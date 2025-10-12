"Nie musisz zawsze brać ze sobą walizki" - mówi szef Wizz Aira. I twierdzi, że Unia przesadza

Ładowanie...

Europosłowie chcą doprowadzić do tego, by pasażerowie bez żadnych opłat mogli wnosić nie tylko bagaż "na rzeczy osobiste" - czyli w praktyce nieduży plecak czy małą torbę - ale również większy bagaż podręczny. Jego maksymalne wymiary miałyby wynieść 100 cm, a waga nie mogłaby przekroczyć 7 kg. Oznaczałoby to, że za darmo wnosilibyśmy do samolotów nieduże walizki, za które dziś trzeba dopłacać.

Hola, hola – mówi szef WizzAira

"Zaraz się okaże, że każdy pasażer ma prawo nie do jednej, ale dwóch walizek" – ironizuje w rozmowie z money.pl Jozsef Varadi, CEO Wizz Air. Jego zdaniem unijni urzędnicy chcąc wyeliminować jeden problem niechcący mogą stworzyć nowy, i to bardzo poważny.

Każdy samolot ma fizyczne ograniczenia. Nie można normalizować sytuacji, w której kabiny będą przepełnione, a linie lotnicze będą tracić godzinę albo i dwie na przekładanie nadliczbowego bagażu z pokładu, aby umieścić go w luku bagażowym. To wpłynie na opóźnienia, a nawet odwołania rejsów – tłumaczy szef Wizz Aira.

Varadi uważa, że "decydenci zaczynają przesadzać", ponieważ posiadanie bagażu nie jest prawem człowieka. Wyruszając w podróż tanimi liniami nie trzeba od razu zabierać ze sobą walizki. Jeśli się chce – proszę bardzo. Ale trzeba za to zapłacić.

Linie lotnicze i tak sobie odbiją?

Już wcześniej taki scenariusz zapowiadali przedstawiciele Ryanaira. "Gdyby linie lotnicze były zmuszone do dołączenia dodatkowego bagażu podręcznego do podstawowej oferty, zmniejszyłoby to wybór i zwiększyło ceny biletów lotniczych dla wszystkich pasażerów" – czytaliśmy w stanowisku linii lotniczej.

Warto przypomnieć, że i tak możemy wnieść na pokład nieco więcej. Ryanair zmienił wymiary swojego darmowego bagażu na rzeczy osobiste z 40 x 25 x 20 cm (20 litrów) na 40 x 30 x 20 cm (24 litry). Był to wzrost o 20 proc. Dużo, niedużo? Zawsze to szansa, że dodatkowa bluza albo kilka par skarpetek więcej uda się wcisnąć.

Adam Bednarek 12.10.2025 16:00

