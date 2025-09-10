REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Apple ma pierwszy na świecie telefon kręcący takie wideo. Pełna dominacja

Final Cut Camera 2.0 to aplikacja, która sprawia, że iPhone 17 Pro aspiruje do stania się prawdziwym narzędziem dla profesjonalnych filmowców.

Maciej Gajewski
Final Cut Camera 2.0
REKLAMA

Nowa wersja aplikacji Apple wprowadza obsługę formatu ProRes RAW i technologii genlock, czyniąc z najnowszych telefonów z Cupertino pierwszą mobilną platformę zdolną do tworzenia materiałów na poziomie Hollywoodu.

REKLAMA

ProRes RAW - pierwszy telefon na świecie z obsługą profesjonalnego formatu

iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max to pierwsze telefony w historii, które potrafią nagrywać w formacie ProRes RAW. Surowe dane z matrycy iPhone'a można teraz wykorzystać w postprodukcji z pełną swobodą twórczą, jakiej oczekują profesjonalni filmowcy.

Czytaj też:

ProRes RAW zachowuje nietknięte informacje bezpośrednio z matrycy aparatu, oferując niespotykane wcześniej możliwości kontroli nad ekspozycją, balansem bieli i odcieniem podczas montażu.

Dzięki dedykowanemu silnikowi Media Engine w chipach Apple Silicon, format ten zapewnia szybsze eksportowanie i mniejsze, bardziej elastyczne pliki niż inne formaty RAW. To oznacza, że twórcy mogą pracować z materiałem surowym bez kompromisów w wydajności - coś, co dotychczas było możliwe jedynie z użyciem droższego sprzętu.

Genlock i open gate - technologie z filmowej ekstraklasy

Final Cut Camera 2.0 wprowadza także obsługę technologii genlock - rozwiązania używanego w profesjonalnych produkcjach do precyzyjnej synchronizacji obrazu z wielu kamer. Genlock zapewnia, że każda klatka jest idealnie zsynchronizowana z sygnałem referencyjnym, eliminując godziny ręcznego ich dopasowywania w postprodukcji.

Dzięki współpracy z Blackmagic Design dostępna jest już stacja dokująca Camera ProDock, która rozszerza możliwości iPhone'a 17 Pro o profesjonalne złącza BNC. To oznacza, że iPhone może być teraz pełnoprawnym członkiem wielokamerowego setupu w studiu telewizyjnym czy na planie filmowym.

Nowa aplikacja wprowadza również funkcję nagrywania open gate, która wykorzystuje pełny sensor kamery do rejestracji szerszego pola widzenia w rozdzielczościach przekraczających DCI 4K. Dla reżyserów i operatorów to prawdziwa gratka - możliwość późniejszego rekadrowania, stabilizacji i ustalania końcowych proporcji obrazu bez utraty jakości. Ta funkcja sprawia, że jedno ujęcie może służyć do stworzenia kilku różnych kompozycji - od panoramicznych kadrów po mocno przycięte detale.

iPhone 17 zapewnia również kamerę Center Stage z kwadratowym sensorem 18 MPix. Final Cut Camera 2.0 w pełni ją wykorzystuje i oferuje manualne ustawienia dla pełnej kontroli twórczej. Nowy przedni aparat pozwala na nagrywanie wideo w orientacji poziomej bez obracania telefonu - rozwiązanie, które docenią wszyscy twórcy vlogów, wywiadów czy materiałów edukacyjnych. Funkcja automatycznego poszerzania kadru podczas selfie grupowych sprawia, że wszyscy zmieszczą się w ujęciu bez konieczności wykonywania gimnastyki z telefonem.

Apple Log 2 i profesjonalny workflow

Dla najbardziej wymagających użytkowników Final Cut Camera 2.0 wprowadza obsługę Apple Log 2, umożliwiającą rejestrację szerszego gamutu barw w formatach ProRes i HEVC. W połączeniu z nadchodzącymi aktualizacjami Final Cut Pro 11.2 i Final Cut Pro dla iPada filmowcy zyskają bezpośrednią kontrolę nad materiałem ProRes RAW z iPhone'a.

System kodów czasowych z opcjami takimi jak Pora dnia, Record Run czy zewnętrzny kod czasowy zapewnia precyzyjną identyfikację nagranego materiału podczas postprodukcji.

Integracja z ekosystemem Apple i nie tylko

Final Cut Camera 2.0 bezproblemowo integruje się z funkcją Live Multicam w Final Cut Pro na iPada, umożliwiając sterowanie nawet czterema iPhone'ami jednocześnie podczas nagrania. Reżyser może w czasie rzeczywistym regulować ekspozycję, ostrość czy zoom na każdym z podłączonych urządzeń, tworząc prawdziwe centrum kontroli mobilnej produkcji.

Aplikacja obsługuje także nagrywanie ProRes w jakości 4K przy 60 klatkach na sekundę na nowym teleobiektywie 200 mm, co otwiera jeszcze więcej możliwości kadrowania. A wszystko to w telefonie, który zmieści się w kieszeni - gdyby ktoś pięć lat temu powiedział, że iPhone będzie konkurencją dla profesjonalnych kamer zostałby uznany za fantastę.

REKLAMA

Dostępność i wymagania

Final Cut Camera 2.0 będzie dostępny w App Store jeszcze we wrześniu jako bezpłatna aplikacja lub aktualizacja istniejącej wersji. Podstawowe funkcje działają na iPhone'ach od modelu XS z systemem iOS 18.6, ale najnowsze możliwości jak ProRes RAW i genlock wymagają iPhone'a 17 Pro z iOS 26.

REKLAMA
Maciej Gajewski
10.09.2025 20:52
Tagi: AppleFinal CutWideo
Najnowsze
20:23
iPhone 17 kontra iPhone 16. Który "tani" smartfon Apple się opłaca?
Aktualizacja: 2025-09-10T20:23:42+02:00
20:07
iPhone 17 Pro ma sprytną funkcję ekranu, o której Apple nie mówi
Aktualizacja: 2025-09-10T20:07:08+02:00
19:44
Apple chce, abyś nosił iPhone'a na pasku ze śmieci. Za skromne 319 zł
Aktualizacja: 2025-09-10T19:44:36+02:00
19:16
iPhone 17 Pro? Nie warto. To sprzedawanie detali jako przełomów
Aktualizacja: 2025-09-10T19:16:46+02:00
18:56
PlayStation 6 już wygrywa z przyszłym Xboxem. W kwestii szacunku do graczy
Aktualizacja: 2025-09-10T18:56:58+02:00
18:07
iPhone 17 Pro w Europie ma gorszy akumulator. Powodem jest tacka
Aktualizacja: 2025-09-10T18:07:50+02:00
17:28
iPhone Air kontra Samsung Galaxy S25 Edge. Pojedynek cieniasów
Aktualizacja: 2025-09-10T17:28:13+02:00
17:12
iPhone 17 Pro - dlaczego po 5 latach łamię zasadę i kupuję na premierę
Aktualizacja: 2025-09-10T17:12:37+02:00
16:57
Białoruś: ostrzegaliśmy Polskę przed dronami
Aktualizacja: 2025-09-10T16:57:25+02:00
16:49
iPhone 17 z niezwykłym zabezpieczeniem. To kompletna nowość
Aktualizacja: 2025-09-10T16:49:07+02:00
16:43
Apple obniża cenę iPhone 16, dlatego telefon podrożał. Zaraz, co?
Aktualizacja: 2025-09-10T16:43:32+02:00
16:26
Rosjanie: nie było żadnych dronów. Trolle podważają polskie komunikaty
Aktualizacja: 2025-09-10T16:26:34+02:00
16:04
Yale: "Myśl o wierceniu w drzwiach jest przerażająca". Ich nowy zamek ma to zmienić
Aktualizacja: 2025-09-10T16:04:45+02:00
15:49
Spotify wreszcie to zrobiło. Bezstratny dźwięk już dostępny, bez dopłat
Aktualizacja: 2025-09-10T15:49:41+02:00
14:55
Polska chce uruchomić Artykuł 4 NATO. Jest wniosek, takie są skutki
Aktualizacja: 2025-09-10T14:55:17+02:00
13:57
Nie musisz kupować nowych AirPods Pro 3. Najlepsza funkcja dostępna w poprzednim modelu
Aktualizacja: 2025-09-10T13:57:01+02:00
12:55
Apple Watch Ultra 3 kontra Ultra 2. Sprawdziłem na papierze, czy warto
Aktualizacja: 2025-09-10T12:55:57+02:00
12:43
Dezinformacja wchodzi do Polski łatwiej niż drony. Przeraziłem się, widząc efekty
Aktualizacja: 2025-09-10T12:43:19+02:00
11:09
Tak zestrzelono rosyjskie drony nad Polską. Jest nagranie
Aktualizacja: 2025-09-10T11:09:57+02:00
11:02
iPhone Air to smartfon, którego pragnę, ale to byłby związek bez przyszłości
Aktualizacja: 2025-09-10T11:02:29+02:00
10:19
iPhone Air może i ma płaskowyż zamiast wyspy aparatu, ale za to i tak się giba
Aktualizacja: 2025-09-10T10:19:39+02:00
10:04
Jakie tanie słuchawki bezprzewodowe kupić? Te od Huaweia brzmią jak rozsądny wybór
Aktualizacja: 2025-09-10T10:04:28+02:00
9:34
Takiej magii się nie spodziewałem. Piekarnik, który nawet amatora zamieni w szefa kuchni
Aktualizacja: 2025-09-10T09:34:18+02:00
8:56
iOS 26 oficjalnie - Apple potwierdził datę. Oto co się zmienia
Aktualizacja: 2025-09-10T08:56:57+02:00
8:01
Polska przestrzeń naruszona przez rosyjskie drony. Jest Alert RCB
Aktualizacja: 2025-09-10T08:01:29+02:00
7:45
Zakładam nowe słuchawki Apple’a i nic nie słyszę - bo o to chodzi
Aktualizacja: 2025-09-10T07:45:02+02:00
6:45
Wielki nieobecny pokazu Apple. Dwie litery palą Tima Cooka ze wstydu
Aktualizacja: 2025-09-10T06:45:00+02:00
6:34
Widzimy kolory tak samo? Naukowcy w końcu mają odpowiedź
Aktualizacja: 2025-09-10T06:34:00+02:00
6:23
iPhone 17, Air i Pro w pigułce - 10 rzeczy, które trzeba wiedzieć
Aktualizacja: 2025-09-10T06:23:00+02:00
6:12
Nowe fakty o przodkach Polaków. Nasze pochodzenie to nie mit
Aktualizacja: 2025-09-10T06:12:00+02:00
6:01
Znaleźli sposób na kolejki w PSZOK-u. Wizyta ze śmieciami jak u lekarza
Aktualizacja: 2025-09-10T06:01:00+02:00
21:38
iPhone 17 ze 120 Hz. Apple w końcu bez wstydu, to ważna zmiana
Aktualizacja: 2025-09-09T21:38:22+02:00
21:22
Polskie ceny Apple Watch 11, AirPods Pro 3 i Watch Ultra 3. Jest zaskakująco dobrze
Aktualizacja: 2025-09-09T21:22:16+02:00
21:07
Apple wyręczył Biały Dom i sam zrobił Trump Phone'a
Aktualizacja: 2025-09-09T21:07:40+02:00
20:59
iPhone 17 – mamy polskie ceny. Niby taniej, ale drożej
Aktualizacja: 2025-09-09T20:59:49+02:00
20:18
iPhone 17 Pro (Max) jest cudowny. Nowa wyspa aparatu i te kolory
Aktualizacja: 2025-09-09T20:18:45+02:00
20:05
iPhone Air oficjalnie. Może jest cienki, ale za to jest potworem
Aktualizacja: 2025-09-09T20:05:39+02:00
19:54
iPhone 17 - oto on. Prośby zostały wysłuchane
Aktualizacja: 2025-09-09T19:54:10+02:00
19:44
Apple Watch SE 3 zmienia definicję taniego zegarka. Na lepsze
Aktualizacja: 2025-09-09T19:44:24+02:00
19:43
Apple Watch 11 mnie rozczarował. Nie brałbym nawet za darmo
Aktualizacja: 2025-09-09T19:43:07+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA