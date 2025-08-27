Nowe Kraby zasypują braki po wsparciu Ukrainy. Są na Śląsku

Ładowanie...

W 23. Śląskim Pułku Artylerii pojawiła się właśnie pierwsza od 2021 r. partia armatohaubic Krab. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez producenta, Hutę Stalowa Wola, dostarczono 8 haubic, wóz dowódczo-sztabowy, 3 wozy dowodzenia oraz 2 pojazdy amunicyjne. To część wykonania umowy zawartej jeszcze w 2016 r., która została przedłużona do 2027 r. Do zrealizowania pozostały jeszcze 34 sztuki Krabów.

Ambitne plany: 212 Krabów w dwóch wersjach

Jak czytamy na łamach Defence24, obecnie na stanie Sił Zbrojnych RP znajduje się 26 Krabów. Z ok. 80 odebranych wcześniej sztuk, aż 54 przekazano Ukrainie. Najnowsze dostawy mają istotnie zwiększyć ten stan – tylko do końca tego roku wojsko ma odebrać kilkadziesiąt kolejnych egzemplarzy. W planach jest łącznie aż 212 dział w wersji podstawowej i unowocześnionej Krab 2. Tylko jedna z nowszych umów przewiduje dostawę 96 egzemplarzy, z czego połowa w zmodernizowanym wariancie. Kraby powstają we współpracy krajowych producentów, m.in. HSW, Grupy WB i firmy Jelcz, i stanowią istotny element dywizjonowych modułów ogniowych Regina.

Techniczna siła polskiej artylerii

Armatohaubica Krab to gąsienicowy system artyleryjski kalibru 155 mm, który został zaprojektowany jako następca radzieckich Goździków. Pojazd korzysta z południowokoreańskiego podwozia K9, dostosowanego do polskich wymagań i oznaczonego jako K9P. Zainstalowano w nim wieżę wywodzącą się z brytyjskiego AS-90 oraz system kierowania ogniem Topaz.

Zasięg ognia sięga 40 km, a silnik o mocy 1000 KM rozpędza 48-tonowy pojazd do 60 km/h. Pięcioosobowa załoga ma do dyspozycji również karabin WKM-B do obrony bliskiej. Krab 2 ma zostać dodatkowo wzbogacona m.in. o nowsze podwozie typu LPG Hydro dla wozów dowodzenia.

Program Regina, w ramach którego rozwijane są dywizjonowe moduły ogniowe z Krabami, ma strategiczne znaczenie dla modernizacji polskich Wojsk Lądowych. Produkcja trwa, a nowe kontrakty obejmują również kompleksowe pakiety wsparcia, od pojazdów logistycznych po systemy dowodzenia. Sukces programu zależy jednak od sprawności łańcucha dostaw i wydolności przemysłu zbrojeniowego.

