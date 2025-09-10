Apple ma pierwszy na świecie telefon kręcący takie wideo. Pełna dominacja
Final Cut Camera 2.0 to aplikacja, która sprawia, że iPhone 17 Pro aspiruje do stania się prawdziwym narzędziem dla profesjonalnych filmowców.
Nowa wersja aplikacji Apple wprowadza obsługę formatu ProRes RAW i technologii genlock, czyniąc z najnowszych telefonów z Cupertino pierwszą mobilną platformę zdolną do tworzenia materiałów na poziomie Hollywoodu.
ProRes RAW - pierwszy telefon na świecie z obsługą profesjonalnego formatu
iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max to pierwsze telefony w historii, które potrafią nagrywać w formacie ProRes RAW. Surowe dane z matrycy iPhone'a można teraz wykorzystać w postprodukcji z pełną swobodą twórczą, jakiej oczekują profesjonalni filmowcy.
ProRes RAW zachowuje nietknięte informacje bezpośrednio z matrycy aparatu, oferując niespotykane wcześniej możliwości kontroli nad ekspozycją, balansem bieli i odcieniem podczas montażu.
Dzięki dedykowanemu silnikowi Media Engine w chipach Apple Silicon, format ten zapewnia szybsze eksportowanie i mniejsze, bardziej elastyczne pliki niż inne formaty RAW. To oznacza, że twórcy mogą pracować z materiałem surowym bez kompromisów w wydajności - coś, co dotychczas było możliwe jedynie z użyciem droższego sprzętu.
Genlock i open gate - technologie z filmowej ekstraklasy
Final Cut Camera 2.0 wprowadza także obsługę technologii genlock - rozwiązania używanego w profesjonalnych produkcjach do precyzyjnej synchronizacji obrazu z wielu kamer. Genlock zapewnia, że każda klatka jest idealnie zsynchronizowana z sygnałem referencyjnym, eliminując godziny ręcznego ich dopasowywania w postprodukcji.
Dzięki współpracy z Blackmagic Design dostępna jest już stacja dokująca Camera ProDock, która rozszerza możliwości iPhone'a 17 Pro o profesjonalne złącza BNC. To oznacza, że iPhone może być teraz pełnoprawnym członkiem wielokamerowego setupu w studiu telewizyjnym czy na planie filmowym.
Nowa aplikacja wprowadza również funkcję nagrywania open gate, która wykorzystuje pełny sensor kamery do rejestracji szerszego pola widzenia w rozdzielczościach przekraczających DCI 4K. Dla reżyserów i operatorów to prawdziwa gratka - możliwość późniejszego rekadrowania, stabilizacji i ustalania końcowych proporcji obrazu bez utraty jakości. Ta funkcja sprawia, że jedno ujęcie może służyć do stworzenia kilku różnych kompozycji - od panoramicznych kadrów po mocno przycięte detale.
iPhone 17 zapewnia również kamerę Center Stage z kwadratowym sensorem 18 MPix. Final Cut Camera 2.0 w pełni ją wykorzystuje i oferuje manualne ustawienia dla pełnej kontroli twórczej. Nowy przedni aparat pozwala na nagrywanie wideo w orientacji poziomej bez obracania telefonu - rozwiązanie, które docenią wszyscy twórcy vlogów, wywiadów czy materiałów edukacyjnych. Funkcja automatycznego poszerzania kadru podczas selfie grupowych sprawia, że wszyscy zmieszczą się w ujęciu bez konieczności wykonywania gimnastyki z telefonem.
Apple Log 2 i profesjonalny workflow
Dla najbardziej wymagających użytkowników Final Cut Camera 2.0 wprowadza obsługę Apple Log 2, umożliwiającą rejestrację szerszego gamutu barw w formatach ProRes i HEVC. W połączeniu z nadchodzącymi aktualizacjami Final Cut Pro 11.2 i Final Cut Pro dla iPada filmowcy zyskają bezpośrednią kontrolę nad materiałem ProRes RAW z iPhone'a.
System kodów czasowych z opcjami takimi jak Pora dnia, Record Run czy zewnętrzny kod czasowy zapewnia precyzyjną identyfikację nagranego materiału podczas postprodukcji.
Integracja z ekosystemem Apple i nie tylko
Final Cut Camera 2.0 bezproblemowo integruje się z funkcją Live Multicam w Final Cut Pro na iPada, umożliwiając sterowanie nawet czterema iPhone'ami jednocześnie podczas nagrania. Reżyser może w czasie rzeczywistym regulować ekspozycję, ostrość czy zoom na każdym z podłączonych urządzeń, tworząc prawdziwe centrum kontroli mobilnej produkcji.
Aplikacja obsługuje także nagrywanie ProRes w jakości 4K przy 60 klatkach na sekundę na nowym teleobiektywie 200 mm, co otwiera jeszcze więcej możliwości kadrowania. A wszystko to w telefonie, który zmieści się w kieszeni - gdyby ktoś pięć lat temu powiedział, że iPhone będzie konkurencją dla profesjonalnych kamer zostałby uznany za fantastę.
Dostępność i wymagania
Final Cut Camera 2.0 będzie dostępny w App Store jeszcze we wrześniu jako bezpłatna aplikacja lub aktualizacja istniejącej wersji. Podstawowe funkcje działają na iPhone'ach od modelu XS z systemem iOS 18.6, ale najnowsze możliwości jak ProRes RAW i genlock wymagają iPhone'a 17 Pro z iOS 26.