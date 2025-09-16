Panasonic Z95B - powrót króla OLED-ów czy płonna nadzieja?

Ładowanie...

Największą nowością w Z95B jest zastosowanie czterowarstwowego panelu Primary RGB Tandem od LG Display. Panasonic porzucił stosowaną w ubiegłorocznym modelu technologię MLA (Micro Lens Array), stawiając na rozwiązanie, które obiecuje 40 proc. wzrost efektywności świetlnej i znacząco szerszą gamę kolorów.

Stojak pozwala na odchylenie ekranu w Panasonic Z95B

W praktyce różnica jest zauważalna od pierwszego włączenia. Kolory są żywsze, bardziej nasycone, a jednocześnie zachowują naturalność, za którą cenione są telewizory Panasonic. Maksymalna jasność HDR osiąga imponujące 2240 nitów w trybie Standard, choć w precyzyjniejszym trybie Filmmaker Mode początkowe ustawienia ograniczają ją do około 1000 nitów. To nie błąd - to świadoma decyzja producenta, który priorytetowo traktuje dokładność odwzorowania nad spektakularną jasnością.

Inżynierowie Panasonica stworzyli autorski system chłodzenia ThermalFlow inspirowany aerodynamiką samochodów wyścigowych. W praktyce oznacza to, że telewizor może utrzymywać wysoką jasność przez dłuższy czas bez przegrzewania i związanych z tym ograniczeń wydajności. To kluczowe dla długich sesji z treściami HDR czy przy intensywnym graniu.

Panasonic Z95B

Procesor HCX Pro AI MK II - mózg operacji

Nowy procesor HCX Pro AI MK II to ewolucja sprawdzonego rozwiązania, ale wprowadza kilka istotnych ulepszeń. Funkcja Precision Detail poprawia kontrast w skrajnych obszarach skali szarości, co szczególnie widać w ciemnych scenach filmowych. 4K Remaster Engine radzi sobie zaskakująco dobrze z upscalingiem materiału HD.

Panasonic Z95B

Automatyczne dostosowywanie ustawień na podstawie analizowanej treści działa sprawnie, rozpoznając różnice między filmem, sportem czy grami. Rzadko musiałem ręcznie korygować ustawienia, co przy poprzednich modelach zdarzało się częściej.

Gaming? Konsole i PC w najlepszym wydaniu

Z95B to prawdziwa gratka dla graczy. Obsługa 4K@144Hz z VRR, AMD FreeSync Premium i Nvidia G-Sync zapewnia płynność, która zadowoli nawet najbardziej wymagających. Input lag w trybie Game Mode Extreme spada do praktycznie niezauważalnych wartości - różnicę między naciśnięciem przycisku a reakcją na ekranie trzeba mierzyć w milisekundach.

Panasonic Z95B - złącza

Dolby Vision Gaming w 144Hz to funkcja, której nie znajdziemy w każdym telewizorze. W praktyce oznacza to, że gry obsługujące HDR wyglądają spektakularnie, zachowując jednocześnie wszystkie zalety niskiego opóźnienia. True Game Mode automatycznie optymalizuje ustawienia kolorów dla różnych gatunków gier. Jedynym ograniczeniem jest dostępność tylko dwóch portów HDMI 2.1, co może być problemem dla posiadaczy wielu konsol i PC.

Fire TV: Wygoda za cenę kompromisów

Panasonic po raz kolejny stawia na system Amazon Fire TV, który jest... zaskakująco przyzwoity. Interfejs działa płynnie (choć czasami zdarzają się mikroopóźnienia), obsługa głosowa Alexą funkcjonuje bez zarzutu, a dostęp do popularnych serwisów streamingowych jest natychmiastowy.

Panasonic Z95B - ekran główny Fire TV

Prime Video Calibrated Mode to ciekawa funkcja, która automatycznie optymalizuje ustawienia obrazu dla treści z Amazon Prime Video. W praktyce różnice są subtelne, ale zauważalne przy dłuższym oglądaniu.

Największy problem? Fire TV to wciąż system dedykowany głównie rynkowi amerykańskiemu. W Polsce niektóre funkcje działają w sposób ograniczony. Tym niemniej możemy zapomnieć o poprzednich systemach Panasonica, co dla większości będzie zaletą - Fire TV to obiektywnie ogromny krok naprzód.

Dźwięk? Technics sprawił, że to prawdopodobnie najlepiej brzmiący telewizor tego roku

Panasonic Z95B - tylny głośnik

Współpraca z marką Technics przyniosła imponujące rezultaty. System 360° Soundscape Pro z obsługą Dolby Atmos brzmi znacznie lepiej niż można by oczekiwać od wbudowanych głośników. Moc 170 W rozkłada się między różne sekcje: przednie głośniki (80 W), boczne (15 W x2), skierowane ku górze (15 W x2) i subwoofer (30 W).

W praktyce oznacza to przestrzenność dźwięku, która rzeczywiście przypomina efekt soundbara. Oczywiście nie zastąpi dedykowanego systemu audio, ale dla większości użytkowników będzie całkowicie wystarczający. Beam Forming pozwala kierować dźwięk w określone miejsca pomieszczenia - przydatne, gdy ktoś pracuje, a dziecko ogląda bajki.

Za audio odpowiadają rozwiązania marki Technics

Design, czyli elegancja z charakterem

Z95B odchodzi od ultrasmukłej estetyki na rzecz bardziej funkcjonalnego podejścia. Obudowa pokryta tkaniną akustyczną wygląda odpowiednio premium i skutecznie ukrywa głośniki. Centralna podstawa pozwala na obrót telewizora - funkcja rzadka w tej klasie cenowej.

Grubość 52 mm bez podstawy może nie imponować na tle najcieńszych konkurentów, ale jest uzasadniona funkcjonalnie – potrzebne było miejsce na system chłodzenia i głośniki. Jakość wykonania stoi na najwyższym poziomie - żadnych skrzypnięć, luźnych elementów czy innych oznak oszczędności.

Panasonic Z95B nie jest supersmukły - bo mieści w sobie porządne nagłośnienie

Co mogłoby być lepsze?

Nie ma idealnych telewizorów, a Z95B ma swoje ograniczenia. Fire TV, choć funkcjonalny, wciąż nie dorównuje webOS-owi czy Tizenowi w kwestii płynności i zaawansowanych funkcji czy dostępności najświeższej oferty aplikacji.

Tylko dwa porty HDMI 2.1 to ograniczenie, przynajmniej jak na telewizor klasy premium. W czasach, gdy gracze chcą podłączyć PS5, Xbox Series X i gamingowego PC gaming, potrzeba częstego przełączania kabli irytuje.

Panasonic Z95B - pilot

Cena to kolejny potencjalny problem. Z sugerowaną ceną detaliczną 15999 zł za model 65-calowy Z95B konkuruje bezpośrednio z sztandarowymi modelami koreańskiej konkurencji. Czy różnice w jakości obrazu uzasadniają podobny koszt? To zależy od priorytetów.

Kalibracja, czyli powrót do korzeni

Panasonic Z95B

Po latach nieobecności do Z95B wraca obsługa Calman AutoCal i ISFccc. Dla entuzjastów to ogromna zaleta - możliwość profesjonalnej kalibracji z dziewięcioma slotami na różne ustawienia. W praktyce telewizor jest bardzo dokładny już po wyjęciu z pudełka, ale dodatkowe możliwości dostrajania to atut.

Czy warto?

Panasonic Z95B to telewizor dla wymagających. Nie próbuje oślepić spektakularnymi efektami czy rewolucyjnymi funkcjami. Zamiast tego skupia się na fundamentach: doskonałej jakości obrazu, precyzyjnym odwzorowaniu kolorów i funkcjonalności, która służy treści.

Panasonic Z95B

Dla kogo? Dla kinomanów ceniących referencyjną jakość obrazu, graczy potrzebujących niskiego input lagu i przestrzennego dźwięku oraz osób, które wolą jeden bardzo dobry telewizor od zestawu TV + soundbar. Ta grupa klientów będzie Z95B absolutnie zachwycona.

Kto będzie rozczarowany? Jeśli oczekujecie najjaśniejszego możliwego obrazu bez dodatkowego majstrowania, preferujecie najnowsze funkcje smart TV lub potrzebujecie więcej niż dwóch portów HDMI 2.1 to lepiej zastanowić się dwa razy przed kupnem. Z95B jest fantastyczny, ale tę grupę osób może ciut rozczarować.

Po kilku tygodniach z Z95B mogę powiedzieć jedno: to telewizor, który nie próbuje być wszystkim dla wszystkich. To maszyna do odtwarzania treści w najwyższej możliwej jakości. A jeśli to właśnie szukacie, trudno znaleźć lepszą alternatywę.

Maciej Gajewski 16.09.2025 08:46

