Polska dostanie najnowsze radary Patriota. Jest decyzja

Departament Obrony USA poinformował o zawarciu umowy na produkcję małoseryjną nowoczesnych radarów LTAMDS. Kontrakt o wartości 1,7 mld dol. obejmuje także dostawy dla Polski, która zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zakupiła 12 egzemplarzy tych radarów w ramach drugiej fazy programu Wisła. Całkowita wartość umowy, po modyfikacji, wzrosła do niemal 3,8 mld dol., z czego 397,4 mln dol. pochodzi bezpośrednio z polskiego budżetu w ramach procedury FMS (Foreign Military Sales).

Technologia nowej generacji z USA trafi do Polski

Nowe radary LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor) to rewolucja w dziedzinie radiolokacji wojskowej. W odróżnieniu od starszych radarów sektorowych LTAMDS zapewnia pełne pokrycie 360° w azymucie dzięki zastosowaniu trzech anten ścianowych w technologii AESA (Active Electronically Scanned Array) zbudowanych z wykorzystaniem azotku galu (GaN). Główna antena odpowiada za obserwację przodu, natomiast dwie boczne monitorują pozostałe kierunki. Takie rozwiązanie eliminuje istotne ograniczenie dotychczasowych systemów Patriot, które mogły działać jedynie w jednym sektorze obserwacyjnym.

LTAMDS nie tylko zapewnia szerszy zasięg wykrywania, lecz także zwiększa skuteczność całego systemu w wykrywaniu i śledzeniu wielu celów jednocześnie – zarówno aerodynamicznych (samoloty, śmigłowce, drony, pociski manewrujące), jak i pocisków balistycznych. Nowością jest także możliwość korzystania z danych pochodzących z bocznych anten do naprowadzania rakiet. Potwierdziły to niedawne testy z pociskiem PAC-3 MSE. Dla Polski oznacza to wzmocnienie zdolności wczesnego ostrzegania i obrony przeciwrakietowej.

Polska zbroi się ramię w ramię z USA

Wprowadzenie radarów LTAMDS w naszym kraju będzie przebiegało równolegle z ich implementacją w armii USA. To wyraźny sygnał polityczno-strategiczny. Polska uczestniczy w programie modernizacji systemów obrony powietrznej nie w roli obserwatora, lecz aktywnego partnera. Równoczesne wdrożenie tak zaawansowanego systemu radiolokacyjnego, jeszcze przed wieloma innymi państwami Zachodu, oznacza dostęp do najbardziej aktualnych rozwiązań technologicznych i możliwość ich integracji z szeroko zakrojonymi programami amerykańskimi, takimi jak IBCS.

To także wyraz zaufania do Polski jako państwa zdolnego do obsługi i współtworzenia nowoczesnej architektury obronnej. Przyjęcie roli pierwszego użytkownika eksportowego LTAMDS daje Polsce możliwość zdobycia bezcennych doświadczeń operacyjnych oraz wpływ na kierunek rozwoju przyszłych rozwiązań sprzętowych.

