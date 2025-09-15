Linie lotnicze wolą, żebyś tego nie wiedział. Możesz dostać nawet 600 euro za opóźniony lot
Opóźniony lot? Jeśli choć raz przytrafiła Ci się taka sytuacja, to wiesz, jak to wygląda. Tablica odlotów zmienia godziny, pasażerowie zniecierpliwieni kłębią się pod bramką, a Ty zaczynasz się zastanawiać, czy w ogóle dotrzesz do celu.
Większość osób w takim momencie zaciska zęby i liczy stracony czas. Tymczasem linie lotnicze doskonale wiedzą, że powinny Ci zapłacić. I to nie jakieś grosze. Mówimy o kwotach od 250 do 600 euro.
To nie jest dobra wola linii lotniczej. To Twoje prawo, gwarantowane przez przepisy Unii Europejskiej. I, jak się domyślasz, linie lotnicze wolą, żebyś o tym nie wiedział.
Kiedy należy Ci się odszkodowanie za opóźniony lot?
Zasady są proste. Masz prawo do odszkodowania, jeśli Twój lot:
- rozpoczynał się w Unii Europejskiej, lub
- lądował w UE i obsługiwał go unijny przewoźnik,
a opóźnienie wyniosło co najmniej 3 godziny.
Wysokość odszkodowania zależy od długości trasy:
- 250 euro – loty do 1500 km,
- 400 euro – loty między 1500 a 3500 km,
- 600 euro – loty dłuższe niż 3500 km.
Podstawą jest Rozporządzenie (WE) 261/2004. Przepisy obowiązują we wszystkich krajach Unii i mają pierwszeństwo przed prawem krajowym. Linie nie mogą ich ignorować ani dowolnie interpretować.
Dlaczego linie lotnicze utrudniają wypłaty?
– Z naszej praktyki wynika, że wielu pasażerów w ogóle nie składa reklamacji, choć ma do tego pełneprawo – tłumaczy adwokat David Janoszka z firmy AirCashBack. – Przewoźnicy stosują różne taktykiopóźniania lub odmawiania wypłat. Odmawiają, przeciągają sprawę, wysyłają pisma pełne prawniczego bełkotu. Liczą, że pasażer w końcu zrezygnuje. W rzeczywistości w większości przypadków wystarczy konsekwencja, aby odzyskać należne pieniądze.
Jak odzyskać pieniądze?
To prostsze niż myślisz. Oto plan minimum:
- Zachowaj dokumenty – kartę pokładową, rezerwację, potwierdzenie opóźnienia.
- Sprawdź czas przylotu – decydujący jest moment otwarcia drzwi samolotu, a nie godzina startu.
- Złóż reklamację do przewoźnika – najlepiej mailowo lub przez formularz na stronie internetowej.
- Nie poddawaj się przy pierwszej odmowie – jeśli linia odrzuci wniosek, eskaluj sprawę.
Nie każdy pasażer ma czas i nerwy, aby prowadzić spór z linią lotniczą. W takiej sytuacji można
skorzystać z pomocy firm specjalizujących się w dochodzeniu odszkodowań, takich jak AirCashBack.
Najważniejsze fakty, które warto zapamiętać.
- Odszkodowanie za opóźniony lot to prawo, a nie dobra wola przewoźnika.
- Wysokość świadczenia wynosi od 250 do 600 euro – w zależności od długości trasy.
- Zachowaj dokumenty podróży, rób zdjęcia tablic z opóźnieniami.
- Awaria techniczna samolotu nie jest powodem do odmowy wypłaty odszkodowania.
- Konsekwencja i cierpliwość to połowa sukcesu.
Opóźniony lot nie musi kończyć się tylko frustracją pasażera. Może oznaczać także konkretne pieniądze
na Twoim koncie. Jak podkreśla mecenas David Janoszka z AirCashBack, każdy pasażer ma prawo walczyć o swoje pieniądze – a linie lotnicze nie są w tej walce bezkarne.