nowszy

Bateria (typowe użytkowanie): Do 4,5 dnia (Android), do 3,5 dnia (iOS)

IV. Rdzeń innowacji: co zachwyca w Ultimate 2?

Siła Huawei Watch Ultimate 2 nie leży w jednym aspekcie, ale w synergii kilku dopracowanych filarów, które w wielu miejscach przewyższają to, co oferuje konkurencja.

Ekran, który nie zna ciemności

Wyświetlacz to 1,5-calowy panel o rozdzielczości 466 × 466 pikseli, ale to, co kryje się pod powierzchnią, robi prawdziwą różnicę. Mamy tu do czynienia z technologią LTPO 2.0 AMOLED. W uproszczeniu dla osób, które przyszły tu ze świata zegarków, a nie techgeeków, LTPO to technologia, która pozwala ekranowi na inteligentną zmianę częstotliwości odświeżania.

Gdy przewijasz menu, ekran działa z pełną płynnością, ale gdy patrzysz na statyczną tarczę w trybie Always-On Display, odświeżanie spada do zaledwie 1 Hz, co drastycznie oszczędza energię. To właśnie dzięki temu Ultimate 2 może mieć zawsze włączony ekran, nie drenując przy tym baterii w kilka godzin.

Jednak prawdziwym gwoździem programu jest szczytowa jasność sięgająca 3500 nitów. Aby dać kontekst, to wartość, która stawia go na czele całej stawki smartwatchów. Nawet imponujący ekran Apple Watch Ultra 3 osiąga tylko 3000 nitów, podobnie jak topowe modele Samsunga, które oscylują w granicach 3000 nitów.

W praktyce oznacza to absolutną czytelność w każdych, nawet najbardziej ekstremalnych warunkach. Nie trzeba być nurkiem, by to docenić – wystarczy wyjść na zewnątrz w słoneczny dzień. Na większości ekranów nie zobaczylibyśmy nic. Na Ultimate 2 tarcza zegarka pozostaje krystalicznie czysta. Całość chroniona jest przez grube szkło szafirowe, czyli syntetyczny szafir, który jest jednym z najtwardszych materiałów na świecie, ustępującym w zasadzie tylko diamentowi.

Energia bez końca

Bateria to fundament, na którym zbudowano całą filozofię tego zegarka. Nie ma innego zegarka, który ma tak ogromny ekran, tyle funkcji - i przy okazji może działać bez obecności smartfona-matki. Ile wytrzyma Huawei Watch Ultimate 2 na jednym naładowaniu?

Standardowe użycie (sparowany z Androidem): 4-4,5 dnia.

Standardowe użycie (sparowany z iOS): 3-3,5 dnia.

Tryb oszczędzania baterii: do 11 dni przy niskim wykorzystaniu.

Dla zwykłego użytkownika oznacza to koniec codziennego rytuału szukania ładowarki. Apple Watch Ultra 3 oferuje do 42 godzin (niecałe dwa dni) standardowego użytkowania. Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 chwali się imponującym wynikiem do 100 godzin, ale dotyczy to trybu oszczędzania energii, a nie pełnej funkcjonalności.

Połączenie z iPhone'ami

Współpraca Ultimate 2 z systemem iOS jest zaskakująco dobra. Aplikacja HUAWEI Zdrowie na iOS jest dojrzała i w pełni funkcjonalna – bezproblemowo synchronizuje dane zdrowotne, treningi, trasy GPS i pozwala na zarządzanie zegarkiem. Powiadomienia (Messenger, Mapy czy powiadomienia systemowe) z telefonu docierają natychmiastowo i są czytelne.

Oczywiście, istnieją pewne ograniczenia wynikające z zamkniętego ekosystemu Apple, takie jak brak możliwości odpowiadania na wiadomości predefiniowanymi odpowiedziami, co jest częstym problemem w przypadku zegarków firm trzecich. To doświadczenie na poziomie 95 proc., ale dla wielu użytkowników, którzy w zamian otrzymują tak potężny sprzęt, będzie to kompromis warty zaakceptowania.

Co nowego w Watch Ultimate 2? Huawei się postarał

To właśnie tutaj Ultimate 2 pokazuje swoją prawdziwą naturę, obierając inną ścieżkę niż konkurenci. Podczas gdy Apple w modelu Ultra 3 stawia na bezpieczeństwo poprzez łączność satelitarną SOS, a Samsung w Galaxy Watch Ultra 2025 na integrację ze sztuczną inteligencją (Galaxy AI), Huawei skupia się na przesuwaniu innych granic.

eSIM to funkcja, która rozwiązuje największą bolączkę pierwszej generacji. Możliwość wykonania połączenia telefonicznego lub szybkiego wyjścia do sklepu, bez zabierania telefonu, to coś, czego potrzebuje każdy.

Komunikacja sonarowa to nowość na rynku. Po raz pierwszy zastosowano technologię opartą na minisonarze, która pozwala na komunikację pod wodą. Dla większości użytkowników będzie to fascynująca ciekawostka, ale dla pasjonatów nurkowania może być ważny.

Czujnik X-TAP to majstersztyk w dziedzinie projektowania interfejsu użytkownika. Zamiast przeklikiwać się przez menu, wystarczy przytrzymać dedykowany przycisk X-TAP przez 3 sekundy, aby zainicjować kompleksowy, 60-sekundowy skan stanu zdrowia. Po minucie na ekranie pojawia się raport zawierający masę wskaźników, co jest niezwykle wygodne w codziennym dbaniu o siebie. Działa szybko, sensownie i to musiało trafić do najlepszego zegarka od Huawei.

Ultimate 2 to jednak coś więcej niż tylko trzy kluczowe innowacje. To cały ekosystem funkcji stworzonych z myślą o eksploracji, ale przydatnych też na co dzień. Zaawansowany tryb ekspedycji, wspierany przez dwuczęstotliwościowy, pięciokanałowy system pozycjonowania HUAWEI Sunflower, zapewnia precyzyjne śledzenie trasy nawet w najtrudniejszym terenie. To nie jest zwykły GPS, jaki znamy z telefonów.

Możliwość importowania tras i pobierania map offline bezpośrednio do pamięci zegarka daje pewność nawigacji bez zasięgu sieci, co przyda się nie tylko podczas ekstremalnych wypraw, ale i na zwykłych wakacyjnych szlakach, gdzie o zasięg bywa trudno. Do tego dochodzą funkcje dbające o nasze bezpieczeństwo, takie jak wykrywanie upadków, które może automatycznie wezwać pomoc, czy ostrzeżenia o wczesnych objawach choroby wysokościowej.

Dla miłośników innego rodzaju eksploracji – pól golfowych – Ultimate 2 staje się osobistym caddym. Zegarek oferuje dostęp do ponad 17 tys. trójwymiarowych map pól golfowych na całym świecie, dostarczając szczegółowych informacji o greenach, fairwayach i przeszkodach. Analizuje odległości, długość uderzenia, a nawet rekomenduje odpowiednie kije, pomagając zoptymalizować każde zagranie.

Płatności zbliżeniowe to krok naprzód z gwiazdką

Wieloletnia pięta achillesowa zegarków Huawei – brak płatności zbliżeniowych w Polsce – nareszcie została zaadresowana od startu urządzenia, a nie jako poniekąd aktualizacja w Ultimate 1. Płatności realizowane są nie przez autorski system Huawei, a przez zewnętrzną aplikację Quicko Pay – polski fintech nadzorowany przez KNF.

W praktyce oznacza to, że nie podpinamy bezpośrednio swojej karty bankowej. Zamiast tego, musimy założyć konto w aplikacji Quicko, zweryfikować tożsamość, a następnie zasilać wirtualny portfel, który działa na zasadzie karty przedpłaconej. Można to zrobić darmowym, ale wolniejszym przelewem bankowym, lub natychmiastowo kartą. Działa? Działa i to dobrze.

Aplikacje: jest lepiej

Historycznie ekosystem aplikacji był największym wyzwaniem dla zegarków Huawei. Trzeba jednak przyznać, że widać tu wyraźny postęp. Co więcej, Huawei wprowadził coś, czego na próżno szukać u konkurencji z Cupertino – sklep AppGallery dostępny jest bezpośrednio z poziomu zegarka.

Oznacza to, że możemy przeglądać i instalować nowe aplikacje bez sięgania po telefon, co jest zaskakująco wygodne i czego Apple Watch nie potrafi i prawdopodobnie nie będzie potrafił. Pojawiły się też długo wyczekiwane, natywne narzędzia, jak chociażby dyktafon, który pozwala na szybkie nagrywanie notatek głosowych.

Mimo tych usprawnień, trzeba jednak uczciwie przyznać, że biblioteka aplikacji wciąż jest uboższa niż to, co oferuje watchOS czy Wear OS. Na Huawei Watch Ultimate 2 nie zainstalujemy pełnoprawnego Spotify z możliwością pobierania playlist offline, Google Maps czy wielu popularnych aplikacji fitnessowych i narzędziowych.

Kwestia rozmiaru i wagi: zegarek dla zdecydowanych

To cecha, która dla jednych będzie zaletą, a dla innych wadą. Wymiary koperty (48,5 mm × 48,5 mm × 12,9 mm) oraz waga (80,5 g bez paska) czynią z Ultimate 2 naprawdę potężne urządzenie. To nie jest dyskretny gadżet, to solidny kawał metalu, który czuć na nadgarstku. Jak wypada na tle konkurencji? Oto krótkie zestawienie:

HUAWEI WATCH Ultimate 2: 48,5 x 48,5 x 12,9 mm, 80,5 g

Apple Watch Ultra 3: 49 x 44 x 12,0 mm, 61,8 g

HUAWEI WATCH GT 6 Pro (46 mm): 45,6 x 45,6 x 11,25 mm, 54,7 g

HUAWEI WATCH GT 6 (46 mm): 45,8 x 45,8 x 10,9 mm, 51,3 g

Apple Watch Series 11 (46 mm): 46 x 39 x 9,7 mm, 43,1 g (tytan)

HUAWEI WATCH GT 6 (41 mm): 41,3 x 41,3 x 9,9 mm, 37,5 g

Apple Watch Series 11 (42 mm): 42 x 36 x 9,7 mm, 34,6 g (tytan)

Jak widać, Ultimate 2 jest absolutnym liderem w kategorii wagi, będąc o prawie 20 gramów cięższym od swojego głównego rywala, Apple Watch Ultra 3, i niemal dwukrotnie cięższym od bardziej cywilnych modeli jak GT 6 czy Series 11. Na męskim nadgarstku prezentuje się doskonale, emanując siłą i wytrzymałością.

Jednak dla osób o drobniejszej budowie ciała lub tych, którzy preferują lekkie i dyskretne zegarki do monitorowania snu, może okazać się po prostu zbyt duży i ciężki. To świadoma decyzja projektowa, która podkreśla jego "narzędziowy" charakter, ale jednocześnie zawęża grono potencjalnych odbiorców.

VI. Huawei Watch Ultimate 2 kontra Ultimate 1

Z perspektywy użytkownika pierwszej generacji, odpowiedź na pytanie "czy warto było się przesiąść?" jest jednoznaczna. Przejście z Ultimate 1 na Ultimate 2 to nie jest zwykła, iteracyjna zmiana.

Pierwszy Ultimate był technologiczną pokazówką – pokazem Huawei w dziedzinie materiałoznawstwa, designu i zarządzania energią. Był to jednak produkt z pewnym kompromisem, pięknym, ale nie w pełni funkcjonalnym narzędziem.

Dodanie w Ultimate 2 modułu eSIM było niczym odnalezienie brakującego ogniwa. To nie jest po prostu kolejna funkcja na liście. To rozwiązanie największej bolączki poprzednika.

Co więcej, Huawei nie poprzestał na naprawieniu wady. Jednocześnie wzmocnił największe atuty zegarka, przesuwając granice tego, co wydawało się możliwe. Zwiększenie głębokości nurkowania ze 100 do 150 metrów to nie jest kosmetyczna zmiana – to wejście na poziom profesjonalnych komputerów nurkowych. Do tego dochodzi unikalna w skali świata funkcja komunikacji sonarowej.

Nie można też zapomnieć o mniejszych, ale odczuwalnych na co dzień ulepszeniach. Ekran, który w pierwszej generacji miał solidne 1000 nitów, teraz osiąga nawet oszałamiające 3500 nitów, co czyni go absolutnie czytelnym w każdych warunkach. Nowy czujnik X-TAP to z kolei genialne uproszczenie monitorowania zdrowia – zamiast szukać opcji w menu, wystarczy jedno przytrzymanie przycisku.

Podsumowując, przesiadka z Ultimate 1 na Ultimate 2 to jak przejście z potężnego, ale uwiązanego psa stróżującego na w pełni autonomicznego wilka. Huawei nie tylko załatał największą dziurę w pancerzu poprzednika, ale jednocześnie go wzmocnił, dodając funkcje, które wyprzedzają konkurencję.

Oto kluczowe różnice w pigułce:

Łączność komórkowa: Ultimate 1 nie posiadał tej funkcji (tylko Bluetooth), podczas gdy Ultimate 2 wprowadza pełną obsługę eSIM.

Maksymalna głębokość nurkowania: zwiększona ze 100 m w pierwszej generacji do 150 m w drugiej.

Komunikacja podwodna: całkowita nowość w Ultimate 2 – komunikacja sonarowa, której brak w poprzedniku.

Kluczowe czujniki zdrowia: Ultimate 2 dodaje do znanego zestawu (EKG, tętno, SpO2, temperatura) nowy, dedykowany czujnik X-TAP.

System operacyjny: Ultimate 2 debiutuje z nowszą wersją HarmonyOS.

Jasność szczytowa ekranu: ogromny skok z około 1000 nitów w Ultimate 1 do 3500 nitów w Ultimate 2.

VII. Starcie tytanów: wojna ekosystemów i inżynierii

Huawei Watch Ultimate 2 nie wchodzi na rynek w próżni. Rzuca bezpośrednie wyzwanie dwóm najpotężniejszym graczom w segmencie Ultra – Apple i Samsungowi. Każdy z tych zegarków reprezentuje nieco inną filozofię, a wybór między nimi sprowadza się do fundamentalnego pytania: co cenisz bardziej – surową inżynierię sprzętową czy potęgę ekosystemu oprogramowania?

Oto jak prezentują się na tle siebie:

HUAWEI WATCH Ultimate 2

Cena w Polsce: od 3499 zł.

Materiał koperty: płynny metal na bazie cyrkonu.

Jasność szczytowa ekranu: 3500 nitów.

Wodoszczelność / Nurkowanie: 150 m, zgodność z EN13319.

Bateria (standardowe użycie): 80-110 godz.

Unikalna cecha / Ekosystem: komunikacja sonarowa pod wodą / wszędzie zadziała (poza twoją lodówką).

Apple Watch Ultra 3

Cena w Polsce: 3799 zł.

Materiał koperty: tytan klasy lotniczej.

Jasność szczytowa ekranu: 3000 nitów.

Wodoszczelność / Nurkowanie: 100 m, nurkowanie rekreacyjne do 40 m.

Bateria (standardowe użycie): do 42 godzin.

Unikalna cecha / Ekosystem: łączność satelitarna SOS / ekosystem iOS.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2025

Cena w Polsce: ok. 2899 zł.

Materiał koperty: tytan.

Jasność szczytowa ekranu: 3000 nitów.

Wodoszczelność / Nurkowanie: 100 m (10 ATM), MIL-STD-810H.

Bateria (standardowe użycie): do 60-70 godz.

Unikalna cecha / Ekosystem: Galaxy AI, Wynik Energii / Ekosystem Android (Wear OS).

Ostatecznie, wybór między tymi trzema tytanami sprowadza się do priorytetów.

Huawei Watch Ultimate 2 to wybór dla purysty sprzętowego. Jeśli szukasz absolutnie najlepszych materiałów, niezrównanej wytrzymałości, najjaśniejszego ekranu i najdłuższego czasu pracy w trybie standardowym, a jesteś w stanie pójść na mały, praktycznie niezauważalny kompromis w kwestii oprogramowania – jest to zegarek bezkonkurencyjny.

Apple Watch Ultra 3 to domyślny wybór dla użytkownika iPhone'a głęboko osadzonego w ekosystemie Apple. Jego siłą jest bezbłędna integracja, ogromna biblioteka aplikacji, niezawodne i w pełni autonomiczne płatności oraz najlepsze na rynku funkcje bezpieczeństwa.

Samsung Galaxy Watch Ultra to odpowiedź dla świata Androida. Oferuje pełną integrację z usługami Google (w tym w pełni autonomicznymi płatnościami), dostęp do bogatego sklepu z aplikacjami Wear OS oraz własne innowacje w postaci analizy zdrowia wspieranej przez AI.

VIII. Kompas dla niezdecydowanych

Huawei Watch Ultimate 2 to wyspecjalizowane narzędzie, ale jego zalety doceni również zwykły użytkownik, który ceni jakość i niezawodność.

Entuzjasta sportów wodnych czy profesjonalny nurek: dla tej grupy połączenie certyfikacji nurkowej do 150 metrów, algorytmu dekompresyjnego Bühlmann ZHL-16C99 oraz rewolucyjnej komunikacji sonarowej czyni z Ultimate 2 realną alternatywę dla dedykowanych komputerów nurkowych.

Miłośniki treningów: zaawansowany tryb ekspedycji, precyzyjny, dwuzakresowy system pozycjonowania GPS (HUAWEI Sunflower) oraz nowa funkcja ostrzegania o objawach choroby wysokościowej tworzą siatkę bezpieczeństwa i nawigacji, jakiej próżno szukać u konkurencji.

Profesjonaliści: elegancki, prestiżowy wygląd, który pasuje zarówno do stroju sportowego, jak i do garnituru, w połączeniu z eSIM do prowadzenia rozmów bez telefonu i baterią, która wytrzyma tygodniową podróż służbową, czyni go idealnym narzędziem dla każdego, kto nie chce codziennie pamiętać o ładowarce.

IX. Czas na decyzję

Huawei Watch Ultimate 2 to kawał świetnej inżynierii sprzętowej. To niemal idealne narzędzie dla współczesnego odkrywcy, zdefiniowane przez fenomenalną jakość wykonania, przodującą w klasie baterię oraz miłe funkcje, takie jak eSIM i komunikacja sonarowa.

Kupić od razu, czekać na przecenę, czy odpuścić?

Rekomendacja może być tylko jedna: kupić od razu. Huawei Watch Ultimate 2 to urządzenie, które w pełni realizuje obietnicę bycia dobry narzędziem dla odkrywcy. Połączenie absolutnie topowych materiałów, baterii, która deklasuje konkurencję, oraz realnej autonomii dzięki eSIM tworzy produkt kompletny.

Dodajmy do tego unikalne w skali świata innowacje, takie jak komunikacja sonarowa, a otrzymamy smartwatch, który nie tylko dogonił, ale w wielu aspektach przegonił rywali. Wyjątkowo atrakcyjna oferta premierowa jest tylko potwierdzeniem, że lepszego momentu na wejście w ten świat po prostu nie będzie.

Dodanie eSIM sprawiło, że Huawei Watch Ultimate 2 stał się wreszcie kompletnym urządzeniem, którym miał być od samego początku. Promocja na start nie czyni go po prostu dobrą okazją. Czyni go najinteligentniejszym możliwym wyborem dla każdego, kto szuka absolutnie najlepszego smartwatcha dla nowoczesnego odkrywcy.

