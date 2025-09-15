Jaką kamerę samochodową wybrać w 2025 r.? Sprawdź nasze propozycje

Ładowanie...

Według danych polskiej policji w 2024 r. doszło do ponad 21 tys. wypadków, czyli zdarzeń, w których uczestnicy odnieśli obrażenia lub śmierć. W minionym roku doszło również do ponad 388 tys. kolizji, czyli zdarzeń, które kończyły się tylko na uszkodzonych samochodach. Mówimy wyłącznie o kolizjach, które zostały zgłoszone na policję. Ich rzeczywista liczba jest znacznie wyższa, ale część ze zdarzeń jest załatwiana polubownie przez uczestników. Liczba kolizji wzrasta, a jednocześnie towarzystwa ubezpieczeniowe informują o coraz powszechniejszych wyłudzeniach odszkodowań przez kierowców, którzy celowo powodują kolizję, ale w taki sposób, żeby wyjść na poszkodowanych. Zbierając to wszystko razem otrzymujemy jeden wniosek - bez kamery samochodowej lepiej nie wyjeżdżać z domu.

Jaką kamerę samochodową wybrać?

W poszukiwaniach zależy nam na wygodzie obsługi, jak najlepszej rozdzielczości wideo, bonusem jest tryb parkingowy oraz możliwość pobierania filmów za pomocą aplikacji. W dzisiejszych czasach nie schodzimy poniżej rozdzielczości Full HD, ale im wyższa, tym lepiej. To nie jest fanaberia, tylko obowiązek, bo im gorsza jakość, tym większy problem z poprawnym zidentyfikowaniem samochodu sprawcy. Pojemność wbudowanej pamięci nie jest wyznacznikiem, wszystkie kamery samochodowe obsługują karty pamięci. Oto kilka naszych propozycji.

Wideorejestrator NAVITEL R480 2K

Jest to propozycja z rozsądnego pułapu cenowego, ale jednocześnie oferująca szeroki wachlarz możliwości. Za 399 zł otrzymujemy urządzenie, które obsługuje rozdzielczość 2K (2560 x 1440 pikseli). Zapewnia wysoki poziom szczegółowości i jakości obrazu, dzięki czemu bez trudu odczytamy na nagraniu numery rejestracyjne pojazdów, a nawet znaki drogowe i linie na drodze. Kąt widzenia przedniej kamery to 160 stopni, co umożliwia rejestrowanie obrazu przed pojazdem, ale również z uwzględnieniem pobocza i chodnika. Nic nie umknie oku kamery.

Dużym wyróżnikiem tego modelu jest dołączona do zestawu tylna kamera nagrywająca w Full HD. Jej kąt widzenia to 136 stopni, co ułatwia rejestrowanie martwych stref. Kamera Navitel R480 2K ma czujnik wstrząsów, którego zdaniem jest ochrona przed nadpisaniem plików w sytuacjach awaryjnych.

Wideorejestrator GÖTZE & JENSEN GOLDENLINE DC950 GPS

Jedna z najlepszych propozycji na rynku. Wyróżnia się bardzo wysoką jakością nagrań, bo rejestruje filmy w rozdzielczości 3840x2160 pikseli, czyli w rozdzielczości 4K i w 30 kl./s. Żaden szczegół nie umknie uwagi, jakość jest tak dobra, że nawet nocne nagrania będą umożliwiały ustalenie sprawcy. Kamera może pochwalić się bardzo szerokim kątem widzenia, bo mówimy o 170 stopniach.

W zestawie znajduje się kamera tylna, która nagrywa w rozdzielczości 720 p i 30 kl./s. Ten zestaw umożliwia nagrywanie dwukanałowe, dzięki czemu obrazy zarejestrowane tym urządzeniem dokładnie pokazują przebieg zdarzeń. Kamerę można obsługiwać za pomocą aplikacji. Posiada również tryb parkingowy, który dzięki czujnikowi ruchu i wstrząsów wykrywa nietypowe zdarzenia i automatycznie zapisuje dane. Wideorejestrator zapisuje również dane GPS, kierunek ruchu i prędkość pojazdu.

Wideorejestrator 70MAI M310

To budżetowa propozycja, która jednocześnie udowadnia, że 200 zł absolutnie wystarczy do podstawowego zabezpieczenia się na drodze. Jej atutem są kompaktowe kształty i przyzwoite parametry. Rejestruje obrazy w rozdzielczości 2304x1296 pikseli (2K), ma kąt widzenia 130 stopni. Jakość jest wystarczająca do udowodnienia swoich racji na policji. Dzięki technologii WDR kamera sama dostosowuje parametry nagrywania do warunków oświetleniowych, dzięki czemu na nagraniach zawsze oferowana jest maksymalna jakość.

Kamera pozwala również na 24-godzinny tryb parkingowy. Wykrywa wstrząsy i uruchamia nagrywanie awaryjne w razie potrzeby. Czujni automatycznie zapisuje nagrania w przypadku wykrycia nagłego wstrząsu. System rejestruje materiał na 5 sekund przed zdarzeniem i 25 sekund po jego wystąpieniu. Polubicie głosową obsługę kamery, dzięki czemu nie będziecie musieli odrywać rąk od kierownicy.

Nawigacja do samochodów i ciężarówek NAVITEL RE 5 Dual 5" Europa/Polska Wideorejetrator

A to urządzenie, które jest ciekawostkę, bo łączy w jednym wideorejestrator oraz nawigację z mapami offline. Mogliście myśleć, że w dobie Map Google nawigacje samochodowe wyginęły, ale to nieprawda. Są popularne wśród kierowców ciężarówek i busów, ale znam również kierowców osobówek, którzy również korzystają z tego typu rozwiązań. Navitel RE 5 Dual ma wbudowane mapy 47 krajów i śledzenie warunków drogowym w czasie rzeczywistym, co umożliwia wybranie najkorzystniejszej trasy.

Rejestrator nagrywa w rozdzielczości Full HD i może pochwalić się kątem widzenia wynoszącym 140 stopni. Co najlepsze - urządzenie umożliwia jednoczesne nagrywanie i korzystanie z nawigacji. Atutem jest duży 5-calowy wyświetlacz, który zapewnia doskonałą widoczność wyświetlanych informacji.

Wideorejestrator VANTRUE N4 3 Channel + Karta pamięci SANDISK MicroSDXC 256GB

A na koniec proponujemy nietypową konstrukcję, która sprawi, że absolutnie każda część samochodu jest chroniona. Z przodu posiada bardzo jasną matrycę, kąt widzenia 155 stopni. Z tyłu mamy kąt widzenia 160 stopni, a wyróżnikiem jest wewnętrzna kamera o kącie widzenia 165 stopni, która nagrywa wszystko, co się dzieje w środku oraz w bocznych szybach. Jest idealna dla osób, które świadczą przewozy pasażerskie, ale i niektórzy zwykli użytkownicy docenią nietypowe funkcje.

Kamera posiada rozbudowany tryb parkingowy - potrafi nagrywać ze wszystkich trzech kamer jednocześnie, co sprawia, że nawet mysz nie prześlizgnie się pod waszym samochodem. Może obsługiwać tryb parkingowy z wysoką jakością lub niższą, która nadal pozwala na rozpoznanie sprawcy uszkodzeń pojazdu.

Kamera samochodowa to obowiązek

Niezależnie, który model wybierzesz, to nie zwlekaj, bo według starego powiedzenia kierowcy dzielą się na dwie grupy: tych, którzy mają kamery samochodowe i tych, którzy będą je mieć. Nie daj się zaskoczyć.

