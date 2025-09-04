/
  Technologie
  2. Technologie
  Militaria

Polska kupiła bomby dla F-35. Małe, ale robią wielkie spustoszenie

To nie jest typowy, potężny pocisk, który potrafi zrównać z ziemią pół dzielnicy. GBU-39 SDB to broń, w której rozmiar ma drugorzędne znaczenie. W tym przypadku liczy się celność i inteligencja. Polska właśnie podpisała kontrakt na zakup tych bomb dla naszych samolotów F-35.

Bogdan Stech
Podczas XXXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, podpisana została umowa na dostawę bomb lotniczych GBU-39/B (SDB-I) dla polskich samolotów wielozadaniowych F-35.

GBU-39 SDB to niezwykła bomba, w której liczy się nie waga, ale rozmiar i celność. W tym przypadku to dowód na przysłowie, że mały może więcej.

Skrót SDB pochodzi od small diameter bomb, czyli bomba o małej średnicy. Bombę stworzono by umożliwić przenoszenie większej liczby mniejszych, celniejszych bomb, co umożliwia pojedynczemu samolotowi zaatakowanie więcej liczby celów. Na pojedynczym pylonie podwieszone są zazwyczaj cztery takie bomby.

Technologia, która zmienia reguły gry

GBU-39 SDB to precyzyjnie kierowana bomba szybująca o masie 110 kg, w tym ok. 90 kg głowicy bojowej z materiałem wybuchowym wysokiej jakości AFX-757. Bomba może przebić metr betonu zbrojonego stalą i przykrytego metrem ziemi.

Tor lotu bomby korygowany jest za pomocą pokładowych systemów nawigacji inercyjnej, uzupełniony o system GPS z modułem przeciwzakłóceniowym.

Bomby GBU-39 SDB podwieszone pod amerykańskim samolotem A-10C Thunderbolt II. Fot. USAF

Bomba po zrzuceniu rozkłada skrzydła typu "DiamondBack", które zwiększając czas lotu ślizgowego, a tym samym maksymalny zasięg. Zasięg szybowania wynosi około 111 km, osiągając przy tym wysoką dokładność rażenia celu na poziomie metra. Długość SDB to 1,8 m, a średnica 19 cm. Po rozłożeniu skrzydeł szerokość wynosi 1,6 m.

Nosicielami tych bomb będą mogły być nie tylko F-35, ale także, także polskie samoloty F-16V, czyli F-16 po modernizacji.

GBU-39 SDB z rozłożonymi skrzydłami.

Polska inwestuje w nowoczesny arsenał

Producentem bomb jest amerykański koncern Boeing. GBU-39 SDB jest dość nowym typem uzbrojenia, który wszedł do służby w 2006 r. Wartość umowy wynosi na bomby dla Polski to ok. 120 mln dol. netto. Bomby zostaną dostarczone do 2028 r.

Nie wiadomo, ile bomb zakupiła Polska, ale 21 maja 2025 r. Departament Stanu USA wyraził zgodę na możliwą sprzedaż Polsce 1400 sztuk SDB.

Polska kupiła bomby w wersji GBU-39/B (SDB-I), w której stalową obudowę zastąpiono lekką obudową 
kompozytową, a głowica posiada ładunek wybuchowy o skoncentrowanej sile rażenia. Powinno to dodatkowo zmniejszyć straty uboczne w przypadku użycia tej broni do precyzyjnych uderzeń w obszarach miejskich.

GBU-39 SDB znajduje w arsenale armii m.in. USA, Australii, Korei Południowej, Holandii, Szwecji, Włoch. Broń ta jest też intensywnie wykorzystywana przez broniącą się przed rosyjską napaścią Ukrainę.

Precyzja zamiast masy

Zakup GBU-39 pokazuje, że Polska stawia na nowoczesne podejście do prowadzenia działań powietrznych.

To broń, która daje możliwość rażenia wielu celów w jednej misji, zmniejsza ryzyko strat ubocznych i pozwala atakować z bezpiecznej odległości. Innymi słowy, idealnie wpisuje się w wymagania współczesnego pola walki, gdzie liczy się szybkość, precyzja i przewaga technologiczna.

Bogdan Stech
04.09.2025 17:23
Tagi: f-35Samoloty
