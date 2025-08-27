Nowe Kraby zasypują braki po wsparciu Ukrainy. Są na Śląsku
Po kilkuletniej przerwie na wyposażenie Wojska Polskiego powracają armatohaubice Krab. Do końca tego roku do jednostek trafić ma jeszcze kilkadziesiąt tych potężnych dział samobieżnych, w tym nowa generacja Krab 2.
W 23. Śląskim Pułku Artylerii pojawiła się właśnie pierwsza od 2021 r. partia armatohaubic Krab. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez producenta, Hutę Stalowa Wola, dostarczono 8 haubic, wóz dowódczo-sztabowy, 3 wozy dowodzenia oraz 2 pojazdy amunicyjne. To część wykonania umowy zawartej jeszcze w 2016 r., która została przedłużona do 2027 r. Do zrealizowania pozostały jeszcze 34 sztuki Krabów.
Ambitne plany: 212 Krabów w dwóch wersjach
Jak czytamy na łamach Defence24, obecnie na stanie Sił Zbrojnych RP znajduje się 26 Krabów. Z ok. 80 odebranych wcześniej sztuk, aż 54 przekazano Ukrainie. Najnowsze dostawy mają istotnie zwiększyć ten stan – tylko do końca tego roku wojsko ma odebrać kilkadziesiąt kolejnych egzemplarzy. W planach jest łącznie aż 212 dział w wersji podstawowej i unowocześnionej Krab 2. Tylko jedna z nowszych umów przewiduje dostawę 96 egzemplarzy, z czego połowa w zmodernizowanym wariancie. Kraby powstają we współpracy krajowych producentów, m.in. HSW, Grupy WB i firmy Jelcz, i stanowią istotny element dywizjonowych modułów ogniowych Regina.
Techniczna siła polskiej artylerii
Armatohaubica Krab to gąsienicowy system artyleryjski kalibru 155 mm, który został zaprojektowany jako następca radzieckich Goździków. Pojazd korzysta z południowokoreańskiego podwozia K9, dostosowanego do polskich wymagań i oznaczonego jako K9P. Zainstalowano w nim wieżę wywodzącą się z brytyjskiego AS-90 oraz system kierowania ogniem Topaz.
Zasięg ognia sięga 40 km, a silnik o mocy 1000 KM rozpędza 48-tonowy pojazd do 60 km/h. Pięcioosobowa załoga ma do dyspozycji również karabin WKM-B do obrony bliskiej. Krab 2 ma zostać dodatkowo wzbogacona m.in. o nowsze podwozie typu LPG Hydro dla wozów dowodzenia.
Zobacz także:
Program Regina, w ramach którego rozwijane są dywizjonowe moduły ogniowe z Krabami, ma strategiczne znaczenie dla modernizacji polskich Wojsk Lądowych. Produkcja trwa, a nowe kontrakty obejmują również kompleksowe pakiety wsparcia, od pojazdów logistycznych po systemy dowodzenia. Sukces programu zależy jednak od sprawności łańcucha dostaw i wydolności przemysłu zbrojeniowego.
*Źródło zdjęcia wprowadzającego: hsw.pl