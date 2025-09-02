YouTube wciska ci automatyczne tłumaczenia? Masz na to dwa wyjścia

Ładowanie...

Przeglądasz YouTube'a i nagle tytuł filmu twojego ulubionego polskiego twórcy wygląda dziwnie, jakby został przetłumaczony przez robota? To nie pomyłka. To funkcja, która w teorii miała być pomocna, ale w praktyce stała się źródłem frustracji dla wielu użytkowników. Google, dążąc do najwyższej personalizacji, nieustannie analizuje twoje preferencje, w tym języki, którymi się posługujesz.

Jeśli na twoim koncie Google, w przeglądarce lub systemie operacyjnym widnieje język angielski jako jeden z dodatkowych języków, algorytm YouTube'a może błędnie założyć, że chcesz, aby polskie tytuły były automatycznie tłumaczone.

Problem polega na tym, że ta proaktywna pomoc często przynosi więcej szkody niż pożytku. Tłumaczenia maszynowe, choć coraz lepsze, wciąż nie radzą sobie z niuansami, idiomami czy grą słów, które twórcy świadomie umieszczają w tytułach.

W efekcie oryginalny, chwytliwy tytuł zamienia się w niezgrabną, pozbawioną sensu frazę, która nie tylko zniekształca przekaz, ale także utrudnia odnalezienie filmu w przyszłości. Na szczęście odzyskanie kontroli nad tym, co widzisz, jest proste. Poniżej mam dla ciebie dwie metody – jedna błyskawiczna, z użyciem wtyczki do przeglądarki, i druga, manualna, dla osób, które wolą samodzielnie zarządzać ustawieniami swojego konta.

Metoda 1: użycie wtyczki

To zdecydowanie najłatwiejsza metoda, która nie wymaga grzebania w ustawieniach. Wystarczy zainstalować niewielki dodatek do przeglądarki, który załatwi sprawę automatycznie.

Otwórz sklep z dodatkami dla swojej przeglądarki

Każda popularna przeglądarka ma swój własny, oficjalny sklep z rozszerzeniami. To najbezpieczniejsze miejsce do ich pobierania. W przypadku Google Chrome mamy Chrome Web Store, Microsoft Edge to dodatki dla Microsoft Edge. Przeglądarki oparte na Chromium (jak Edge, Opera czy Brave) często pozwalają też na instalację dodatków z Chrome Web Store.

Wyszukaj odpowiednią wtyczkę

W pasku wyszukiwania sklepu wpisz frazę: YouTube Un-Translate, No YouTube Translations lub podobną. Pojawi się kilka dodatków o zbliżonym działaniu. Wybierz jeden z nich, kierując się liczbą użytkowników i pozytywnymi ocenami. Lepiej nie próbuj instalować czegoś kompletnie niesprawdzonego, bez żadnych recenzji.

Zainstaluj wtyczkę.

Kliknij przycisk Dodaj do Chrome, Dodaj do Firefoksa lub analogiczny i zatwierdź ewentualne komunikaty. Instalacja potrwa zaledwie kilka sekund.

Gotowe

To wszystko. Wtyczka działa w tle i od teraz będzie automatycznie przywracać oryginalne tytuły filmów na YouTube. Nie musisz niczego więcej konfigurować. Odśwież stronę YouTube, a zmiany powinny być widoczne od razu.

Koniec z durnymi automatycznymi tłumaczeniami

Uwaga: pamiętaj, że instalujesz rozszerzenia firm trzecich na własną odpowiedzialność. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich działanie, bezpieczeństwo ani ewentualne problemy, jakie mogą powodować. Zawsze pobieraj dodatki z oficjalnych sklepów i sprawdzaj ich oceny oraz uprawnienia.

Metoda 2: ręczna zmiana ustawień na koncie Google

To oficjalnie, zalecane przez Google'a, rozwiązanie dla osób, które wolą unikać instalowania dodatkowych wtyczek. Należy jednak pamiętać, że z relacji użytkowników wynika, iż nie zawsze jest ono w 100 proc. skuteczne od razu. Czasem trzeba odczekać lub dodatkowo wyczyścić dane, ale warto spróbować. Oto jak to zrobić w kilku krokach:

Wejdź w ustawienia konta Google

Otwórz przeglądarkę i przejdź na stronę myaccount.google.com.

Zmień ustawienia języka:

W menu po lewej stronie kliknij Dane osobowe, a następnie znajdź i wejdź w opcję Język.

W sekcji Inne języki, kliknij ikonę kosza, aby usunąć język angielski.

Sprawdź ustawienia YouTube'a

Bezpośrednio na stronie youtube.com kliknij ikonę swojego profilu i upewnij się, że w opcjach Język jest ustawiony Polski, a w Lokalizacja – Polska.

Wyczyść dane przeglądarki

Aby zmiany zadziałały od razu, warto wyczyścić pliki cookie i pamięć podręczną dla domeny youtube.com.

Po wykonaniu tych czynności problem automatycznego tłumaczenia powinien zniknąć, a ty będziesz cieszyć się treściami w ich oryginalnej formie.

Pobierasz wtyczki? O, zainteresuj się tym:

Oliwier Nytko 02.09.2025 09:21

