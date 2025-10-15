Allegro ruszyło z nową promocją. Wystarczy szepnąć słówko

Ładowanie...

Wyprzedaże z okazji Allegro Days potrwają do 19 października. Wspominaliśmy już o najciekawszych ofertach. Korzyści jest jednak więcej. Zniżki zapewnić może Allegro Share.

To program dla użytkowników platformy, dzięki któremu za polecenie produktów dostępnych na Allegro otrzymuje się punkty. Każdy, kto zaproponuje komuś rzecz, która następnie zostanie kupiona w serwisie, dostanie za to punkty.

Zasady są proste: za każde 1 zł poleconego produktu zgarnia się 1 punkt. Zebrane w ten sposób środki wymienia się później na kupony, dzięki którym zakupy na Allegro są tańsze.

A teraz szybciej można uzbierać na zniżkę. Podczas Allegro Days, do 19 października, za każdy zakup z polecenia na konto programu trafia dwa razy więcej punktów.

Z kolei do 27 listopada trwa akcja, w ramach której za zakupy z dostawą do punktu Allegro Delivery dostaje się dodatkowe 100 punktów w Allegro Share. Można je zdobyć w każdą środę i czwartek, aż do końca promocji.

Polecanie polecania też się opłaca

Każdy, kto wyśle swój polecający link do programu Allegro Share, zgarnie 300 punktów, jeśli dana osoba zdecyduje się dołączyć. Kolejne 200 wpadnie, jeżeli w ciągu 30 dni ktoś kupi polecony przez nią produkt. Każda dołączająca osoba również otrzyma nagrodę w wysokości 500 punktów na start.

Jest kilka kategorii wyłączonych z programu Allegro Share. Wszystkie znaleźć można na stronie Allegro.

Jak polecać w Allegro Share?

Wystarczy dołączyć do programu. Następnie w ofercie produktu, który chcemy komuś polecić, należy kliknąć ikonę udostępniania, znajdującą się w prawym rogu:



Wówczas zobaczymy link z ofertą, który należy przesłać osobie potencjalnie zainteresowanej zakupem.

Następnie wszystko jest w rękach osoby, która otrzyma link - jeśli kupi produkt, zgarniamy punkty.

Zdjęcie główne: aileenchik / Shutterstock.com



Adam Bednarek 15.10.2025 13:14

