REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Allegro ruszyło z nową promocją. Wystarczy szepnąć słówko

Allegro Days ruszyło, ale oprócz niższych cen jest jeszcze jedna akcja, która pozwoli na tańsze zakupy. Wszystko za sprawą programu Allegro Share.

Adam Bednarek
allegro share
REKLAMA

Wyprzedaże z okazji Allegro Days potrwają do 19 października. Wspominaliśmy już o najciekawszych ofertach. Korzyści jest jednak więcej. Zniżki zapewnić może Allegro Share.

To program dla użytkowników platformy, dzięki któremu za polecenie produktów dostępnych na Allegro otrzymuje się punkty. Każdy, kto zaproponuje komuś rzecz, która następnie zostanie kupiona w serwisie, dostanie za to punkty.

REKLAMA

Zasady są proste: za każde 1 zł poleconego produktu zgarnia się 1 punkt. Zebrane w ten sposób środki wymienia się później na kupony, dzięki którym zakupy na Allegro są tańsze.

A teraz szybciej można uzbierać na zniżkę. Podczas Allegro Days, do 19 października, za każdy zakup z polecenia na konto programu trafia dwa razy więcej punktów.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Allegro
Allegro Share
Allegro

Z kolei do 27 listopada trwa akcja, w ramach której za zakupy z dostawą do punktu Allegro Delivery dostaje się dodatkowe 100 punktów w Allegro Share. Można je zdobyć w każdą środę i czwartek, aż do końca promocji.

Polecanie polecania też się opłaca

Każdy, kto wyśle swój polecający link do programu Allegro Share, zgarnie 300 punktów, jeśli dana osoba zdecyduje się dołączyć. Kolejne 200 wpadnie, jeżeli w ciągu 30 dni ktoś kupi polecony przez nią produkt. Każda dołączająca osoba również otrzyma nagrodę w wysokości 500 punktów na start.

Jest kilka kategorii wyłączonych z programu Allegro Share. Wszystkie znaleźć można na stronie Allegro.

Jak polecać w Allegro Share?

Wystarczy dołączyć do programu. Następnie w ofercie produktu, który chcemy komuś polecić, należy kliknąć ikonę udostępniania, znajdującą się w prawym rogu:

Wówczas zobaczymy link z ofertą, który należy przesłać osobie potencjalnie zainteresowanej zakupem.

Następnie wszystko jest w rękach osoby, która otrzyma link - jeśli kupi produkt, zgarniamy punkty.

Czytaj też:

REKLAMA

Zdjęcie główne: aileenchik / Shutterstock.com

REKLAMA
Adam Bednarek
15.10.2025 13:14
Tagi: AllegroAllegro Smart
Najnowsze
13:14
Allegro ruszyło z nową promocją. Wystarczy szepnąć słówko
Aktualizacja: 2025-10-15T13:14:58+02:00
12:56
Były szef Intela nie owija w bawełnę. Żyjemy po uszy w bańce
Aktualizacja: 2025-10-15T12:56:23+02:00
12:15
Po cmentarzu kursuje nietypowy autobus. Nie szukaj kierowcy
Aktualizacja: 2025-10-15T12:15:53+02:00
11:55
Microsoft sprawia, że generowanie obrazków ma wreszcie sens. Co za jakość
Aktualizacja: 2025-10-15T11:55:18+02:00
11:16
Bank rozdaje Apple Watche. Biegiem, zanim się skończą
Aktualizacja: 2025-10-15T11:16:00+02:00
10:39
YouTube'a totalnie odświeża wygląd. Nie powiem, od razu lepiej
Aktualizacja: 2025-10-15T10:39:56+02:00
9:57
Listonosz na GPS-ie. Rząd mówi: za dużo byśmy wiedzieli
Aktualizacja: 2025-10-15T09:57:17+02:00
9:19
Składany Pixel nie wytrzymał testu. Wybuchł jak petarda
Aktualizacja: 2025-10-15T09:19:33+02:00
8:25
Apple potwierdza nowego MacBooka. Rozepnijcie portfele
Aktualizacja: 2025-10-15T08:25:09+02:00
8:05
Samsung z przytupem otwiera nowy rozdział. Apple przełyka ślinę
Aktualizacja: 2025-10-15T08:05:19+02:00
6:32
Słabszy wzrok? Ten kwas może to cofnąć
Aktualizacja: 2025-10-15T06:32:00+02:00
6:13
Polskie wojsko z nową jednostką. "Nie kupować, a tworzyć"
Aktualizacja: 2025-10-15T06:13:00+02:00
6:01
Odkryli kosmiczne pierścienie zagłady. Rekordowy układ
Aktualizacja: 2025-10-15T06:01:00+02:00
5:48
Chiński czołg nowej ery. Widzi, strzela i znika
Aktualizacja: 2025-10-15T05:48:00+02:00
22:07
Netflix od Apple'a ma nową nazwę. Teraz się pogubisz
Aktualizacja: 2025-10-14T22:07:42+02:00
19:48
Karty graficzne płoną. Zawiodło nowe złącze
Aktualizacja: 2025-10-14T19:48:09+02:00
19:39
Revolut ze świetną nowością. Łatwiej zrobisz przelew
Aktualizacja: 2025-10-14T19:39:17+02:00
19:31
Biedronka postawi tysiące automatów. Pobiegniesz z butelkami
Aktualizacja: 2025-10-14T19:31:55+02:00
18:18
Facebook pomoże znaleźć pracę. Nowa funkcja już tu jest
Aktualizacja: 2025-10-14T18:18:38+02:00
17:58
Nowa funkcja w Windowsie. Łatwiej obsłużysz komputer
Aktualizacja: 2025-10-14T17:58:09+02:00
17:54
Chaos w służbach. System bez zgody ABW
Aktualizacja: 2025-10-14T17:54:35+02:00
17:23
Pokazał, dlaczego warto segregować. "Wyglądają jak jedno auto, ale działają jak dwa"
Aktualizacja: 2025-10-14T17:23:20+02:00
17:20
Niezwykły widok na niebie. Następna szansa w 3175 roku
Aktualizacja: 2025-10-14T17:20:57+02:00
16:54
Możesz mieć własny superkomputer. Zmieści się w plecaku
Aktualizacja: 2025-10-14T16:54:39+02:00
15:57
HyperX Cloud Alpha 2 gra 250 godzin (!), a SoloCast 2 zadziała wszędzie – przegląd nowości
Aktualizacja: 2025-10-14T15:57:26+02:00
15:46
Przez lata namawiałem was na 2FA. Android wszystko zepsuł
Aktualizacja: 2025-10-14T15:46:27+02:00
15:05
Nowe przyciski na ulicach. Wciśniesz i będzie bezpiecznie
Aktualizacja: 2025-10-14T15:05:54+02:00
13:01
Anielski orszak dla Windowsa 10. To już dziś
Aktualizacja: 2025-10-14T13:01:17+02:00
11:37
BLIK szykuje nową usługę. Będzie zwracać ci kasę
Aktualizacja: 2025-10-14T11:37:53+02:00
10:55
Wi-Fi 8 już w drodze. A ty nawet nie masz Wi-Fi 7
Aktualizacja: 2025-10-14T10:55:08+02:00
10:27
Wielka awaria numerów alarmowych. Nie dodzwonisz się
Aktualizacja: 2025-10-14T10:27:10+02:00
9:16
Apple kupuje prąd od Polaków. Weszła wieloletnia umowa
Aktualizacja: 2025-10-14T09:16:04+02:00
9:07
Nowa funkcja Google Meet. Rozmówca nie zauważy, że dopiero wstałaś
Aktualizacja: 2025-10-14T09:07:35+02:00
8:18
Wyszukiwarka Google się zmienia. Ręka ci spuchnie od przewijania
Aktualizacja: 2025-10-14T08:18:39+02:00
8:17
Znana marka nie chce sztucznych obrazków. Ktoś wreszcie je zablokował
Aktualizacja: 2025-10-14T08:17:08+02:00
7:16
Nowy rozkład PKP Intercity jest aż za dobry. Podziękujcie Czechom
Aktualizacja: 2025-10-14T07:16:41+02:00
6:34
Wszechświat jak twardy dysk. Twierdzą, że wszystko się zapisuje
Aktualizacja: 2025-10-14T06:34:38+02:00
6:34
Zbierają owady z szyb autobusów. Brzmi dziwnie, ale efekt zadziwia
Aktualizacja: 2025-10-14T06:34:17+02:00
6:31
Druk 3D nowej generacji. Hodują metal jak roślinę
Aktualizacja: 2025-10-14T06:31:00+02:00
6:21
OpenAI ożywia zmarłych. Przekroczono wszelkie granice
Aktualizacja: 2025-10-14T06:21:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA