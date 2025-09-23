Polska otwiera granicę z Białorusią. Jest decyzja

Ładowanie...

W nocy ze środy na czwartek Polska znów otworzy wszystkie przejścia graniczne z Białorusią, które wcześniej zostały zamknięte w związku z rosyjsko-białoruskimi manewrami wojskowymi Zapad-2025. W najbliższy wtorek szef MSWiA ma wydać stosowne rozporządzenie. Decyzję podjęto z uwzględnieniem interesu gospodarczego polskich przewoźników, którzy ponosili straty z powodu zamknięcia granic.

Manewry Zapad-2025 dobiegły końca

Ćwiczenia Zapad, które rozpoczęły się 12 września i zakończyły 16 września, zostały zorganizowane równocześnie w Rosji i na Białorusi. Oficjalnie mówi się o 43 tys. uczestników, z czego 13 tys. ćwiczyło na terytorium Białorusi. Poprzednie edycje wykazywały tendencję do znaczącego zaniżania danych. W 2021 r. rzeczywista liczba uczestników mogła sięgać nawet ćwierć miliona żołnierzy.

Tegoroczna edycja manewrów była szczególnie niepokojąca z uwagi na bliskość strategicznego Przesmyku Suwalskiego, czyli wąskiego pasa ziemi łączącego Polskę z Litwą. W razie konfliktu ten obszar mógłby stać się celem działań mających na celu odcięcie państw bałtyckich od reszty NATO. To właśnie dlatego rząd zdecydował się na czasowe zamknięcie granicy – środek, który, jak zaznaczył premier, spełnił swoje zadanie, ale który w razie potrzeby pozostaje dalej w naszych rękach.

Jasny sygnał dla sąsiadów i partnerów

Choć decyzja o ponownym otwarciu granicy może sugerować uspokojenie sytuacji, Donald Tusk nie pozostawia wątpliwości: Polska nie zrezygnuje z szybkiego reagowania, jeśli napięcia na Wschodzie znów wzrosną. „Nie będziemy się wahać i podejmiemy podobną decyzję o zamknięciu przejść” – zapowiedział.

W praktyce oznacza to, że choć interesy gospodarcze i logistyka transportu wracają na normalne tory, rząd zachowuje pełną gotowość operacyjną. Przesłanie jest jasne – Polska ma świadomość ryzyka i nie zdejmuje nogi z hamulca, jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszego kraju.

23.09.2025

