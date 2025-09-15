  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Linie lotnicze wolą, żebyś tego nie wiedział. Możesz dostać nawet 600 euro za opóźniony lot

Lokowanie produktu: AirCashBack

Opóźniony lot? Jeśli choć raz przytrafiła Ci się taka sytuacja, to wiesz, jak to wygląda. Tablica odlotów zmienia godziny, pasażerowie zniecierpliwieni kłębią się pod bramką, a Ty zaczynasz się zastanawiać, czy w ogóle dotrzesz do celu.

Spiders Web
Linie lotnicze wolą, żebyś tego nie wiedział. Możesz dostać nawet 600 euro za opóźniony lot

Większość osób w takim momencie zaciska zęby i liczy stracony czas. Tymczasem linie lotnicze doskonale wiedzą, że powinny Ci zapłacić. I to nie jakieś grosze. Mówimy o kwotach od 250 do 600 euro.

To nie jest dobra wola linii lotniczej. To Twoje prawo, gwarantowane przez przepisy Unii Europejskiej. I, jak się domyślasz, linie lotnicze wolą, żebyś o tym nie wiedział.

Kiedy należy Ci się odszkodowanie za opóźniony lot?

Zasady są proste. Masz prawo do odszkodowania, jeśli Twój lot:

  • rozpoczynał się w Unii Europejskiej, lub
  • lądował w UE i obsługiwał go unijny przewoźnik,

a opóźnienie wyniosło co najmniej 3 godziny.

Wysokość odszkodowania zależy od długości trasy:

  • 250 euro – loty do 1500 km,
  • 400 euro – loty między 1500 a 3500 km,
  • 600 euro – loty dłuższe niż 3500 km.

Podstawą jest Rozporządzenie (WE) 261/2004. Przepisy obowiązują we wszystkich krajach Unii i mają pierwszeństwo przed prawem krajowym. Linie nie mogą ich ignorować ani dowolnie interpretować.

Dlaczego linie lotnicze utrudniają wypłaty?

– Z naszej praktyki wynika, że wielu pasażerów w ogóle nie składa reklamacji, choć ma do tego pełneprawo – tłumaczy adwokat David Janoszka z firmy AirCashBack. – Przewoźnicy stosują różne taktykiopóźniania lub odmawiania wypłat. Odmawiają, przeciągają sprawę, wysyłają pisma pełne prawniczego bełkotu. Liczą, że pasażer w końcu zrezygnuje. W rzeczywistości w większości przypadków wystarczy konsekwencja, aby odzyskać należne pieniądze.

Jak odzyskać pieniądze?

To prostsze niż myślisz. Oto plan minimum:

  1. Zachowaj dokumenty – kartę pokładową, rezerwację, potwierdzenie opóźnienia.
  2. Sprawdź czas przylotu – decydujący jest moment otwarcia drzwi samolotu, a nie godzina startu.
  3. Złóż reklamację do przewoźnika – najlepiej mailowo lub przez formularz na stronie internetowej.
  4. Nie poddawaj się przy pierwszej odmowie – jeśli linia odrzuci wniosek, eskaluj sprawę.


Nie każdy pasażer ma czas i nerwy, aby prowadzić spór z linią lotniczą. W takiej sytuacji można
skorzystać z pomocy firm specjalizujących się w dochodzeniu odszkodowań, takich jak AirCashBack.

Najważniejsze fakty, które warto zapamiętać.

  1. Odszkodowanie za opóźniony lot to prawo, a nie dobra wola przewoźnika.
  2. Wysokość świadczenia wynosi od 250 do 600 euro – w zależności od długości trasy.
  3. Zachowaj dokumenty podróży, rób zdjęcia tablic z opóźnieniami.
  4. Awaria techniczna samolotu nie jest powodem do odmowy wypłaty odszkodowania.
  5. Konsekwencja i cierpliwość to połowa sukcesu.

Opóźniony lot nie musi kończyć się tylko frustracją pasażera. Może oznaczać także konkretne pieniądze
na Twoim koncie. Jak podkreśla mecenas David Janoszka z AirCashBack, każdy pasażer ma prawo walczyć o swoje pieniądze – a linie lotnicze nie są w tej walce bezkarne.

Spiders Web
15.09.2025 09:01
Lokowanie produktu: AirCashBack
Tagi: LotniskalotypodróżeSamoloty
Najnowsze
8:22
Mieszkam w miejscu, gdzie czuć wojnę. Opowiem wam o moim strachu
Aktualizacja: 2025-09-15T08:22:51+02:00
7:10
Nie zdążyłeś kupić iPhone'a 17, a oni pokażą zaraz coś nowego. Aż 10 nowych produktów
Aktualizacja: 2025-09-15T07:10:06+02:00
7:00
Magda Gessler wyrzuca iPhone’a jak talerze. Weźmie Samsunga
Aktualizacja: 2025-09-15T07:00:00+02:00
6:45
Jaką kamerę samochodową wybrać w 2025 r.? Sprawdź nasze propozycje
Aktualizacja: 2025-09-15T06:45:00+02:00
6:30
AirPods Pro 3 są świetne. Ale... nie wymienię swoich AirPods Pro 2
Aktualizacja: 2025-09-15T06:30:00+02:00
6:15
Slow tech to potrzeba, czy pozerstwo? Chyba trochę jedno i drugie
Aktualizacja: 2025-09-15T06:15:00+02:00
18:41
To jedno z ostatnich miłych miejsc w internecie. Nie spodziewałem się tam takich historii
Aktualizacja: 2025-09-14T18:41:43+02:00
17:33
Nowy wpis na paragonie. Ministerstwo wyjaśnia
Aktualizacja: 2025-09-14T17:33:06+02:00
16:46
Samolot lądował w Krakowie i wypadł z pasa. Pasażerowie ewakuowani
Aktualizacja: 2025-09-14T16:46:41+02:00
16:30
Uwaga, ogromne ćwiczenia polskich służb. Będzie słychać strzały i wybuchy
Aktualizacja: 2025-09-14T16:30:00+02:00
16:15
Potężna dostawa czołgów dla polskiej armii. Okręt był wyładowany po brzegi
Aktualizacja: 2025-09-14T16:15:00+02:00
16:00
Historyczny moment. Pierwszy polski pilot zakończył kurs instruktorski na F-35
Aktualizacja: 2025-09-14T16:00:00+02:00
7:51
Tramwaje w Polsce suną po trawie. Żegnamy beton
Aktualizacja: 2025-09-14T07:51:00+02:00
7:41
iPhone 17 Pro nie ma sensu. Lepiej weź iPhone 17 Pro Max - już tłumaczę dlaczego
Aktualizacja: 2025-09-14T07:41:00+02:00
7:31
Garmin Edge 1050 10 miesięcy później. Dla tej jednej rzeczy warto
Aktualizacja: 2025-09-14T07:31:00+02:00
7:21
Poznań przekombinował z biletami. Mieszkańcy wkurzeni ma maksa
Aktualizacja: 2025-09-14T07:21:00+02:00
7:11
Garmin Fenix 8 10 miesięcy później. Znalazłem jedną rysę
Aktualizacja: 2025-09-14T07:11:00+02:00
7:01
Google uważa, że internet kwitnie. Przed sądem mówi inaczej
Aktualizacja: 2025-09-14T07:01:00+02:00
17:15
Uwaga, Lotnisko w Lublinie zamknięte. Polskie myśliwce w powietrzu
Aktualizacja: 2025-09-13T17:15:43+02:00
16:50
Czy Polska ma szanse z Big Techem? Podatek cyfrowy da nam odpowiedź
Aktualizacja: 2025-09-13T16:50:00+02:00
16:40
Klimatyzm czy dorzucamy do pieca? Polskie ministerstwa chyba nie mogą się zdecydować
Aktualizacja: 2025-09-13T16:40:00+02:00
16:30
Podoba ci się automatyczny dubbing na YouTube? Idą jeszcze dalej
Aktualizacja: 2025-09-13T16:30:00+02:00
16:20
Brytyjską prawicę zastąpił ChatGPT. Może czas na polską?
Aktualizacja: 2025-09-13T16:20:00+02:00
16:10
Smartfon wezwał na pomoc pogotowie i straż pożarną. Twój też tak potrafi
Aktualizacja: 2025-09-13T16:10:00+02:00
16:00
Nepal obalił swój rząd. Czas anarchii? Nie, Discorda
Aktualizacja: 2025-09-13T16:00:00+02:00
12:20
iPhone 17 to symbol statusu? Kiedyś to działało, ale dziś już chyba nie
Aktualizacja: 2025-09-13T12:20:56+02:00
7:45
Odkryto nowego towarzysza Ziemi. Ukrywał się w cieniu
Aktualizacja: 2025-09-13T07:45:00+02:00
7:30
Technologia z CERN-u trafi do przychodni. Diagnostyka molekularna na wyciągnięcie ręki
Aktualizacja: 2025-09-13T07:30:00+02:00
7:15
Warszawa miała rosnąć, a hamuje. Koniec marzeń o gigancie
Aktualizacja: 2025-09-13T07:15:00+02:00
7:00
Chcą chłodzić Arktykę aerozolem? Naukowcy biją na alarm
Aktualizacja: 2025-09-13T07:00:00+02:00
6:45
Światło zamiast prądu. Nowy chip AI wywraca stolik
Aktualizacja: 2025-09-13T06:45:00+02:00
6:30
Mars był kiedyś jak Ziemia? Nowe odkrycie zmienia wszystko
Aktualizacja: 2025-09-13T06:30:00+02:00
21:57
Przeglądarka wykryje, że ktoś wchodzi do domu. I ukryje wszystko na ekranie
Aktualizacja: 2025-09-12T21:57:51+02:00
21:04
iPhone 17 już w ofertach operatorów. Tyle zapłacisz
Aktualizacja: 2025-09-12T21:04:55+02:00
19:15
Rozbłyski słoneczne biją rekordy. 60 mln stopni na horyzoncie
Aktualizacja: 2025-09-12T19:15:50+02:00
18:31
Polscy mężczyźni umierają szybciej niż kobiety. Dane są niepokojące
Aktualizacja: 2025-09-12T18:31:54+02:00
17:42
Awaria w Play. Nie działa internet w telefonie i połączenia
Aktualizacja: 2025-09-12T17:42:27+02:00
17:29
Budowali ten zegar przez 20 lat. Nic nie może się z nim równać
Aktualizacja: 2025-09-12T17:29:48+02:00
17:06
Prokuratora uderza w program Czyste powietrze. Milionowe wyłudzenia
Aktualizacja: 2025-09-12T17:06:43+02:00
16:23
Historyczny moment dla Polski. Będziemy robić najnowocześniejsze pociski na świecie
Aktualizacja: 2025-09-12T16:23:16+02:00