REKLAMA
Wojsko kupiło mobilną fabrykę budynków. To kolos na kołach

Ledwie Polacy dostali do rąk amerykańską ostateczną maszynę budowlaną (UBM), a już pracują nad tym jak wykorzystać ją przy budowie Tarczy Wschód.

Bogdan Stech
Wojsko kupiło mobilną fabrykę budynków. To kolos na kołach
Zespół wojskowych naukowców i inżynierów z Instytutu Inżynierii Lądowej Wojskowej Akademii Technicznej prowadzi prace nad wykorzystaniem maszyny UBM (Ultimate Building Machine). Jest to urządzenie amerykańskiej firmy M.I.C. Industries do szybkiego wytwarzania konstrukcji stalowych bezpośrednio na placu budowy. Nowatorska technologia ma być wykorzystana do budowy ukryć i hal odpornych na ostrzał.

Schron w kilka dni zamiast miesięcy

Polska zakupiła dwa kompletne systemy UBM. Pierwsza partia elementów tego systemu dotarła już w sierpniu 2025 r. do 2. Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu. Kolejna przeznaczona jest dla 16. Batalionu Remontu Lotnisk w Jarocinie.

Ale to nie wszystko. Wojskowa Akademia Techniczna idzie krok dalej i prowadzi badania nad tym, jak wykorzystać maszynę w nowatorski sposób i zwiększyć jej możliwości.

class="wp-image-5591929"
Inżynierowie z Instytutu Inżynierii Lądowej Wojskowej Akademii Technicznej z badanymi profilami. Autor zdjęcia: Katarzyna Puciłowska / WAT

Jak wyjaśnia płk dr hab. inż. Ryszard Chmielewski, prof. WAT, nowe rozwiązania zakładają wznoszenie hal i ukryć, które po wykonaniu są obsypywane gruntem. To umożliwia ich kamuflaż w terenie oraz zwiększa odporność na oddziaływania zewnętrzne. Technologia bazuje na profilowanych elementach MIC 240, układach wielowarstwowych w technologii opracowanej w WAT.

Taka konstrukcja pozwala na uzyskanie dużych rozpiętości obiektów, a przy mniejszych rozpiętościach daje dodatkowe wzmocnienie. Zasypanie gruntem zapewnia odporność m.in. na ostrzał z broni ręcznej oraz oddziaływanie lekkich i średnich dronów – tłumaczy płk dr hab. inż. Ryszard Chmielewski.

UBM (Ultimate Building Machine), czyli ostateczna maszyna do budowy. Fot. MON

Bezwzględne testy

Aktualnie naukowcy analizują, jak w zależności od wielkości wytwarzanej kopuły promień gięcia jej elementów składowych wpływa na ich nośność. Jeśli badania potwierdzą zakładane parametry użytkowe, technologia będzie mogła zostać wdrożona do praktycznego użycia – zarówno w wojsku, jak i w obronie cywilnej.

Dzięki połączeniu możliwości maszyny UBM i naszej technologii wielowarstwowych profili możemy stworzyć konstrukcje szybkie w montażu, trudne do wykrycia i odporne na część zagrożeń pola walki – podkreśla mjr dr inż. Kamil Sobczyk z zespołu badawczego WAT.

Testy obciążeniowe profili opracowanych w WAT. Autor zdjęcia: Katarzyna Puciłowska / WAT

Innowacja może znaleźć zastosowanie nie tylko w obiektach wojskowych, ale także w budowie ukryć dla ludności cywilnej. Podniesie poziom bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych.

Maszyna, która zbuduje Tarczę Wschód

UBM działa jak mobilna linia produkcyjna. Na plac budowy trafia stal w rolkach, a maszyna profiluje i wygina ją w łukowe elementy konstrukcyjne, które od razu mogą być montowane w całość. W praktyce oznacza to, że hala o powierzchni nawet kilku tysięcy metrów kwadratowych może powstać w ciągu kilku dni – bez konieczności korzystania z ciężkich prefabrykatów i wieloetapowej logistyki.

To rozwiązanie sprawdza się zwłaszcza w wojsku, gdzie czas i mobilność są kluczowe. W praktyce może to oznaczać, że zamiast tradycyjnych bunkrów budowanych miesiącami, schrony dla wojska czy ludności cywilnej będą powstawały w zaledwie kilka dni. To rewolucja nie tylko technologiczna, ale i strategiczna.

UBM ma być ważnym elementem programu Tarcza Wschód, czyli planu wzmacniania infrastruktury obronnej na wschodnich granicach Polski.

Polska w czołówce innowacji

Polska jest pierwszym krajem w Europie, który na taką skalę inwestuje w systemy UBM i prowadzi badania nad ich rozwojem. To pokazuje, że myślimy o obronie nie tylko w kontekście zakupu broni, ale też infrastruktury, która w czasie kryzysu może decydować o życiu i bezpieczeństwie ludzi.

UBM to przykład, jak nowoczesne technologie budowlane spotykają się z wojskową praktyką i nauką. Szybkie, mobilne i odporne konstrukcje mogą w najbliższych latach stać się jednym z kluczowych elementów polskiej strategii obronnej.

29.08.2025 08:16
