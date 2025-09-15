Linie lotnicze wolą, żebyś tego nie wiedział. Możesz dostać nawet 600 euro za opóźniony lot

Ładowanie...

Większość osób w takim momencie zaciska zęby i liczy stracony czas. Tymczasem linie lotnicze doskonale wiedzą, że powinny Ci zapłacić. I to nie jakieś grosze. Mówimy o kwotach od 250 do 600 euro.

To nie jest dobra wola linii lotniczej. To Twoje prawo, gwarantowane przez przepisy Unii Europejskiej. I, jak się domyślasz, linie lotnicze wolą, żebyś o tym nie wiedział.

Kiedy należy Ci się odszkodowanie za opóźniony lot?

Zasady są proste. Masz prawo do odszkodowania, jeśli Twój lot:

rozpoczynał się w Unii Europejskiej, lub

lądował w UE i obsługiwał go unijny przewoźnik,

a opóźnienie wyniosło co najmniej 3 godziny.

Wysokość odszkodowania zależy od długości trasy:

250 euro – loty do 1500 km,

400 euro – loty między 1500 a 3500 km,

600 euro – loty dłuższe niż 3500 km.

Podstawą jest Rozporządzenie (WE) 261/2004. Przepisy obowiązują we wszystkich krajach Unii i mają pierwszeństwo przed prawem krajowym. Linie nie mogą ich ignorować ani dowolnie interpretować.

Dlaczego linie lotnicze utrudniają wypłaty?

– Z naszej praktyki wynika, że wielu pasażerów w ogóle nie składa reklamacji, choć ma do tego pełneprawo – tłumaczy adwokat David Janoszka z firmy AirCashBack. – Przewoźnicy stosują różne taktykiopóźniania lub odmawiania wypłat. Odmawiają, przeciągają sprawę, wysyłają pisma pełne prawniczego bełkotu. Liczą, że pasażer w końcu zrezygnuje. W rzeczywistości w większości przypadków wystarczy konsekwencja, aby odzyskać należne pieniądze.

Jak odzyskać pieniądze?

To prostsze niż myślisz. Oto plan minimum:

Zachowaj dokumenty – kartę pokładową, rezerwację, potwierdzenie opóźnienia. Sprawdź czas przylotu – decydujący jest moment otwarcia drzwi samolotu, a nie godzina startu. Złóż reklamację do przewoźnika – najlepiej mailowo lub przez formularz na stronie internetowej. Nie poddawaj się przy pierwszej odmowie – jeśli linia odrzuci wniosek, eskaluj sprawę.



Nie każdy pasażer ma czas i nerwy, aby prowadzić spór z linią lotniczą. W takiej sytuacji można

skorzystać z pomocy firm specjalizujących się w dochodzeniu odszkodowań, takich jak AirCashBack.

Najważniejsze fakty, które warto zapamiętać.

Odszkodowanie za opóźniony lot to prawo, a nie dobra wola przewoźnika. Wysokość świadczenia wynosi od 250 do 600 euro – w zależności od długości trasy. Zachowaj dokumenty podróży, rób zdjęcia tablic z opóźnieniami. Awaria techniczna samolotu nie jest powodem do odmowy wypłaty odszkodowania. Konsekwencja i cierpliwość to połowa sukcesu.



Opóźniony lot nie musi kończyć się tylko frustracją pasażera. Może oznaczać także konkretne pieniądze

na Twoim koncie. Jak podkreśla mecenas David Janoszka z AirCashBack, każdy pasażer ma prawo walczyć o swoje pieniądze – a linie lotnicze nie są w tej walce bezkarne.

Spiders Web 15.09.2025 09:01

Lokowanie produktu : AirCashBack

Ładowanie...