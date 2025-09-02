Ładowanie...

Nowy program Unii Europejskiej o nazwie SAFE (Support Ammunition For Europe) ma zrewolucjonizować system wspólnych zakupów obronnych. W jego ramach przewidziano 150 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek na inwestycje w sektorze zbrojeniowym. Zgodnie z zapowiedziami, najwięcej środków trafi do Polski, co czyni ją największym beneficjentem całej inicjatywy.

Wspólny unijny projekt, który wzmacnia wschodnią flankę

Program SAFE został utworzony w czasie polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Mieliśmy zatem znaczący wpływ na jego kształt i aktywnie zabiegaliśmy o przyjęcie rozwiązań ułatwiających współfinansowanie zakupów uzbrojenia. W założeniu inicjatywa ma umożliwić państwom UE wspólne inwestowanie w bezpieczeństwo i szybciej uzupełniać braki w arsenale. Ma to również służyć zwiększeniu unijnej niezależności od dostawców spoza Europy.

To 150 miliardów euro na wspólne zakupy, tak abyśmy uczynili nasz dom silniejszy, naszą Unię bezpieczniejszą – powiedziała Ursula von der Leyen.

Poza wsparciem finansowym udział w programie oznacza także możliwość wzmocnienia krajowego przemysłu zbrojeniowego. Polska, która już teraz notuje najwyższy poziom wydatków obronnych w Europie, ma otrzymać również elastyczniejsze podejście do unijnego budżetu, co w dalszej perspektywie ułatwi dalsze inwestycje. Program ma być też impulsem dla rozwoju produkcji uzbrojenia – zarówno na potrzeby własne, jak i na eksport.

Korzyści dla naszego kraju są bardzo duże. Nie tylko finansowe

Inicjatywa SAFE ma również wymiar geopolityczny. Jej beneficjentem ma być nie tylko kraje UE, ale również Ukraina, której zdolności obronne pozostają istotne dla stabilności całego regionu. Część środków może zostać przeznaczona na inwestycje w ukraińską bazę przemysłową.

Dla Polski uczestnictwo w programie SAFE to nie tylko prestiż, ale przede wszystkim strategiczna szansa na ugruntowanie pozycji lidera w zakresie bezpieczeństwa w regionie. Skala zaangażowania i wysokość wsparcia potwierdzają, że nasz kraj postrzegany jest jako kluczowy filar wschodniej flanki NATO i UE. Jeśli środki zostaną odpowiednio rozdysponowane i wykorzystane, to Polska może zbudować trwałe zaplecze militarne i przemysłowe, które będzie służyć nie tylko nam, ale również całej Europie.

Marcin Kusz 02.09.2025 14:45

