#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Polska otwiera granicę z Białorusią. Jest decyzja

Premier Donald Tusk zapowiedział, że od północy ze środy na czwartek zostaną ponownie otwarte wszystkie przejścia graniczne z Białorusią.

Marcin Kusz
Tusk odblokowuje granice. Przewoźnicy odetchną
REKLAMA

W nocy ze środy na czwartek Polska znów otworzy wszystkie przejścia graniczne z Białorusią, które wcześniej zostały zamknięte w związku z rosyjsko-białoruskimi manewrami wojskowymi Zapad-2025. W najbliższy wtorek szef MSWiA ma wydać stosowne rozporządzenie. Decyzję podjęto z uwzględnieniem interesu gospodarczego polskich przewoźników, którzy ponosili straty z powodu zamknięcia granic.

REKLAMA

Manewry Zapad-2025 dobiegły końca

Ćwiczenia Zapad, które rozpoczęły się 12 września i zakończyły 16 września, zostały zorganizowane równocześnie w Rosji i na Białorusi. Oficjalnie mówi się o 43 tys. uczestników, z czego 13 tys. ćwiczyło na terytorium Białorusi. Poprzednie edycje wykazywały tendencję do znaczącego zaniżania danych. W 2021 r. rzeczywista liczba uczestników mogła sięgać nawet ćwierć miliona żołnierzy.

Tegoroczna edycja manewrów była szczególnie niepokojąca z uwagi na bliskość strategicznego Przesmyku Suwalskiego, czyli wąskiego pasa ziemi łączącego Polskę z Litwą. W razie konfliktu ten obszar mógłby stać się celem działań mających na celu odcięcie państw bałtyckich od reszty NATO. To właśnie dlatego rząd zdecydował się na czasowe zamknięcie granicy – środek, który, jak zaznaczył premier, spełnił swoje zadanie, ale który w razie potrzeby pozostaje dalej w naszych rękach.

Jasny sygnał dla sąsiadów i partnerów

Choć decyzja o ponownym otwarciu granicy może sugerować uspokojenie sytuacji, Donald Tusk nie pozostawia wątpliwości: Polska nie zrezygnuje z szybkiego reagowania, jeśli napięcia na Wschodzie znów wzrosną. „Nie będziemy się wahać i podejmiemy podobną decyzję o zamknięciu przejść” – zapowiedział.

Przeczytaj także:

REKLAMA

W praktyce oznacza to, że choć interesy gospodarcze i logistyka transportu wracają na normalne tory, rząd zachowuje pełną gotowość operacyjną. Przesłanie jest jasne – Polska ma świadomość ryzyka i nie zdejmuje nogi z hamulca, jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszego kraju.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: PX Media / Shutterstock

REKLAMA
Marcin Kusz
23.09.2025 17:06
Tagi: BiałoruśDonald Tuskgranicaministerstwo spraw wewnętrznych
Najnowsze
16:09
Samsung Galaxy z ważną zmianą. Twoje zdjęcia trafią w nowe miejsce
Aktualizacja: 2025-09-23T16:09:09+02:00
15:31
Rzucili wyzwanie Snapdragonowi. Będzie trudniej wybrać najlepszy telefon
Aktualizacja: 2025-09-23T15:31:21+02:00
15:30
Od kas samoobsługowych nie ma odwrotu. Duży sklep zmienia zdanie
Aktualizacja: 2025-09-23T15:30:34+02:00
15:17
Obiecują posprzątać twoją pocztę. Jest tylko jeden problem
Aktualizacja: 2025-09-23T15:17:42+02:00
14:02
DJI Osmo Nano oficjalnie. Maleństwo, które może zrobić wielki bałagan na rynku kamer
Aktualizacja: 2025-09-23T14:02:23+02:00
12:41
Polacy wymyślili bat na drony. Nawet najmniejszy intruz nie umknie
Aktualizacja: 2025-09-23T12:41:48+02:00
11:44
Zuckerberg woli spalić miliardy, niż zostać w tyle. "Większym ryzykiem jest czekanie"
Aktualizacja: 2025-09-23T11:44:23+02:00
11:17
mObywatel ma genialną nowość. Fotografa możesz sobie darować
Aktualizacja: 2025-09-23T11:17:13+02:00
10:35
iOS 26.1 z nowościami. Polaku, Apple znów cię olewa
Aktualizacja: 2025-09-23T10:35:04+02:00
9:50
Lotnisko przypomina: tak z powerbanków już nie skorzystasz. Koniec swobody
Aktualizacja: 2025-09-23T09:50:17+02:00
9:18
OnePlus 15 pozuje na żywo. I każe nam zapomnieć o starych zasadach
Aktualizacja: 2025-09-23T09:18:55+02:00
8:38
Pociągi nie jeździły tu od 24 lat. Teraz tory wracają razem z polskim atomem
Aktualizacja: 2025-09-23T08:38:34+02:00
8:14
Rozebrali iPhone'a 17 Air. Apple wreszcie nauczył się od siebie samego
Aktualizacja: 2025-09-23T08:14:29+02:00
6:51
W nosie mam segregację butelek. Niedługo każą mi pracować w PSZOK-u
Aktualizacja: 2025-09-23T06:51:00+02:00
6:41
Marnujemy 575 mln godzin na banery o ciasteczkach. UE wreszcie otwiera oczy
Aktualizacja: 2025-09-23T06:41:00+02:00
6:31
Skała wielkości wieżowca mierzy prosto w Księżyc. NASA: wysadzimy ją
Aktualizacja: 2025-09-23T06:31:00+02:00
6:21
Gwiazda pożera planetę jak przekąskę. 200 ton na sekundę
Aktualizacja: 2025-09-23T06:21:00+02:00
6:11
Chcą zamienić Księżyc w kopalnię. Pierwszy kontrakt podpisany
Aktualizacja: 2025-09-23T06:11:00+02:00
21:31
Nie tylko Wiedźmin. Te klasyki cRPG zmieniły cały gatunek, a nawet całą Polskę
Aktualizacja: 2025-09-22T21:31:13+02:00
21:06
Microsoft przywraca kultową funkcję. Najładniejszy bajer znów na Windowsie
Aktualizacja: 2025-09-22T21:06:21+02:00
20:27
Algorytm TikToka idzie w leasing. To najdziwniejsza z umów ostatnich lat
Aktualizacja: 2025-09-22T20:27:15+02:00
19:34
Co ma wspólnego iPhone Air i iPhone Fold? Więcej niż Apple chce przyznać
Aktualizacja: 2025-09-22T19:34:05+02:00
19:02
Google TV przechodzi metamorfozę. Najważniejsza aktualizacja od lat
Aktualizacja: 2025-09-22T19:02:27+02:00
18:19
Czemu automatyczna kosiarka napędzana AI (nie) wpadnie do basenu - eksperci odpowiadają
Aktualizacja: 2025-09-22T18:19:41+02:00
17:37
Jest afera. iPhone 17 Pro rysuje się od patrzenia
Aktualizacja: 2025-09-22T17:37:15+02:00
17:05
Polscy żołnierze roznieśli na strzępy dwa okręty. Morskie kły naszego wojska
Aktualizacja: 2025-09-22T17:05:38+02:00
16:41
Nowy Windows gotowy na premierę. Możesz mieć go szybciej, ale jest warunek
Aktualizacja: 2025-09-22T16:41:02+02:00
16:06
Samsung dostanie sekretny ekran. Koniec z podglądaczami
Aktualizacja: 2025-09-22T16:06:37+02:00
15:29
Jesienne niebo zaskoczy. Oto co zobaczymy nad głową
Aktualizacja: 2025-09-22T15:29:27+02:00
14:03
Lepszy internet w pociągach. Będzie świetna okazja do testów
Aktualizacja: 2025-09-22T14:03:13+02:00
13:23
Możecie pomarzyć o tanim prądzie. Już mamy gigantyczne opóźnienie
Aktualizacja: 2025-09-22T13:23:52+02:00
12:31
Fabryka Rosomaków pracuje na pełnych obrotach. Na scenę wjedzie nowy pojazd
Aktualizacja: 2025-09-22T12:31:23+02:00
12:07
Rodzice, co wy robicie? Maluchy ledwo podrosną, a już dostają telefon
Aktualizacja: 2025-09-22T12:07:31+02:00
11:24
Polska i Szwecja pokazują, jak będą bronić Bałtyku. Nietypowe manewry
Aktualizacja: 2025-09-22T11:24:37+02:00
10:30
- Potrzebujemy argumentu siły - mówi minister cyfryzacji. Polska chce w końcu dorwać big techy
Aktualizacja: 2025-09-22T10:30:00+02:00
10:15
Samsung stawia na Flex. Nie musisz kupować sprzętów, możesz je wynajmować
Aktualizacja: 2025-09-22T10:15:00+02:00
9:56
Tajemniczy test rakiety do przenoszenia broni jądrowej. Na niebie dziwny znak
Aktualizacja: 2025-09-22T09:56:25+02:00
9:06
"Wojsko czeka, wzywa z daleka"? Polacy chcą powrotu obowiązkowej służby wojskowej
Aktualizacja: 2025-09-22T09:06:04+02:00
8:15
Kupiłem kamerę mniejszą niż AirPodsy. Ale jestem chudszy o 2 tys. zł
Aktualizacja: 2025-09-22T08:15:00+02:00
7:55
Kraków-Balice będą gigantycznym lotniskiem. 19 mln pasażerów rocznie
Aktualizacja: 2025-09-22T07:55:37+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA