NAVEE zapowiada nową erę inteligentnej mobilności na IFA 2025

O godzinie 14:00 w hali 10.2, (stoisko 101), NAVEE zaprezentuje swoją najważniejszą premierę produktową, odsłaniając filozofię marki: „No Limits” (Bez Granic). Od codziennych dojazdów, przez eksplorację terenową, przygody off-road, aż po sport i rozrywkę – zróżnicowana oferta obejmuje terenowe i miejskie hulajnogi - każda wyposażona w przełomowe technologie.

Od e-hulajnóg po e-rowery, od ulic i trudnych szlaków po pola golfowe – NAVEE przesuwa granice mobilności.

Najważniejsze produkty:

Seria XT5 — Stworzone do dzikiej jazdy

Seria NAVEE XT5 wyznacza nowy standard w hulajnogach terenowych dzięki pierwszemu w branży systemowi zawieszenia na sprężynach Front and Rear Mid-Mounted Damping Arm™, zapewniającemu niezrównaną stabilność i komfort w każdym terenie. Napędzana podwójnymi silnikami 2200 W, XT5 Ultra pokonuje nachylenia do 45% i oferuje zasięg do 90 km — redefiniując pojęcie nieograniczonej przygody. XT5 Max wprowadza wiodącą w branży technologię zewnętrznej baterii: opcjonalny pakiet 468 Wh pozwala natychmiast zwiększyć zasięg o 50 km, osiągając imponujący maksymalny dystans 110 km.

Serie ST5 i GT5 — Ulepszone hulajnogi do miasta

Seria ST5 to flagowy model NAVEE do miejskich dojazdów, zaprojektowany tak, by radzić sobie w 95% warunków drogowych w mieście. Dzięki mocy maksymalnej 1650 W, rozszerzonemu zasięgowi do 160 km (przy dodatkowej baterii) i możliwości pokonywania wzniesień do 28%, ST5 Max łączy moc z wytrzymałością dla wymagających użytkowników. Każdy model jest wyposażony w opatentowany system zawieszenia Damping Arm™ oraz inteligentny wyświetlacz TFT 3,5” — zapewniając stabilną, bezpieczną i komfortową jazdę.

Seria GT5 została zaprojektowana jako bardziej dostępne rozwiązanie dla osób dojeżdżających. Z silnikiem 1638 W, GT5 Max oferuje zasięg do 85 km i pokonuje nachylenia do 28%. Dzięki przedniemu widelcowi i tylnemu amortyzatorowi hydrauliczno-cylindrowemu świetnie radzi sobie z miejskimi nierównościami, zapewniając wygodę i niezawodność.

Dodatkowe innowacje NAVEE:

K100 Scooters — Bezpieczne dla dzieci: GPS, kolorowe światła, mocne silniki, niezawodne hamulce bębnowe.

E-Bikes — Moc i wszechstronność:

Screenshot

Birdie 3X — Inteligentna mobilność golfowa: składane wózki, tryb auto-follow, dwa silniki 240 W, wytrzymałość na 36 dołków

Screenshot

Od szlaków terenowych po miejskie ulice, od dorosłych użytkowników po dzieci, w hulajnogach, rowerach elektrycznych, cargo bike’ach i wózkach golfowych — NAVEE nigdy nie stawia granic mobilności.

Ceny i dostępność

Nowa oferta NAVEE zostanie po raz pierwszy zaprezentowana na IFA 2025. Szczegółowe ceny i dostępność rynkowa zostaną ogłoszone wkrótce.



Spiders Web 05.09.2025 07:00

Lokowanie produktu : NAVEE