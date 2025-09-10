Apple ma pierwszy na świecie telefon kręcący takie wideo. Pełna dominacja

Ładowanie...

Nowa wersja aplikacji Apple wprowadza obsługę formatu ProRes RAW i technologii genlock, czyniąc z najnowszych telefonów z Cupertino pierwszą mobilną platformę zdolną do tworzenia materiałów na poziomie Hollywoodu.

REKLAMA

ProRes RAW - pierwszy telefon na świecie z obsługą profesjonalnego formatu

iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max to pierwsze telefony w historii, które potrafią nagrywać w formacie ProRes RAW. Surowe dane z matrycy iPhone'a można teraz wykorzystać w postprodukcji z pełną swobodą twórczą, jakiej oczekują profesjonalni filmowcy.

Czytaj też:

ProRes RAW zachowuje nietknięte informacje bezpośrednio z matrycy aparatu, oferując niespotykane wcześniej możliwości kontroli nad ekspozycją, balansem bieli i odcieniem podczas montażu.

Dzięki dedykowanemu silnikowi Media Engine w chipach Apple Silicon, format ten zapewnia szybsze eksportowanie i mniejsze, bardziej elastyczne pliki niż inne formaty RAW. To oznacza, że twórcy mogą pracować z materiałem surowym bez kompromisów w wydajności - coś, co dotychczas było możliwe jedynie z użyciem droższego sprzętu.

Genlock i open gate - technologie z filmowej ekstraklasy

Final Cut Camera 2.0 wprowadza także obsługę technologii genlock - rozwiązania używanego w profesjonalnych produkcjach do precyzyjnej synchronizacji obrazu z wielu kamer. Genlock zapewnia, że każda klatka jest idealnie zsynchronizowana z sygnałem referencyjnym, eliminując godziny ręcznego ich dopasowywania w postprodukcji.

Dzięki współpracy z Blackmagic Design dostępna jest już stacja dokująca Camera ProDock, która rozszerza możliwości iPhone'a 17 Pro o profesjonalne złącza BNC. To oznacza, że iPhone może być teraz pełnoprawnym członkiem wielokamerowego setupu w studiu telewizyjnym czy na planie filmowym.

Nowa aplikacja wprowadza również funkcję nagrywania open gate, która wykorzystuje pełny sensor kamery do rejestracji szerszego pola widzenia w rozdzielczościach przekraczających DCI 4K. Dla reżyserów i operatorów to prawdziwa gratka - możliwość późniejszego rekadrowania, stabilizacji i ustalania końcowych proporcji obrazu bez utraty jakości. Ta funkcja sprawia, że jedno ujęcie może służyć do stworzenia kilku różnych kompozycji - od panoramicznych kadrów po mocno przycięte detale.

iPhone 17 zapewnia również kamerę Center Stage z kwadratowym sensorem 18 MPix. Final Cut Camera 2.0 w pełni ją wykorzystuje i oferuje manualne ustawienia dla pełnej kontroli twórczej. Nowy przedni aparat pozwala na nagrywanie wideo w orientacji poziomej bez obracania telefonu - rozwiązanie, które docenią wszyscy twórcy vlogów, wywiadów czy materiałów edukacyjnych. Funkcja automatycznego poszerzania kadru podczas selfie grupowych sprawia, że wszyscy zmieszczą się w ujęciu bez konieczności wykonywania gimnastyki z telefonem.

Apple Log 2 i profesjonalny workflow

Dla najbardziej wymagających użytkowników Final Cut Camera 2.0 wprowadza obsługę Apple Log 2, umożliwiającą rejestrację szerszego gamutu barw w formatach ProRes i HEVC. W połączeniu z nadchodzącymi aktualizacjami Final Cut Pro 11.2 i Final Cut Pro dla iPada filmowcy zyskają bezpośrednią kontrolę nad materiałem ProRes RAW z iPhone'a.

System kodów czasowych z opcjami takimi jak Pora dnia, Record Run czy zewnętrzny kod czasowy zapewnia precyzyjną identyfikację nagranego materiału podczas postprodukcji.

Integracja z ekosystemem Apple i nie tylko

Final Cut Camera 2.0 bezproblemowo integruje się z funkcją Live Multicam w Final Cut Pro na iPada, umożliwiając sterowanie nawet czterema iPhone'ami jednocześnie podczas nagrania. Reżyser może w czasie rzeczywistym regulować ekspozycję, ostrość czy zoom na każdym z podłączonych urządzeń, tworząc prawdziwe centrum kontroli mobilnej produkcji.

Aplikacja obsługuje także nagrywanie ProRes w jakości 4K przy 60 klatkach na sekundę na nowym teleobiektywie 200 mm, co otwiera jeszcze więcej możliwości kadrowania. A wszystko to w telefonie, który zmieści się w kieszeni - gdyby ktoś pięć lat temu powiedział, że iPhone będzie konkurencją dla profesjonalnych kamer zostałby uznany za fantastę.

REKLAMA

Dostępność i wymagania

Final Cut Camera 2.0 będzie dostępny w App Store jeszcze we wrześniu jako bezpłatna aplikacja lub aktualizacja istniejącej wersji. Podstawowe funkcje działają na iPhone'ach od modelu XS z systemem iOS 18.6, ale najnowsze możliwości jak ProRes RAW i genlock wymagają iPhone'a 17 Pro z iOS 26.

REKLAMA

Maciej Gajewski 10.09.2025 20:52

Ładowanie...