Starlink w Polsce pięknie przyspieszył. Nowe wyniki imponują

Na terenie Polski wciąż znajdują się miejsca pozbawione dostępu do szybkiego internetu światłowodowego. W takich miejscach Elon Musk połączy was ze światem i nawet nie wyciągnie całej wypłaty.

Starlink coraz popularniejszy i szybszy w Polsce. Jest naprawdę nieźle

Tam, gdzie nie ma opcji podłączenia światłowodu, trzeba posiłkować się innymi rozwiązaniami. Jednym z nich jest właśnie Starlink. To internet satelitarny, który do działania potrzebuje tylko energii elektrycznej. Dlatego można z niego skorzystać nawet tam, gdzie nie dociera szybka sieć komórkowa. Dostawca usługi uważa, że prędkość pobierania internetu z kosmosu oscyluje w granicach 100 - 250 Mb/s. To duży przestrzał, jak jest w praktyce?

Według Speedtest.pl w sierpniu 2025 r. średnia prędkość pobierania z wykorzystaniem Starlinka wynosiła 155,6 Mb/s. Co natomiast z wysyłaniem? Upload już nie robi takiego wrażenia - wynosi 24,6 Mb/s. Jest to dość standardowa wartość w przypadku internetu, który nie bazuje na infrastrukturze przewodowej. Ping (czyli opóźnienie) dla Starlinka wynosi 32 ms.

Jeśli porównamy wartości z klasycznym internetem światłowodowym, Starlink okazuje się niemal dwukrotnie wolniejszy. Prędkości pobierania u największych dostawców takich jak T-Mobile, Play, Orange, Plus wynosi ok. 270-250 Mb/s. Musimy jednak pamiętać, że światłowód wymaga odpowiedniej infrastruktury, a Starlink - żadnej, tylko anteny.

Jednocześnie Starlink jest znacznie szybszy od internetu mobilnego najpopularniejszych dostawców - w rankingu Speedtest najszybszy jest T-Mobile z wynikiem pobierania 117 Mb/s.

Rozwój internetu od Elona Muska w naszym kraju jest faktem. Jeszcze w lipcu 2024 r. średnia szybkość pobierania Starlinka w Polsce wynosiła zaledwie 74 Mb/s, a ping - 60 ms. Oznacza to, że prędkość została zwiększona niemal dwukrotnie.

A jak to wygląda cenowo?

Pod tym względem jest naprawdę nieźle. W Starlink niedawno zdecydował się na obniżenie cen - miesięczny plan w domu Lite kosztuje 149 zł, a zwykła, szybsza wersja to 215 zł/mies. Antena Starlinka kosztuje 1499 zł, choć można też wybrać 12-miesięczny abonament z wynajmem sprzętu. W standardowej ofercie nie ma okresu zobowiązania - można zrezygnować, kiedy się chce.

Na początku, gdy Starlink debiutował w Polsce (w 2021 r.), miesięczny dostęp do usługi kosztował 449 zł, a za antenę trzeba było zapłacić aż 2200 zł. Wtedy średnie prędkości również były znacznie niższe. Dziś nie dość, że jest taniej, to znacznie szybciej.

No dobra, ale czy nie lepiej jest po prostu wybrać np. internet mobilny? Jeśli macie taką możliwość, to z pewnością tak. Istnieją nielimitowane oferty internetu 4G - np. u T-Mobile z anteną zewnętrzną taki pakiet kosztuje 100 zł/mies. Jest zatem znacznie tańszy niż Starlink. Jeśli u was w okolicy wszystko inne zawodzi, internet z kosmosu będzie najlepszym wyborem.

Obrazek główny: ssi77 / Shutterstock.com

Albert Żurek 09.09.2025 15:49

