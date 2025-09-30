#B69AFF
Pollock malował zakazanym kolorem. Odkryli jego tajemnicę

Barwna tajemnica jednego z najważniejszych obrazów Jacksona Pollocka została właśnie ujawniona. Naukowcy potwierdzili obecność rzadkiego i dziś zakazanego pigmentu.

Marcin Kusz
Pollock użył pigmentu, którego dziś nie wolno stosować
Obraz Number 1A, 1948 od lat fascynuje krytyków i kolekcjonerów, ale dopiero teraz badacze odkryli, że intensywnie niebieska farba użyta w dziele to manganowy błękit – pigment, który został wycofany z użytku ze względu na toksyczność i swój szkodliwy wpływ na środowisko.

Chemia koloru

Jak czytamy na łamach Gizmodo, zespół naukowców z MoMA i Uniwersytetu Stanforda przy swojej pracy zastosował spektroskopię laserową, która pozwoliła przeanalizować materię na poziomie atomowym. W ten sposób udało się jednoznacznie zidentyfikować skład chemiczny niebieskiego pigmentu. Okazało się, że to siarczan manganu i baru, znany w sztuce jako manganowy błękit.

Pigment ten był powszechnie stosowany w malarstwie w XX w., aż do lat 90., kiedy to został zakazany z powodu zagrożeń dla zdrowia i dla środowiska. Choć dziś dostępne są jego bezpieczniejsze imitacje, prawdziwy manganowy błękit już dawno zniknął z palet współczesnych artystów.

Poznanie dokładnego składu chemicznego pigmentów ma tak naprawdę znaczenie przede wszystkim dla konserwatorów dzieł sztuki. Wiedza pomoże dobrać odpowiednie metody ekspozycji i zabezpieczenia obrazów przed światłem, wilgocią czy innymi czynnikami zewnętrznymi. Dodatkowo, dzięki temu można uniknąć chemicznych reakcji podczas renowacji, które mogłyby nieodwracalnie uszkodzić dzieło. Jak zauważył jeden z autorów badania, to nie tylko rozwiązanie artystycznej zagadki, ale przede wszystkim pomoc dla przyszłych pokoleń konserwatorów, którzy będą musieli chronić obrazy przed degradacją.

Dziedzictwo zapisane w kolorze

Choć pozornie chodzi tu tylko o jedną barwę, to tak naprawdę odkrycie pigmentu w obrazie Pollocka otwiera nowe rozdziały w historii sztuki, chemii i w dziedzinie konserwacji dziedzictwa kulturowego. Manganowy błękit to swoisty nośnik informacji o epoce, technikach i o samych wyborach artysty.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Laiotz / Shutterstock.com

30.09.2025 06:33
Tagi: naukowcyObrazsztuka
