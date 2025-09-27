#B69AFF
Wygrała na loterii ponad pół miliona złotych. Mówi, że liczby dał jej ChatGPT

Kiedyś dzieci podpowiadały rodzicom numery do Toto-Lotka, dziś ich rolę przejmują chatboty. ChatGPT przy pierwszej próbie zasugerował numerki, które - jak się później okazało - były warte pół miliona złotych

Malwina Kuśmierek
Kobieta wygrała na loterii dzięki ChatowiGPT
Dobrze pamiętam chodzenie z rodzicami do kolektur Toto-Lotka, gdzie od czasu do czasu skreślali oni numerki w nadziei na wygraną. Nie raz i nie dwa to ja sugerowałam im numerki, a raz na jakiś czas wpadało im do portfela kilkadziesiąt złotych.

Czasy jednak się zmieniają i prawdopodobnie współcześni rodzice wzięliby sugestie nie od dziecka, a od chatbota. Tak jak zrobiła to pewna emerytka, na której konto wpadło ponad 150 tysięcy dolarów (ok. 547 tys. złotych). A to dzięki numerkom, które zasugerował jej ChatGPT.

Emerytka zagrała po raz pierwszy na loterii. Dzięki ChatGPT wygrała pół bańki

Carrie Edwards - jak opisuje The New York Post - to wdowa i babcia mieszkająca w Midlothian w amerykańskim stanie Virginia, na początku września po raz pierwszy spróbowała swoich sił w loterii online. Nie wiedziała, jak wybrać liczby, więc zwróciła się o pomoc do sztucznej inteligencji. "Powiedziałam: ChatGPT, porozmawiaj ze mną, masz może dla mnie jakieś numerki?" - wspominała podczas konferencji prasowej.

Ku jej zdziwieniu, dwa dni później podczas spotkania w pracy telefon wyświetlił powiadomienie: "Proszę odebrać swoją wygraną". Edwards była przekonana, że to oszustwo, ale po zalogowaniu się do swojego konta w loterii zobaczyła, że faktycznie udało jej się trafić cztery z pięciu liczb oraz numer Powerball. Początkowa nagroda wynosiła 50 tys. dolarów, ale dzięki dodatkowej opcji Power Play została potrojona do 150 tys.

Wobec nieoczekiwanego łutu szczęścia kobieta zdecydowała, że całą kwotę przekaże na cele charytatywne. Cała kwota wygranej zostanie rozdysponowana pomiędzy trzy organizacje: Association for Frontotemporal Degeneration - stowarzyszenie zajmujące się badaniami nad chorobą, która odebrała życie jej mężowi, Shalom Farms - organizację walczącą z nierównościami żywieniowymi oraz Navy-Marine Corps Relief Society, wspierająca rodziny wojskowych.

To nieoczekiwany dar, a skoro nie potrzebuję tych pieniędzy, chcę, by pomogły innym. Zostałam tak bardzo obdarowana w życiu, że teraz chcę podzielić się tym z innymi

Nietypowe, lecz całkiem niegroźne zastosowanie ChataGPT

Choć internet i media społecznościowe pełne są wątpliwych zastosowań ChatGPT - od proszenia o zamienniki soli kuchennej skutkujące zatruciem, po wyręczanie lekarzy - to akurat pytanie o numery na loterię trudno uznać za niewłaściwe. W końcu chatbot jest po prostu systemem komputerowym, który potrafi m.in. generować losowe sekwencje cyfr. Z tego punktu widzenia czatbot nie różni się od generatora liczb losowych znalezionego w wyszukiwarce Google, rzutu kostką czy zapytania się dziecka, o jakich liczbach teraz myśli. A dla organizatora loterii liczy się tylko, kto skreśla i kto posiada los - nie sposób wyboru skreślanych liczb.

Malwina Kuśmierek
27.09.2025 06:51
ChatGPT lotto Sztuczna inteligencja (AI)
