W telefonie masz wolniejszy internet niż na komputerze? Wskazali winowajcę

Zastanawiałeś się, dlaczego w telefonie masz wolniejszy internet niż na komputerze? Winowajcą nie musi być wcale twój smartfon.

Albert Żurek
Smartfon wolny internet
Wszyscy dobrze znają pojęcie WiFi jako kluczowej technologii wykorzystywanej do łączności z internetem wielu urządzeń: smartfonów, laptopów, tabletów, zegarków itd. Nie każdy jednak wie, że przez ostatnie lata powstało wiele różnych wersji WiFi.

Internet w telefonie nie jest tak szybki na, jak na komputerze? Winowajcą wersja WiFi

Obecnie korzystamy głównie z czterech wydań technologii WiFi (Wireless Fidelity):

  • WiFi 7 - najnowsza, najszybsza i najstabilniejsza;
  • WiFi 6E - zaawansowana i wciąż bardzo dobra;
  • WiFi 6 - najpowszechniejsza w urządzeniach sieciowych;
  • WiFi 5 - trochę przestarzała, ale dla wielu osób wystarczająca.

Technologia WiFi obsługuje tzw. kompatybilność wsteczną, co oznacza, że mając urządzenie (np. smartfon) z WiFi 7, bez problemu połączymy się z 6E, 6 oraz 5. Aby skorzystać z najnowszej wersji potrzebne będą dwa urządzenia obsługujące tę technologię: smartfon lub laptop oraz router.

Dziś kupując smartfon ze średniej lub najwyższej półki cenowej najczęściej dostajemy sprzęt obsługujący WiFi 7, więc w teorii jesteśmy przygotowani na obsługę najszybszych i najbardziej zaawansowanych sieci bezprzewodowych. Problemem jest jednak to, że gdy faktycznie łączymy się z routerem w domu, prędkość internetu wcale nie jest tak wysoka, jak na komputerze z połączeniem kablowym. Czasami ogólnie wartości odbiegają od tego, co mamy na umowie.

Twórcy nowego raportu Speedtest Intelligence (firma Ookla) jednak tłumaczą, dlaczego tak to wygląda. Do jego opracowania wzięto dane z większości krajów Europy (zachodniej, wschodniej, północnej) dotyczące adopcji nowoczesnych standardów WiFi. W dokumencie możemy wyczytać, że Polska jest w środku stawki z wynikiem niższym niż 30 proc. 

Ok. 25 proc. routerów w naszym kraju działa w technologii WiFi 6, a pozostałe stanowią nowsze technologie - WiFi 6E oraz WiFi 7. Na tle całej Europy jesteśmy nieco poniżej średniej - istnieją państwa, gdzie adopcja nowoczesnych łączności zachodzi szybko, ale są także takie, gdzie światłowód jest popularny, ale routery wykorzystywane przez użytkowników nie są w stanie obsłużyć prędkości oferowanych przez operatora (Hiszpania).

Co to właściwie oznacza? Że ponad 2/3 wszystkich routerów w Polsce działa z wolniejszymi technologiami WiFi takimi jak 5 oraz 4. Nawet jeśli mamy połączenie światłowodowe w swoim domu (o prędkości 300 Mb/s lub wyższej), starsza wersja WiFi może być wąskim gardłem dla naszego smartfona. W związku z czym na urządzeniu mobilnym będziemy widzieli niższe wartości pobierania i wysyłania w porównaniu z komputerem i łącznością kablową.

Dzisiaj duża część ofert operatorów telekomunikacyjnych wymaga korzystania dedykowanego urządzenia sieciowego. Jak jednak widać, nie jest to wcale równoznaczne z powszechną adopcją najszybszych wersji WiFi. Warto upewnić się, czy aby na pewno korzystacie z odpowiedniego routera dostosowanego do waszego połączenia. Jeśli macie połączenie do 1 Gb/s, technologia WiFi 6 powinna w zupełności wystarczać. 

Albert Żurek
24.09.2025 17:44
Tagi: InternetŚwiatłowódWi-Fi
