Na topowe karty GeForce poczekamy dłużej. Ale chyba nie warto

Wygląda na to, że będziemy musieli dłużej poczekać na karty graficzne GeForce RTX 50 Super. Czy aby jednak warto, skoro obecne modele są dostępne w świetnych cenach?

Albert Żurek
Karta graficzna GeForce RTX
O tym, że NVIDIA przygotowuje odświeżone układy z serii RTX 50, wiemy już co najmniej od kilku miesięcy. Oczekiwaliśmy jednak, że nowe modele zostaną wprowadzone na rynek jeszcze w tym roku. Niestety, ale tak nie będzie - zaufany informator ujawnił, kiedy możemy oczekiwać nowych, najpotężniejszych konsumenckich kart graficznych na świecie. 

NVIDIA GeForce RTX 50 Super dopiero w następnym roku

Wcześniejsze doniesienia wskazywały na to, że GeForce RTX 50 Super zostaną wydane w czwartym kwartale 2025 r. Nie było jednak wiadomo, czy nastąpi to w październiku, listopadzie, czy może grudniu. Plotki właśnie zostały zdementowane przez zaufanego informatora hongxing2020, który dysponuje dobrymi i sprawdzonymi źródłami. Internauta twierdzi, że debiut RTX 50 Super został opóźniony.

Redaktorzy serwisu Videocardz bazują na własnych źródłach i uważają, że odświeżone RTX-y 50 zostaną pokazane na początku stycznia 2026 r. To akurat bardzo prawdopodobny scenariusz - poprzednia generacja RTX 40 Super również miała swoją premierę w styczniu 2024 r., kilka miesięcy po wydaniu oryginalnych kart graficznych RTX 40. Dlatego podany termin wydaje się wiarygodny.

Czy warto czekać na GeForce RTX 50 Super? Zmiany będą, ale małe

GeForce RTX 50 Super nie wprowadzą rewolucji względem obecnych układów. Co najwyżej zapewnią większą ilość pamięci wideo, ale tylko w modelach, które i tak oferują wystarczające wartości VRAM. Producent zastąpi 2-gigabajtowe moduły, 3-gigabajtowymi. Oczekuje się, że otrzymamy łącznie trzy karty graficzne:

  • GeForce RTX 5070 Super - 18 GB GDDR7, 6400 rdzeni CUDA, TGP 275 W;
  • GeForce RTX 5070 Ti Super - 24 GB GDDR7, 8960 rdzeni CUDA, TGP 300 W;
  • GeForce RTX 5080 Super - 24 GB GDDR7, 10752 rdzenie CUDA, TGP 415 W.

Tymczasem obecne karty graficzne bez dopisku Super oferują:

  • GeForce RTX 5070 - 12 GB GDDR7, 6144 rdzenie CUDA, TGP 250 W;
  • GeForce RTX 5070 Ti - 16 GB GDDR7, 8960 rdzeni CUDA, TGP 350 W;
  • GeForce RTX 5080 - 16 GB GDDR7, 10752 rdzenie CUDA, TGP 415 W.

Tak naprawdę wyższą wydajność powinniśmy oczekiwać w przypadku RTX-a 5070 Super, ale i tak będą to nieznaczne różnice. NVIDIA w nowym modelu doda więcej rdzeni CUDA. Poza tym, zwiększy pamięć wideo oraz maksymalny pobór mocy. Czy to sprawia, że warto czekać na nowe modele? To zależy. 

Wystarczy spojrzeć na to, że obecne ceny karty graficzne NVIDIA zauważalnie spadły względem tego, co było na premierę. RTX 5070 startował z ceny 2849 zł, a teraz jest dostępny 350 zł taniej - za 2499 zł. To bardzo rozsądna karta graficzna, którą śmiało można polecić osobom, które nie chcą wydawać na swój komputer zbyt wysokich sum. 

GeForce RTX 5070 Ti jest istotnie szybszy od GeForce 5070, ale różnica w cenie wynosi ok. 1000 zł - model ten kosztuje ok. 3600 zł. Trzeba jednak pamiętać, że AMD oferuje kartę graficzną o bardzo zbliżone wydajności - Radeona RX 9070 XT, który kosztuje ok. 3000 zł i to właśnie jego polecałbym zamiast RTX-a 5070 Ti. 

Co natomiast z RTX-em 5080? Warto go kupować? Cóż, jeśli potrzebujecie komputera do grania w rozdzielczości 4K - tak. Szczególnie że ten model można kupić za 4800 zł. No, chyba że faktycznie potrzebujecie dodatkowej pamięci wideo do zastosowań np. AI. W takim przypadku warto będzie poczekać na nowe modele. Jeśli gracie lub tworzycie, obecne modele są wystarczające.

Obrazek główny: Stas Malyarevsky / Shutterstock.com

11.09.2025 17:21
Tagi: GeForceKarty graficzneNvidia
