System kaucyjny jest tuż za rogiem. Postawienie automatu to dopiero początek

To będzie wyjątkowa jesień. 1 października zacznie obowiązywać w Polsce system kaucyjny. Będą nim objęte butelki plastikowe o pojemności do 3 litrów, puszki metalowe o pojemności do 1 litra oraz butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra. W przypadku dwóch pierwszych opakowań kaucja wyniesie 50 gr, natomiast zwracając wielorazowe szklane butelki, otrzymamy 1 zł.

Puste butelki i puszki oddawać będziemy we wszystkich sklepach powyżej 200 m2, które oferują produkty w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym. Mniejsze mogą przystąpić programu, ale nie muszą – wyjątkiem są jedynie te, w których sprzedawane są napoje w butelkach szklanych wielokrotnego użytku. Dotyczy to głównie napojów piwnych.

Zbiórka prowadzona będzie w sposób manualny albo automatyczny, przy pomocy tzw. butelkomatów

Dzięki systemowi kaucyjnemu wyrobimy nowe nawyki. Nie chodzi tu wyłącznie o odbieranie kaucji i doliczanie jej przy zakupach. Ważne będzie to, by nie zgniatać puszek i plastikowych butelek.

Niektórzy już mogą się ze zmianami oswoić. Choć system kaucyjny zacznie obowiązywać 1 października, to wiele sklepów pozwala wrzucać butelki i puszki do automatów, nagradzając takich klientów rabatami. Kaucja jeszcze nie jest wliczana, więc oddając opakowania de facto, zarabiamy na odpadach, bo możemy mniej płacić za zakupy. I to wszystko za sprawą materiałów, które normalnie trafiłyby do kosza.

My, klienci, dopiero przyzwyczajamy się do nadchodzących nowych przepisów, podobnie jak sklepy, które testują zwroty na żywym organizmie, ale jeszcze w mniejszej skali. Dla producentów automatów system kaucyjny działa już w zasadzie od co najmniej kilku miesięcy. Przygotowania polegają nie tylko na dostarczaniu maszyn.

Obecna na polskim rynku od stycznia 2023 r. firma RVM Systems jest w fazie bardzo dynamicznego rozwoju. Zatrudnia nowych pracowników do działu serwisowego, jak i do zespołu zdalnego wsparcia technicznego. Tempo jest zawrotne – tylko do końca roku wyprodukuje i dostarczy na rynek 3 tys. urządzeń.

A to dopiero początek. W ciągu najbliższych 12 miesięcy RVM Systems zamierza wypuścić ok. 6 tys. urządzeń w różnych konfiguracjach i wielkościach.

Maszyny są rekomendowane przez operatorów i znajdują się w większości sieci franczyzowych, m.in. Auchan, Carrefour, Eurocash, Lewiatan – zaznacza RVM Systems

- Mimo wyzwań, jakie stoją przed rynkiem kaucyjnym, rozwijamy się nieprzerwanie. Jesteśmy już zintegrowani z najpopularniejszymi systemami kasowymi (Hipermarket, PC-Market, KC Firma), a równolegle prowadzimy kilkanaście kolejnych integracji z innymi producentami oprogramowania. Współpracujemy także z operatorami, integrując nasze rozwiązania z ich systemami – mówi Łukasz Rejer, Account Manager RVM Systems.

O jakich wyzwaniach i trudnościach mowa? Niektórzy obawiają się, że w małych miejscowościach zwyczajnie zabraknie miejsc, gdzie będzie można oddać opakowania. W końcu w wielu gminach nie ma aż tak dużych sklepów, a jeden obowiązkowy recyklomat na gminę może sprawić, że wiele osób będzie miało za daleko, aby wygodnie oddać puste butelki i puszki.

Wystarczy jednak rzucić okiem na ofertę RVM Systems, aby zobaczyć, że automaty będą bardzo powszechne i staną nie tylko w dużych placówkach. W katalogu firmy znajdziemy np. RVM X2, automat idealny do małych i średnich sklepów, który został zaprojektowany do identyfikacji i zbierania dwóch rodzajów materiałów lub frakcji. Zajmuje jedynie 0,67 m2 powierzchni, a jest bardzo wydajny – może przyjąć do 50 pojemników na minutę.

Nieco większy – mieszczący się na 1,18 m2 - RVM X20 został zaprojektowany do identyfikacji, zbierania i kompaktowania plastikowych butelek i metalowych puszek. Ci, którzy dysponują większą przestrzenią, będą mogli postawić na RVM X30, który przeznaczony jest dla średniej wielkości sklepów. Charakteryzuje się dużą pojemnością magazynowania.

RVM Systems produkuje też kolosy, które za jednym zamachem są w stanie połknąć cały worek opakowań, jak RVM MEGA z ProLine+. Takie maszyny mogłyby stać nie tylko w galeriach handlowych czy dużych supermarketach, ale też pełnić funkcję gminnych punktów zbiórki opakowań.

System kaucyjny od producenta wymaga elastyczności, bo trzeba dostosować się do różnych potrzeb

Klienci inaczej będą oddawać opakowania w dużych miastach, gdzie ruch w sklepach jest większy, a inaczej w mniejszych miejscowościach i sklepach. Niektórzy wolą wrzucać opakowania pojedyncze, inni będą przychodzić z torbami pełnymi butelek i puszek. Na szczęście nie trzeba się obawiać, że automaty mogące przyjmować puste butelki i puszki (niezgniecione!) znajdą się wyłącznie w dużych sklepach. Mniejsze urządzenia zmieszczą się też na niedużych powierzchniach, co oznacza, że wiele sklepów i punktów będzie mogło je wstawić.

Przedstawiciele RMV Systems od miesięcy biorą udział w szkoleniach czy spotkaniach z sieciami i sklepami, które będą objęte systemem kaucyjnym albo dobrowolnie do niego dołączą. Przygotowania do startu programu to nie tylko dostarczenie maszyn, ale też edukacja, wyjaśnienie, jak działają urządzenia oraz rozwiewanie wątpliwości.

Dostępność maszyn z punktu widzenia konsumentów jest bardzo ważna, podobnie jak ich intuicyjne i wygodne działanie. Po wrzuceniu opakowań i zgarnięciu kaucji nasz kontakt z nimi się kończy. Zupełnie inaczej wygląda to z perspektywy sklepu i producenta, który musi dbać o to, aby maszyna działała niemal 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu. Tym wsparciem zajmuje się RVM Systems.

Działalność "na zapleczu", czyli dbanie i serwisowanie maszyn, jest największym wyzwaniem dla producenta. Automat sprzedać najłatwiej, ale później ciągle trzeba być blisko klienta i z nim współpracować. Punkty serwisowe RVM Systems działają już w 8 z 16 województw, a stale dochodzą kolejne.

- RVM Systems działa na wszystkich polach związanych z wdrażaniem systemu kaucyjnego. Staramy się dopasowywać do potrzeb rynku i wspierać właścicieli sklepów w podejmowaniu decyzji w sposób rzetelny, oparty na doświadczeniu i praktycznej wiedzy – zaznacza Łukasz Rejer.

Np. współpraca z grupą Eurocash polega nie tylko na programach pilotażowych, ale obejmuje również bezpośredni kontakt z franczyzobiorcami. RVM Systems zapewnia elastyczne rozwiązania dopasowane do różnych formatów handlowych.

Trudno nie pokładać wielkich nadziei w systemie kaucyjnym

W końcu ma sprawić, że z otoczenia znikną puste butelki i puszki, które dziś często można spotkać w parkach czy na ulicach. Ich rozrzucanie zwyczajnie przestanie się opłacać, bo oznaczać będzie stratę kaucji. Właśnie dlatego tak ważne jest niezawodne działanie automatów przyjmujących opakowania. Muszą być pod ręką i w gotowości. Na szczęście producenci są tego świadomi.

Adam Bednarek 11.09.2025 09:01

